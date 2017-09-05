فلسطين.. استراتيجية بديلة تاريخ النشر: الأربعاء 06 سبتمبر 2017 قبل ثلاثة عقود مضت، تلقيت دعوة للتحدث أمام جمع من الأميركيين الفلسطينيين حول العمل اللازم من أجل تغيير السياسات الأميركية تجاه الحقوق الفلسطينية. وتحدث أيضاً في تلك الفاعلية ممثل منظمة التحرير الفلسطينية الذي أطلع ذلك الجمع على العمل الذي يتم في الأمم المتحدة لتعزيز القضية الفلسطينية. وعلى رغم أنني لم أكن أنوي أن أدخل في مناظرة، ولكن ذلك هو ما حدث بالتحديد، ولا تزال القضايا التي أثيرت في تلك الليلة ذات صلة بما يحدث في الوقت الراهن. وللسياق أهمية كبيرة، فقد كان الفلسطينيون في خضم انتفاضة، وكانت المواقف الأميركية متأثرة بالقمع الإسرائيلي العنيف، وخير مثال على ذلك التغير كان الائتلاف الذي تمكنا من بنائه بدعم من حملة «جيسي جاكسون». وسويّاً مررنا برامج مؤيدة للفلسطينيين في عشرة مؤتمرات للحزب الديمقراطي على مستوى الولايات، وعقدنا أول مناظرة على الإطلاق تأييداً للحقوق الفلسطينية في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في عام 1988. وتحدث ممثل منظمة التحرير الفلسطينية عن استراتيجيتها الدبلوماسية. وأشار إلى أنه على رغم استخدام الولايات المتحدة مراراً وتكراراً لحق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن، فإن الفلسطينيين فازوا بأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة بهوامش كبيرة بلغت 143 صوتاً مقابل 3 أصوات. ثم وعد بأنه إذا استمرت السياسات الأميركية في تجاهل أو عرقلة الحقوق الفلسطينية، فإن منظمة التحرير ستعود إلى مجلس الأمن مرة أخرى في الخريف للمطالبة بقرار آخر من مجلس الأمن. وعندئذ تعين عليّ التدخل. وفي حين اعترفت بأن المنظمة بذلت جهوداً مضنية استثنائية لنيل اعتراف من مختلف الدول في كل أرجاء العالم، إلا أنني شككت في منطق اللجوء إلى مجلس الأمن لمواجهة «فيتو» أميركي آخر. وتساءلت: «أليس من الأفضل التركيز على محاولة إحداث تغيير حقيقي في الولايات المتحدة، بدلاً من مواصلة الطريق الذي لا يفضي إلا إلى هزائم مخيبة للآمال». وعلى رغم تغير كثير من الأمور خلال العقود الثلاثة الماضية، فإن هناك دروساً مستفادة من تلك المواجهة القديمة. ففي المقام الأول، أخفق الفلسطينيون في تبني استراتيجية سياسية لتغيير الوضع في الولايات المتحدة، أو الإقرار بأنه من دون ذلك التغيير، فإن «الانتصارات» في الأمم المتحدة ليست سوى مكاسب «رمزية جوفاء» في أفضل الأحوال. ونتيجة الإخفاق في التفاعل مع الرأي العام الأميركي بطريقة منهجية، ضيّع الفلسطينيون فرصاً كثيرة، وبدلاً من بناء الدعم في الولايات المتحدة، اعتمدوا على ما افترضوا أنه بيانات حسن نية من القادة الأميركيين، من دون إدراك أن هؤلاء القادة سينقلبون على أعقابهم عندما يواجهون ضغطاً أو حملات دعائية معادية من قبل المنظمات الموالية لإسرائيل. ومن الأمثلة على الفرص الضائعة، عندما خلف محمود عباس ياسر عرفات كرئيس للسلطة الفلسطينية، طلبت منّا مجموعة تابعة لرجال أعمال فلسطينيين إجراء استطلاع للمواقف الأميركية تجاه رئيس السلطة الجديد. وتوصلنا إلى أن عبّاس لديه نسبة تأييد كبيرة تصل إلى 53 في المئة، في حين بلغت نسبة رفضه 16 في المئة فقط. وفي تحليلنا، أشرنا إلى أن هذه النتيجة على رغم إيجابيتها، إلا أنها سابقة لأوانها لأن تقييم عباس لم يكن مكتسباً، وإنما مستمد من حقيقة أن الجمهوريين والديمقراطيين البارزين كانوا يثنون عليه لأنه ليس عرفات. وأوضحنا أن وجهات النظر الإيجابية تجاهه، وإن كانت ضعيفة، فإنها تمثل فرصة للبناء عليها. وحذرنا من أنه إذا لم يتم العمل على تعزيز معدلات التأييد من خلال التفاعل بصورة مباشرة مع الشعب الأميركي، فإن هجوماً مضاداً من قبل الإسرائيليين سيقوض ذلك التأييد. وهذا هو ما حدث مع شنّ الإسرائيليين حملة بلا هوادة لتصوير عباس على أنه محرّض على العنف وزعيم ضعيف رفض عروض السلام مراراً، وعلى رغم أن كلا الاتهامين زائفان تماماً، فإن نتنياهو ورفاقه في اليمين المتطرف، واصلوا العزف على هاتين النغمتين، ومن ثم نجحت الحملة الإسرائيلية. ويبدو أن القيادة الفلسطينية تواصل العمل بالطريقة القديمة ذاتها. فهي تفترض حسن نية الرئيس ترامب، ثم تعبر عن خيبة أملها من عجزه الواضح عن تقديم التزام تجاه مأساة الفلسطينيين، وصمته في مواجهة السلوكيات الإسرائيلية العدوانية، ثم تهدد باللجوء مرة أخرى إلى الأمم المتحدة لإصدار قرار آخر. وفي خضم ذلك، لا تتمكن من تبني استراتيجية للتأثير على الرأي الأميركي والوضع السياسي الذي يعمل الإسرائيليون من خلاله بحصانة. وعلى القيادات الفلسطينية التوقف عن التصرف كما لو أن الحل الوحيد هو «المبادرات» المطروحة من الإدارة الأميركية أو «الفيتو» في الأمم المتحدة. وعليهم أن يعترفوا بأن الرأي العام الأميركي يتغير، وأن بناء الثقة يمكن أن يغيره بطريقة أسرع. وعليهم أن يتحدثوا مباشرة إلى الشعب الأميركي، خصوصاً المؤيدين لحقوقهم. وأن يشجعوا ويروجوا للعمل الجماعي غير العنيف، كالذي ظهر أثناء الأزمة الأخيرة في القدس. وبالطبع، سيكون طريق التغيير طويلاً، ولكن ليس ثمة طريق آخر.