يهود أميركا.. معاداة نتنياهو وترامب تاريخ النشر: الجمعة 08 سبتمبر 2017 لم تكن أبداً ثمة أزمة في العلاقات بين يهود الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل بالحجم الذي يلمسه اليهود الأميركيون اليوم. فهؤلاء يواجهون مشاكل مع إسرائيل من ناحيتين: الأولى تتعلق بما يرونه مساعي اليمين الإسرائيلي المتطرف سواء ما يتعلق بالتعاليم اليهودية وطرق تطبيقها من جهة، وجهود هذا اليمين لإفشال خيار «السلام» مع الفلسطينيين والدول العربية من جهة ثانية. ففيما يهيمن تيار الأرثوذكسية اليهودية في إسرائيل داخل أوساط اليهود المتدينين ويعتبر تياراً متشدداً، تسيطر في أوساط يهود أميركا التيارات الأكثر ليبرالية ويدعى أتباعها باليهود المحافظين والإصلاحيين. وفي الآونة الأخيرة، تزايدت الخلافات بين التيارين على خلفية أحداث المسجد الأقصى وقرار الحكومة الإسرائيلية اتخاذ تدابير اعتبرها يهود أميركيون متطرفةً، ومنها إقامة الصلاة على الجدار الغربي للأقصى، الأمر الذي رأى يهود أميركا أنه تأتي ضمن سلسلة الضربات التشريعية من المؤسسة الدينية الأرثوذكسية المتشددة في إسرائيل، لذلك فقد أعلن العديد من قادة التنظيمات والفيدراليات اليهودية في الولايات المتحدة أنهم سيعيدون النظر في العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية، لا بل سيفكرون بوقف تحويل التبرعات إلى إسرائيل. وقد أوضح هذا الأمر «سيث فاربر»، الحاخام الأرثوذكسي الذي يقود منظمة «إيتيم» (منظمة تقدم المساعدة للإسرائيليين في الانتقال البيروقراطي الديني) حين قال: «إن الصدع حقيقي. اليهود الذين ليسوا من الأرثوذكسيين لا يتحولون فقط بشكل غير مريح، إنهم يقولون: هذه ليست إسرائيل التي نعرفها»، في إشارة إلى وجود يهود علمانيين بينهم، ومعظمهم من الولايات المتحدة. وبحسب الحاخام «اريك يوفي»، الرئيس السابق للتيار الإصلاحي لليهود الأميركيين، فإن «هذه الخلافات تؤدي بالفعل إلى تدني التأييد لإسرائيل نتيجة المسائل الدينية والتطرف الديني في إسرائيل». ثم يستخلص: «أعتقد أن هذا الموضوع مثير للقلق فعلا». موقف ترامب في المساواة بين طرفي أحداث العنف العنصرية في مدينة شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا جدد سلسلة الانتقادات له، خاصة لدى خصومه من الديمقراطيين، الذين يرفضون تقديم أي مبرر أخلاقي للجماعات العنصرية سواء في الولايات المتحدة أو في إسرائيل نفسها. وفي ظل مخاوف اليهود الأميركيين من نزعات ترامب، جاءت دعوة عضو مجلس النواب الأميركي «ستيف كوهين» الكونجرس إلى حجب الثقة عن الرئيس عقب تصريحاته المثيرة للجدل بخصوص أحداث شارلوتسفيل، حيث قال كوهين: «بعد تعليقات الرئيس مرتين في رد على الأحداث المؤسفة في شارلوتسفيل، أعتقد بوجوب حجب الثقة عنه وعزله من منصبه». وعلل سبب طلبه هذا بالقول: «بدلاً من أن