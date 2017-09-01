حصاد وفد ترامب تاريخ النشر: الجمعة 01 سبتمبر 2017 بسرعة توقفت نبرة الشكاوى التي تصاعدت من الجانب الفلسطيني قبل وصول الوفد الأميركي برئاسة صهر الرئيس ترامب وحلت محلها بعد لقاء عباس وكوشنير نبرة متفائلة من جانب الرئاسة الفلسطينية. فهل أفصح كوشنير لعباس عن أن مبادرة الرئيس ترامب ستقوم على أساس حل الدولتين؟ يمكننا استنتاج الإجابة من تصريح نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، الذي قال إن عباس أجرى اتصالين بكل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وشكرهما على الجهود التي بذلاها لإقناع كوشنير والوفد المرافق له بضرورة اعتماد مبادرة ترامب على حل الدولتين ومبادئ مبادرة السلام العربية. ومن الواضح أيضاً من حالة الاسترخاء والارتياح التي غلبت على عباس بعد اللقاء أنه تلقى وعداً بهذا المحتوى من كوشنير رغم تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأميركية التي توحي بغير ذلك. مفهوم لدينا من مواقف نتنياهو أنه غير مرحب بحل الدولتين رغم أنه أعلن قبوله به عام 2009 في خطاب جامعة بار إيلان، لكنه وعد أثناء الانتخابات الأخيرة بأنه لن يسمح بقيام دولة فلسطينية طالما بقي في الحكم. يتبين الآن أن اعتذاره للرئيس أوباما عن هذا التصريح وعودته للإعلان مجدداً عن التزامه بحل الدولتين لم يكن اعتذاراً صادقاً، وأنه يساير وزراء حكومته من اليمين المتطرف الذين يرفضون إقامة دولة فلسطينية، ويتحدثون علناً عن حل الدولة الواحدة اليهودية الذي يعني عندهم ضم الضفة الغربية ومنح الفلسطينيين حكماً ذاتياً تحت السيطرة الإسرائيلية لتجنب منحهم حقوقاً متساوية في إطار حل الدولة الواحدة الديمقراطية. إن مفهوم السلام الاقتصادي ليس جديداً وليس من ابتكار نتنياهو، فقد طرحه في مطلع القرن العشرين عدد من المثقفين اليهود لإقناع الشعب الفلسطيني بقبول مشروع إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين وبالسماح للحركة الصهيونية بتهجير يهود أوروبا وإقامة المستوطنات. لقد ظهر هذا الطرح الصهيوني عندما لاحظ المفكرون الصهاينة أن الرعاة والفلاحين العرب بدأوا في مهاجمة المستوطنات اليهودية القليلة نتيجة لإحساسهم بأنها تمثل تهديداً لمعيشتهم. جاء هذا الحل منذ قرن كطريق وسط بين حلين متناقضين ومتطرفين من جانب بعض المفكرين الآخرين. فقد اقترح الحاخام «بنيامين وإلياهو سابيرا» حلا للمقاومة العربية يقوم على اندماج اليهود مع العرب والتزاوج معهم في الأطر الاجتماعية والثقافية، وإظهار الاحترام والتقدير لثقافتهم وللمعاملة الحسنة التي كان يلقاها اليهود على أيدي المسلمين طوال التاريخ. طبعاً، استفز هذا الحل المتشددين من المفكرين الصهاينة وعلى رأسهم يوسف كلاوزنر الذي شن حملة سخرية على «سابيرا» واعتبر دعوته للاندماج مع العرب نفاقاً وطالب بدلا من ذلك بحل آخر يقوم على فرض المشروع الصهيوني بطريق القوة على العرب وإن طالب بعدم المجاهرة بهذا الحل لأن ميزان القوة آنذاك كان يميل لصالح العرب ولا يجب استفزازهم إلى أن تقوى الحركة الصهيونية نفسها على الأرض. إذن حل السلام الاقتصادي القائم على خلق منافع للعرب من المشروع الصهيوني منذ قرن ومن دولة إسرائيل حالياً هو طريق وسط بين الحلول العنيفة وبين فكرة الدولة الواحدة الديمقراطية التي يندمج فيها الجميع ويحظى فيها العرب واليهود بحقوق متساوية. وفي تقديري؛ لن تنجح عملية إحياء نتنياهو للحلول القديمة، وسيضطر أخيراً لتنفيذ حل الدولتين بفضل تأثير مساندة العواصم العربية والخليجية على إدارة ترامب.