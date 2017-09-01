عرفات في عيون الأدباء تاريخ النشر: الجمعة 01 سبتمبر 2017 ما أجمل الكلمات الأدبية التي سجلها ودوّنها الأدباء والرحالة والمؤرخون في كتبهم ومذكراتهم عن مشاهد الحج ومناسكه ومعالمه التاريخية والحضارية وآثاره الإسلامية والمواقع الجغرافية للأماكن المقدسة والحالة الروحية التي يشعر بها الحاج أثناء تأدية مناسك فريضة الحج، لأنها فريضة عظيمة وركن من أركان الإسلام وذروة روحية يتطهر فيها الفرد من ذنوبه ليخرج نقياً صافياً كيوم ولدته أمه. والحج، كما يقول مراد هوفمان في كتابه «رحلة إلى مكة المكرمة»، هو حلم لكل مسلم، وهو مفخرة يحظى من خلالها الحاج بمكانة رفيعة جداً فلا لقب دكتوراه ولا لقب ماجستير ولا لقب سعادة ولا حتى لقب أستاذ يضاهي لقب «حاج» الذي يخاطب به. لذلك عندما رأى الحاج الياباني «نورتناكا» في منامه أنه يقف على قمة مرتفعات «باميل» (جبال هندوكوش) في وسط آسيا، وجد تفسير حلمه واضحاً على جبل عرفات عندما صعد إلى قمته وشاهد الحجيج وكأنهم سحاب أبيض يطفو على صفيحة الأفق. وعندما وصل ابن جبير إلى قمته حاجاً مع الناس حرص على أن يصف لنا مشاهداته للآثار وما وجد منها في عرفة ومنى ومزدلفة. وكذلك الرحالة الشهير ابن بطوطة الذي قال: «إن من عجائب صنع الله تعالى أنه طبع القلوب على النزوع إلى هذه المشاهد المنيفة وجعل حبها متمكناً في القلوب فلا يحلها أحد إلا أخذت بمجامع قلبه ولا يفارقها أحد إلا أسف لفراقها متولهاً لبعاده عنها شديد الحنان إليها ناوياً تكرار الوفادة عليها، وكم من ضعيف يرى الموت عياناً دونها ويشاهد التلف في طريقها، فإذا جمعه الله تعالى بها تلقاها مسروراً مستبشراً كأنه لم يذق لها مرارة ولا كابد محنة». هنا في عرفات ينكشف الغطاء، كما يقول الشيخ علي طنطاوي، وتتفتح أبواب السماء، فيتوجه الجميع إلى الله تعالى بقلوب انزاحت عنها ظلمة الشهوات والأهواء وأشرقت عليها الأنوار فسمت حتى رأت الأرض ومن عليها ذرة صغيرة تحملها رياح القدرة، ثم سمت حتى سمعت تسبيح الملائكة بألسنة الطاعة، ثم سمت حتى تدبرت القرآن كأنما نزل به الوحي أمس وسمعت النداء من جانب القدس: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ..» (سورة الحجرات: الآية 13)، ثم يتابع طنطاوي: «هنالك تتحقق المثل العليا التي لم يعرفها الغرب إلا في أدمغة الفلاسفة وبطون الأسفار فتزول الشرور وترتفع الأحقاد وتضمن المساواة ويسود السلام.. وهنا تظهر المعجزة الباقية، فتطوى الأرض ثم تؤخذ من أطرافها حتى توضع كلها في عرفات، فتلتقي شطآن أفريقيا بسواحل آسيا، ومدن أوروبا بأكواخ السودان، ونهر الكنج بنهر النيل وجبال طوروس بجبال البلور.. فيعرف المسلم أن وطنه أوسع من أن تحده على الأرض جبال أو بحار». إنه مؤتمر عالمي يعقد سنوياً في مهبط الوحي والبلد الأمين.