يدين ترامب بشكل صريح أعمال الكراهية للنازيين الجدد والقوميين البيض وعناصر الكلان (كو كلوكس كلان)، قال إن هناك أناساً جيدين جداً في كلا الفريقين، لكن ليس هناك أي شيء جيد في النازيين أو عناصر الكلان (منظمة عنصرية تدعي تفوق العرق الأبيض)». واستطرد كوهين، النائب عن ولاية تينيسي، قائلا: «لقد فشل ترامب في الاختبار الرئاسي للقيادة الأخلاقية، فلا يوجد رئيس ذو أخلاق يخجل من الخروج علناً لإدانة الكراهية والحقد والتعصب». إذن، فاليهود خائفون، من احتمال أن يكون تردد ترامب في المبادرة إلى إدانة النازيين الجدد خلال الأحداث المذكورة، يمثل انعكاساً لمشاعره الحقيقية، أما الإدانة التالية التي احتاجت ثلاثة أيام أخرى لتصدر عنه، والتي ربما أجبر عليها، فقد جاءت ناقصة ومثيرة للقلق في نظرهم. أما في إسرائيل، فقد جاءت الانتقادات على استحياء، باعتبار ترامب من أكثر الزعماء الأميركيين دعماً لإسرائيل، حيث قال عضو الكنيست «يائير لبيد»، رئيس «يوجد مستقبل»: «عندما سار النازيون الجدد في تشارلوتسفيل وهتفوا بشعارات ضد اليهود، ودعماً لتفوق العرق الأبيض، كان يجب أن تكون الإدانة لهم لا لبس فيها». ‬ومن ‬جهتها، ‬قالت ‬عضو ‬الكنيست «تسيبي ‬ليفني»، ‬من «‬المعسكر ‬الصهيوني»‬: «‬عندما ‬يتعلق ‬الأمر ‬بالعنصرية ‬ومعاداة ‬السامية ‬والنازية، ‬لا ‬يوجد ‬طرفان ‬متساويان ‬بل ‬هناك ‬خير ‬وهناك ‬شر»‬. ‬من ‬جانبه، ‬كتب «زلمان ‬شوفال» ‬يقول: «‬ما ‬حصل ‬في ‬شارلوتسفيل ‬يجب ‬بالفعل ‬أن ‬يقرع ‬جرس ‬الإنذار ‬في ‬أرجاء ‬أميركا ‬بشكل ‬عام ‬وفي ‬أوساط ‬يهودها ‬بشكل ‬خاص، ‬ومن ‬شأن ‬المشهد ‬المخيف ‬للنازيين ‬الأميركيين ‬والصلبان ‬المعكوفة ‬على ‬قمصانهم ‬وأعلامهم ‬وإطلاقهم ‬هتافات ‬لاسامية ‬مثل (اليهود ‬لن ‬يأخذوا ‬أماكننا) أن ‬يكرر ‬نفسه ‬أيضاً ‬في ‬أماكن ‬أخرى ‬في ‬أميركا. ‬واضح ‬أن ‬إحدى ‬نتائج ‬الوضع ‬ستكون ‬ابتعاداً ‬آخر ‬ليهود ‬الولايات ‬المتحدة ‬عن ‬رئاسة ‬ترامب ‬رغم ‬تأييده ‬الهام ‬لإسرائيل»‬. ‬أما «يوسي ‬شاين» ‬فيقول: «‬أيام ‬البهاء ‬ليهود ‬أميركا ‬لم ‬تصمد ‬زمنا ‬طويلا. ‬تهب ‬ريح ‬فوضوية ‬تعطي ‬النبرة ‬لكراهية ‬اليهود ‬في ‬أوساط ‬التقدميين ‬والاشتراكيين ‬الجدد ‬من ‬اليسار، ‬مثلما ‬أيضاً ‬في ‬أوساط ‬النازيين ‬الجدد ‬البيض ‬من ‬اليمين. ‬اليمين ‬الأميركي ‬المتطرف ‬يرى ‬في ‬ترامب ‬المخلص ‬من (السيطرة ‬المعادية) لباراك ‬أوباما ‬وجماعته. ‬شعارات ‬كراهية ‬اليهود، ‬التي ‬أطلقت ‬بصوت ‬عال ‬في ‬شارلوتسفيل ‬جاءت ‬لتقول ‬إن ‬اليمين ‬المتطرف ‬لن ‬يسمح ‬لليهود ‬بأن ‬يسيطروا ‬أيضاً ‬على ‬الرئيس ‬الأبيض ‬حبيبهم»‬. ‬أما «أمنون ‬لورد» ‬فيقول: «‬إزاء ‬تضعضع ‬الاستقرار ‬والديمقراطية ‬في ‬أميركا، ‬سيجد ‬يهود ‬الولايات ‬المتحدة ‬أنفسهم ‬في ‬وضع ‬يهود ‬أوروبا، ‬لاسيما ‬يهود ‬فرنسا ‬وبريطانيا»‬.