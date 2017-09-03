ما مصير «الدولة الفلسطينية»؟

تاريخ النشر: الأحد 03 سبتمبر 2017

في الوقت الذي يحتفل فيه العالم العربي والإسلامي بعيد الأضحى المبارك، تشهد فلسطين المحتلة أسوأ أنواع الاضطهاد والاعتقال والمطاردة والقتل والتشريد. فقد تم مؤخراً افتتاح «كنيس» في القدس المحتلة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، كما أقدمت إسرائيل على سحب الجنسية من آلاف البدو العرب في النقب وتغيير تعريفهم من مواطنين إلى مقيمين، كما أخبرتهم السلطات الإسرائيلية بسحب جنسياتهم لأنها منحت لهم عن طريق الخطأ!

الرئيس الفلسطيني أكد التزامه بعملية السلام عن طريق المفاوضات، لكن ضمن مرجعية واضحة وحل يقوم على أساس دولتين على حدود 1967، كما طالب بوقف الاستيطان والالتزام بقرارات الشرعية الدولية. لكن الوفد الأميركي برئاسة كوشنر لم يعط مواقف واضحة وركز على مسألة واحدة وهي ضرورة وقف الرواتب التي تدفعها السلطة للأسرى وعائلات القتلى. وأكد الرئيس الفلسطيني للوفد الأميركي أنه لن يوقف الرواتب التي تدفعها السلطة حتى آخر يوم في حياته ولو كلفه ذلك منصبه. كما طالب بموقف واضح ومعلن من الأميركيين حول تأييد حل الدولتين ورفض الاستيطان وقبول المبادرة العربية للسلام والحلول الدولية حول هذا الصراع.

والسؤال ماذا يريد الأميركيون من الفلسطينيين؟ وما هي التسوية التي يطرحونها؟ وهل هي مقبولة من شعوب وقادة المنطقة، وتحديداً الشعب الفلسطيني وقياداته؟

التسوية التي طرحها الرئيس ترامب تتكون من شقين، أحدهما اقتصادي والآخر سياسي، والهدف هو تحسين مناخ الثقة بالتسوية لفتح الملفات الكبرى للحل النهائي. وأهم بنود المبادرة الاقتصادية هو دفع إسرائيل لتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للفلسطينيين في مقابل وقف التحريض على كراهية اليهود ووقف العنف، كما طالب الأميركان الحد من التوسع الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ووقف الاستيطان مقابل السماح للفلسطينيين بإصدار تراخيص بناء في المنطقة «ج» الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية.

كما تعهدت واشنطن بتجميد نقل السفارة الأميركية لمدة 6 أشهر للقدس ومعالجة قضايا الأسرى الفلسطينيين ومعاملتهم معاملة قانونية وإنسانية وعادلة.. كما سيتم فتح مطار مدني في الضفة الغربية، أما الحل السياسي للقضية لم يتبلور بشكل كامل، فالأميركيون يريدون الوقت والتدرج في معالجة القضايا المعلقة وهي الحدود والأمن والعلاقة مع العرب ومصير المستوطنات والقدس.

التساؤل الذي نود طرحه هو: هل توجد رؤية عربية فلسطينية موحدة للرد على الوفد الأميركي عدا حل الدولتين وقرار القمة العربية؟ الوضع العربي والدولي اليوم يختلف عن السابق، فنحن العرب اليوم نعيش في حالة تردي عام، حيث تنخرنا الحروب الأهلية الطائفية، والدول العربية النفطية تعاني من انخفاض الدخل والبحث عن بدائل عملية لإنقاذ اقتصاداتها، والشعوب العربية منقسمة بين تيارين عقائديين هما تيارات الإسلام السياسي بكل فصائله والتيار الليبرالي العلماني الذي ينشد الديمقراطية والحرية والازدهار.

في ظل الأوضاع المتردية، لا يمكن للعرب أن يراهنوا على الوقت، فالعالم من حولنا يتغير بسرعة.

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*أستاذ العلوم السياسية -جامعة الكويت