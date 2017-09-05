روسيا: القمح بدل النفط

تاريخ النشر: الخميس 07 سبتمبر 2017

تعتبر روسيا في نظر البعض دولة تنتج قليلاً من السلع التي يريدها العالم باستثناء منتجات الطاقة، ومن ثم يبدو الاعتماد على الصادرات النفطية مثل قنبلة كبيرة موقوتة تهدد مستقبل الدولة الروسية، في ضوء التركيز الحالي في الغرب وفي الصين على تقليص استخدام أنواع الوقود الهيدروكربونية.

ولكن في مفارقة غريبة، يبدو أن روسيا تستفيد من التغير المناخي الذي تعززه مواردها من الطاقة، إذ يبدو أفق أن تكون أكبر مصدر للقمح في العالم وقوة عظمى في إنتاج الحبوب، ليس فقط بسبب ارتفاع درجات الحرارة العالمية وإنما أيضاً مع نمو تعداد سكان العالم.

وأما العام الجاري، فتتوقع وزارة الزراعة الأميركية أن تصدر روسيا 31.5 مليون طن متري، لتعزز بذلك ريادتها العالمية، وقد أضحت بالفعل تواجه قيوداً جراء البنية التحتية وسرعة النمو. وعلاوة على ذلك، باتت أيضاً مصدّراً رائداً للذرة والشعير والشوفان.

وقد كرّر وزير الزراعة الروسي «ألكساندر تكاشيف» أنه يتوقع أن تحل الحبوب محل النفط كأكبر مصدر لإيرادات الدولة من الصادرات. وعلى رغم أن هذه ليست هي الرؤية التي يود الكرملين تكرارها، بينما يأمل في تحقيق طفرة تكنولوجية، إلا أن نبوءة «تكاشيف» ربما تكون هي الأكثر واقعية.

ولعل أبرز أسباب ذلك هو نمو تعداد سكان العالم، والتغير المناخي، مع نمو استهلاك الحبوب عالمياً بمتوسط 2.8 في المئة سنوياً خلال الفترة من 2011 إلى 2016، وتوقع مجلس الحبوب الدولي نمواً بنسبة 1.4 في المئة حتى عام 2021. وفي هذه الأثناء، تكشف دراسات المناخ أن المناطق المنتجة للحبوب في أوراسيا ستشهد مواسم أطول مواتية لإنتاج الحبوب ونمو المحاصيل، مقارنة بالعقود الماضية.

ليونيد برشيدسكي

كاتب روسي مقيم في برلين

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»