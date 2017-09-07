التعليم والتطرف والإرهاب تاريخ النشر: الجمعة 08 سبتمبر 2017 شاركت أول أمس في ندوة عن «التعليم والتطرف والإرهاب» عقدها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في مقره بأبوظبي، بصحبة نخبة من المفكرين والخبراء والباحثين المنشغلين بتطوير مناهج التعليم بغية غرس وترسيخ وتمكين فكر معتدل، يساهم في إنقاذ بلداننا من تفكير يدفع في اتجاه التعصب الممقوت، ويؤسس لكراهية على أسس دينية ومذهبية وعرقية وجهوية، تعمل على زعزعة الاستقرار الطوعي، والتماسك الاجتماعي، وتعيق كل ما يدفع إلى الأمام. وقد أحسن المركز ومديره العام سعادة الدكتور جمال سند السويدي اختيار هذا الموضوع، الذي لا يمكن النظر إليه بعيداً عن التفات المركز منذ إنشائه قبل ثلاثة وعشرين عاما إلى أهمية قضية التعليم بوجه عام، وهو ما دفعه إلى تخصيص مؤتمر سنوي عنه، يحلل المشكلات التي يعاني منها التعليم في بلادنا، ويقدم تجارب تعليمية ناجحة، ساهمت بشكل خلاق في تقدم أمم أخرى. وقد زاد الاحتياج إلى التعليم في السنوات الأخيرة ضمن حزمة من التصرفات والإجراءات والتدابير التي ترمي إلى سد الطريق أمام التطرف الديني، الذي ينزلق إلى إرهاب أسود، يريد أن يحرق الأخضر واليابس في بلادنا. ومع صعود موجات التطرف الديني في بعض مجتمعاتنا على أيدي جماعات وتجمعات وتنظيمات توظف الإسلام في تحصيل السلطة السياسية، وحيازة الثروة الاقتصادية، وتحقيق المكانة الاجتماعية، واحتكار القيم والتوجهات وقبلهما المعارف التي تحكم المجتمع، صار الحديث عن علاقة التعليم بالتطرف والإرهاب مبرراً على أكثر من وجه، يتعلق أولها بمدخلات التعليم، وما إذا كانت تعزز التطرف وتغذيه عبر إمداده بالتصورات والمفاهيم التي تحافظ على جذوته الضارة مشتعلة. ويرتبط ثانيها بالمخرجات حيث يمارس التعليم دوراً في صناعة زبائن جدد من خريجي المدارس ينخرطون في صفوف هذه الجماعات والتنظيمات، ويساهمون في تمددها الاجتماعي واستمرارها على قيد الحياة، على الرغم من الجهود المضنية التي تبذلها مؤسسات الدول الرسمية وقوى المجتمع المدني وجماعات المثقفين وقادة الرأي المستنيرين في سبيل التصدي للتطرف والإرهاب. وقد دفع هذا منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونسكو» إلى إصدار دليل تعليمي مهم حول هذه المسألة عنوانه: «دليل المعلم حول منع التطرف العنيف»، والذي يقدم النصائح العملية عن متى وكيف تناقش مسألة التطرف العنيف مع المعلمين، ويساعدهم في تأمين مناخ عام في الصف الدراسي يفضي إلى الحوار المحترم، والنقاش المفتوح والتفكير النقدي». ويهدف هذا الدليل بالأساس إلى «مساعدة الشباب في تطوير التواصل والمهارات الشخصية الضرورية للحوار، لمواجهة الاختلاف ولتعلم مقاربات مسالمة للتغيير، ومساعدة المتعلمين في تطوير التفكير النقدي للتحري عن الادعاءات، والتحقق من الشائعات والتساؤل حول شرعية المعتقدات المتطرفة وإغراءاتها. ومساعدة المتعلمين في تعزيز الصمود لمقاومة أفكار المتطرفين واكتساب المهارات الاجتماعية العاطفية التي يحتاجون إليها لتجاوز الشكوك والمشاركة بشكل بناء في المجتمع من دون اللجوء إلى العنف، وتطوير مواطنين مطّلعين بشكل نقدي وقادرين على المشاركة في العمل الجماعي المسالم بشكل بناء». ومن يتابع السجال والنقاش والحوار الذي يدور حول علاقة التعليم بالتطرف الديني والإرهاب، تثار في ذهنه عدة تساؤلات أو ملاحظات، أولاها أنه ليس من الإنصاف، ولا العلم، ولا الحكمة، تحميل التعليم وحده مسؤولية التطرف الديني الذي ينزلق إلى الإرهاب، فالميول المتطرفة ليست نتاج عامل واحد، وعلاجها ليس سهلاً كي يلقى عبؤه على مسار واحد، لأن التطرف والإرهاب يتأثران بعوامل أخرى كامنة في الاقتصاد والسياسة والتقاليد الاجتماعية. والثانية هي ضرورة أن نواجه سؤالًا مهماً هو: هل المطلوب زيادة الجرعة الدينية أم العلمية؟، بما يطرح إمكانية إعادة النظر في التوجه الذي يرى أن علاج التطرف يتم من خلال التعليم الديني الذي يطرح أفكاراً منها «تصحيح المفاهيم» و«مراجعة الأفكار»، والنظر، بدلًا من هذا، إلى زيادة جرعة التفكير العلمي في المجال العام. فتربية عقول قادرة على المساءلة والنقد والإبداع هي الوسيلة الأنجع لقطع الطريق على المتطرفين في بث أفكارهم السلبية بالمجتمع. أما الثالثة فتتعلق بالإجابة عن سؤال: هل المطلوب هو غرس الاعتدال أم خلع التطرف؟ فيما ترتبط الرابعة بضرورة أن تكون «الثقافة» حاضرة في قلب العملية التعليمية. والخامسة تتمثل في أهمية النظر إلى طرق التدريس وليس فقط المناهج ونحن نبحث عن عملية تعليمية تسهم في مكافحة التطرف والإرهاب.