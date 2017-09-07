ملامح الصحافة الدولية تاريخ النشر: الجمعة 08 سبتمبر 2017 قمة «البريكس» والانتخابات الكينية.. وتحديات الأزمة الكورية الشمالية جابان تايمز وتقول الصحيفة إن أهداف المجموعة يمكن تقسيمها عموماً إلى قسمين: الأول هو إصلاح المؤسسات الدولية حتى «تعكس قيادتها مجموعة أكبر من المبادئ». أما المجموعة الثانية من الأهداف، فهي اقتصادية، وفي مقدمتها محاربة النزعات الحمائية التي أخذت تظهر من جديد في العديد من عواصم العالم. ولكن الصحيفة لفتت إلى أن دعم الصين للتجارة المفتوحة - وعلى غرار دعم حكومات أخرى من مجموعة البريكس -له حدود عندما يتعلق الأمر بأسواقها. ونقلت عن الرئيس الجنوب أفريقي جاكوب زوما قوله في هذا الصدد إن التجارة بين بلدان البريكس «متفاوتة جداً»، داعياً إلى «تنمية مستوعِبة للجميع وشراكات متساوية». وفي المقابل، أشارت الصحيفة إلى أن المجموعة «يبدو» أنها تمكنت من حل انقسام داخلي آخر خلال هذه القمة. ذلك أن الهند والصين ترتابان من بعضهما بعضاً، وكل واحدة منهما تنظر إلى الأخرى كخصم ومنافس على القوة والنفوذ في المنطقة، تقول الصحيفة. وقد كانتا قاب قوسين أو أدنى من الدخول في نزاع خلال الأسابيع الأخيرة بسبب منطقة متنازع عليها في بوتان، غير أنه تسنى تلافي الأزمة عندما سحب الطرفان قواتهما، في توافق قالت إن الفضل فيه يعود إلى قمة البريكس الأخيرة. تورونتو ستار لقد بات من الواضح على نحو متزايد أن العالم أساء التقدير وقلّل من شأن كوريا الشمالية وزعيمها كيم جونغ أون. بهذا استهلت صحيفة «تورونتو ستار» الكندية افتتاحية عددها ليوم الثلاثاء، والتي أفردتها للتعليق على التجربة النووية السادسة التي أجرتها بيونغ يانغ يوم الأحد وقامت خلالها بتفجير ما قالت إنه قنبلة هيدروجينية. ووفق الصحيفة، فإنه بدلاً من أن يرعبها تهديدُ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير برد قوي وقاس ويثنيها عن إجراء مزيد من التجارب، فإن كوريا الشمالية عمدت إلى تكثيف برنامجها النووي الذي يمضي بسرعة أكبر مما توقعه كل المراقبين الخارجيين تقريباً، ما يجعل من تنسيق رد دولي أمراً أكثر إلحاحاً. الصحيفة شدّدت على أهمية الحوار قائلة إن المفاوضات تمثل دائماً أفضل الخيارات، وإن على الولايات المتحدة وبلدان أخرى أن تفعل ما في وسعها لتشجيع تسوية دبلوماسية. ولكنها أضافت أيضاً أنه من الصعب الحوار مع شخص لا يريد الحوار معك، ففي الوقت الراهن، لا يبدي «الشمالُ » أي مؤشر على الرغبة في التوصل لحل للأزمة المتفاقمة. «غير أنه ما زالت ثمة خيارات أخرى، إذا كان المجتمع الدولي (وخاصة أصدقاء كوريا الشمالية القلائل المتبقين، مثل الصين وروسيا) ما زال راغباً في بحثها، ومن ذلك زيادة عزلة الشمال عبر ممارسة الضغط على البلدان التي تحافظ على علاقات مع بيونغ يانغ، فحتى كوريا الشمالية، النظام المعتمد على الذات إلى حد الهوس، تحتاج إلى منافذ على بقية العالم». الصحيفة قالت إن تشديد العقوبات الاقتصادية، ولاسيما الضغط على علاقات كوريا الشمالية التجارية مع الصين، سيمثل الوسيلةَ الأكثر فعالية. كما أن من شأن تدابير مالية لوقف وصول «الشمال» إلى العملة الصعبة أن يجعل من الصعب عليه أكثر الحصول على الموارد التي تحتاجها لبرنامجها النووي، وهو ما سيعني تطبيق عقوبات على المؤسسات المالية التي تسهّل التجارة مع «الشمال». ذا هيندو صحيفة «ذا هيندو» الهندية اعتبرت ضمن افتتاحية لها، أن إلغاء المحكمة العليا الكينية نتيجة الانتخابات الرئاسية يمثّل «انتصاراً حلواً مراً» بالنسبة لبلد مقسَّم عرقياً وعانى من أعمال عنف وحشية خلال الاستحقاقات الانتخابية المتتالية، مضيفة أن قرار المحكمة العليا يمثل تحدياً بالنسبة للجنة الانتخابات، إذ عليها أن تعمل على إصلاح سمعتها التي تضررت، وللأحزاب السياسية، التي عليها هي أيضاً أن تجد طريقة مشرّفة لحل وتسوية النزاعات الانتخابية. وكان رايلا أودينغا، منافس الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا، قال إن نزاهة الانتخابات قد تضررت خلال عملية نقل البيانات الشاقة من صناديق الاقتراع إلى الحواسيب. وتقول الصحيفة إن أعمال العنف التي أعقبت إعلان النتائج زادت من حدّة الانقسامات القبلية وأسفرت عن مقتل 20 شخصاً على الأقل، ولكنها لفتت أيضاً إلى أنها لم تكن بنفس حجم أعمال العنف التي اندلعت عقب الانتخابات الماضية، عندما قُتل أكثر من ألف شخص، وقد واجه بسببها سياسيون المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية عن جرائم مفترضة ضد الإنسانية. وفي ختام افتتاحيتها، قالت الصحيفة إن المحكمة، وفي تأكيد لاستقلاليتها، أقدمت على مجازفة مدروسة بخصوص مستقبل البلاد الديمقراطي، مضيفة أن السياسة ينبغي أن تتطور إلى مستوى من المحاسبة يحلُّ فيه احترامُ حقوق الإنسان وحكمُ القانون محل عادة استغلال الولاءات التقليدية، مضيفة أن كينيا تكابد اليوم موسم جفاف طويلاً، والكثيرون يواجهون خطر الجوع. ولهذا، فإن الكينيين يحتاجون، أولاً وقبل كل شيء، حكومة مستقرة تعمل على الحد من معاناتهم. إعداد: محمد وقيف