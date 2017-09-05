حرص متواصل على تطوير القطاع السياحي في أبوظبي تاريخ النشر: الخميس 07 سبتمبر 2017 تحرص إمارة أبوظبي بشكل متواصل على دعم القطاع السياحي وتطويره، لما بات يمثله بوصفه أحد أهم أركان اقتصاد الإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة في عصر ما بعد النفط. وأصبحت صناعة السياحة في دولة الإمارات أحد أبرز المجالات التي تُظهر للعالم الوجه الأجمل والأكثر جاذبية لدولتنا الحبيبة، لكلِّ من يرغب في خوض تجارب سياحية وترفيهية ترسَخ في الذاكرة بشكل مختلف وفريد. وجاء في سياق تعزيز الصناعة السياحية في العاصمة أبوظبي إعلان «الدار العقارية» مؤخراً إطلاق مشروع «وترز أج» السكني، الذي يتألف من 2255 وحدة سكنية بقيمة إجمالية تبلغ 2.4 مليار درهم، كمشروع مُطلٍّ على الواجهة المائية في جزيرة ياس، حيث ستبدأ الأعمال الأوليَّة للمشروع في ديسمبر المقبل، على أن يتم تسليمه في عام 2020، وذلك كفرصة لفتح المجال للاستثمار في بيئة تتميَّز بالراحة والرفاهية، وحرصاً على تلبية الطلب المتنامي عالمياً على الاستثمار في الوحدات السكنية عالية الجودة في الإمارة، وتحديداً في جزيرة ياس، الوجهة الأكثر تميزاً فيها. وتقوم هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة باعتماد مجموعة من الآليات الهادفة إلى زيادة أعداد السياح، وزيادة مستوى إقبال الزوّار على الوجهات السياحية والترفيهية المتميزة في أبوظبي، إضافة إلى تعريف الأطراف المعنية في قطاع السفر بالعروض والحوافز السياحية، إسهاماً منها في ترسيخ مكانة الإمارة محلياً وعالمياً، والترويج المستمر للمنتجات والخدمات السياحية، وعوامل الجذب السياحي المتنوّعة، والتنسيق مع القطاعات الأخرى، للتعرُّف إلى توجهات السوق، وتطوير برامج مبتكَرة لتعزيز القطاع السياحي، وتبنِّي مبادرات طموحة، تلقي الضوء على مزايا الإمارة كوجهة سياحية مستدامة وتنافسية على مستوى العالم. وقد حقق القطاع السياحي في إمارة أبوظبي، وعبر هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، قدرة كبيرة على مواجهة التحديات، فبقي قادراً على استقطاب المزيد من السياح، عبر خطة تسويقية وترويجية، تحفِّز المنتجات السياحية، وتطوِّرها، وتعزِّز عروض سياحة الترفيه والأعمال، بالاعتماد على أرقى المعايير الدولية التي تسهم في تنمية القطاع، وتعزز تنافسيته، من خلال دعم هوية أبوظبي السياحية، وتعزيزها، لتصبح وجهة عالمية مستدامة للسياحة، تحقيقاً لرؤية «الهيئة» في الترويج للإمارة، مع الحفاظ على ثقافتها وتراثها، بما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي الذي يتماشى مع أهداف ورؤية أبوظبي 2030 في تطوير الإمارة والترويج لمعالمها السياحية محلياً وعالمياً. وتواصل دولة الإمارات خطواتها المدروسة نحو تجسيد هدفها في تحقيق النمو بالقطاع السياحي، كوسيلة استطاعت من خلالها تجاوز الكثير من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، التي واجهت أسواق السياحة العالمية، لتكون قطاعاً مسهماً في الناتج المحلي الإجمالي، الذي وصل إلى نحو 12%، ورفد الدولة بمداخيل سرَّعت وتيرة النمو. وفي آخر الإحصائيات الواردة في الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي لعام 2017، فقد ارتفع عدد المنشآت الفندقية إلى 169 منشأة عام 2016 بزيادة 0.6% مقارنة بعام 2015، وخلال الفترة نفسها زاد عدد النزلاء نحو 8.1%. واستطاعت دولة الإمارات تصدُّر قائمة الوجهات السياحية الأكثر جاذبية للسياح عالمياً، وتمكَّنت إمارة أبوظبي على وجه التحديد من أن تشهد طفرة سياحية كبرى ومتنوِّعة وضعتها في مراكز متقدمة على خريطة السياحة العالمية، نظراً إلى تمتعها بتنوُّع فريد في منتجاتها السياحية، وتقديم التسهيلات إلى الكثير من الجنسيات للدخول إلى أسواقها بيسر وسهولة، إضافة إلى المحفِّزات الاستثمارية في مشروعات السياحة والفندقة والترفيه، ما عزَّز الاهتمام العالمي بتنظيم الرحلات السياحية إلى الإمارة، وبما أسهم في المحصِّلة في تعزيز الطلب على السوق السياحي بالدولة. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية