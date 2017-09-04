نفاق ما بعد «هارفي» تاريخ النشر: الثلاثاء 05 سبتمبر 2017 حين تقع واقعة مثل الإعصار «هارفي» يظهر من يناشدونا بألا «نسيس» الأمور. لكن هذا التوجه غير صائب بالمرة ،لأن مجريات السياسة هي العملية التي نقرر من خلالها الكيفية التي نعالج بها، نحن جماعياً، التحديات والمشكلات. ولذا لا يوجد أبداً وقت أفضل من هذا نسأل فيه أنفسنا عن الطريقة التي تستجيب بها حكومتنا للكوارث الطبيعية والطريقة التي يرد بها الحزبان حين يواجهان مطالب عامة للحصول على المساعدة على الفور. والآن، لاحظ كثير من الناس من «الديمقراطيين» و«الجمهوريين» في الشمال الشرقي أن السياسيين «الجمهوريين» في تكساس طلبوا الحصول على مساعدات اتحادية على الفور لناخبيهم في منطقة هيوستن، لكن قبل خمس سنوات حين ضرب الإعصار ساندي الشمال الشرقي كان «الجمهوريون» أنفسهم غير راغبين في تقديم المساعدة. وهذا يبدو كما لو أنه ضيق أفق عادي، ونفاق من ذاك النوع الذي يرتكبه كلا الحزبين من حين إلى آخر، أليس كذلك؟ ليس كذلك! والواقع أن هناك بعض النفاق الذي يتورط فيه «الديمقراطيون» و«الجمهوريون» لكن هذا ليس من ذاك النوع. فحين يكون هناك كارثة من صنع الطبيعة أو الإنسان، ويستغيث الناس يقول كل «الديمقراطيين» في واقع الحال «يجب على الحكومة تقديم المساعدة». لكن الكثير من «الجمهوريين» في الجانب الآخر يقولون: «هل هذا يحدث للناس من مؤيدينا؟ إذا كان الأمر كذلك، فنعم، يجب على الحكومة تقديم المساعدة. أما إذا لم يكن الأمر كذلك. فلا تبالي بهم!َ». والجدير بالذكر أنه بعد الدمار الذي تسبب فيه إعصار ساندي في طريقه إلى الساحل الشرقي، تم عرض صفقة إنقاذ في الكونجرس بلغت 50 مليار دولار أُقرت في يناير 2013. لكن كثيرين من «الجمهوريين» من بينهم معظم الذين جاءوا من تكساس قرروا أن مشروع الصفقة أغراضه سياسية، ويستهدف كسب ود أنصار «الديمقراطيين»، وبالتالي عارضوها. بول والدمان كاتب أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»