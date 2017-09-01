ترامب وامتحان «هارفي» تاريخ النشر: الجمعة 01 سبتمبر 2017 يوم الاثنين الثاني والعشرين من أغسطس، شاهد الأميركيون بذهول كسوفاً كلياً للشمس غطّى شريطاً من الأرض يبلغ عرضه زهاء 100 كيلومتر ويمتد من ولاية أوريغون على المحيط الهادئ إلى كارولاينا الجنوبية على المحيط الأطلسي. كانت السماء صافية عموماً وغير ملبدة بالغيوم في معظم المناطق عبر وسط البلاد، مما سمح للملايين من الناس برؤية المشهد الرائع لكسوف كامل. هذا في حين شاهدت ملايين أخرى من الناس، مثل الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، كسوفاً جزئياً فقط. وقد شكّل هذا الحدث بداية أسبوع رائعة، لكن مشاعر الفرح والحماس لم تدم طويلا. إذ بحلول يوم الثلاثاء، بات من الواضح أن عاصفة استوائية في منطقة الكرايبي أخذت تتحول إلى إعصار، وبحلول منتصف الأسبوع، كان إعصار هارفي يشق طريقه نحو الساحل الجنوبي لولاية تكساس. وعندما وصل هارفي، صُنِّف ضمن الفئة الرابعة، وهي ثاني مستوى لقوة الأعاصير. ويُعد هارفي أسوء إعصار يضرب البر الرئيس للولايات المتحدة منذ اثنتي عشرة سنة، وسيكون الأكثر إضراراً بالنظر إلى التساقطات المطرية الغزيرة جداً التي حملها إلى مدن مثل هوستن. ولا شك في أن الأمر سيتطلب سنوات لإعادة المنطقة إلى ما يشبه الوضع العادي، كما أن التكاليف المالية اللازمة لإصلاح ما دمّره الإعصار ستكون فلكية. إعصار هارفي هو أول كارثة طبيعية يضطر الرئيس ترامب لمواجهتها. والأكيد أن الحكم على هذا الأخير لن يكون بناءً على زياراته الأولى إلى المنطقة فحسب، وإنما على الكيفية التي تعاطت بها إدارته مع التحدي طويل المدى المتمثل في توفير احتياجات تكساس والاعتراف بحقيقة أن الولايات المتحدة ستواجه على الأرجح عواصف متزايدة وارتفاعات في مستوى مياه البحر خلال السنوات المقبلة، وذلك على الرغم من التشكيك الذي يبديه الكثير من المسؤولين السياسيين المعيَّنين من قبل الإدارة الحالية إزاء ظاهرة تغير المناخ. ويأتي إعصار هارفي الحالي في وقت يتميز بوجود خلاف بين ترامب والعديد من زملائه الجمهوريين في الكونجرس وخارجه، وذلك على خلفية خطابه عقب المسيرات العنصرية التي شهدتها مدينة تشارلوتسفيل في يومي الحادي عشر والثاني عشر من شهر أغسطس الجاري، وتهديده بإغلاق الحكومة الأميركية إذا لم يقم الكونجرس بتوفير المال الذي يريده لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك. كما يواجه ترامب مزيداً من التدقيق من قبل المحقق الخاص روبرت مويلر الذي يحقق في إمكانية وجود علاقات بين مؤسسات ترامب السياسية والاقتصادية والحكومة الروسية. وفي غضون ذلك، تعقد عدة لجان في الكونجرس مثل لجنة القضاء والاستخبارات جلسات استماع حول إمكانية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة (لعام 2016) والتي يزعم البعض أنها ربما تكون قد ساعدت ترامب على الفوز. والواقع أنه إذا نُظر إلى ترامب على أنه أبان عن كفاءة وفعالية في أداء وظيفته، لاسيما في الإشراف على جهود تعافي هوستن وأجزاء أخرى من ولايتي تكساس ولويزيانا من الإعصار، فلا شك أنه سيكسب بعض الثقة والتقدير من قبل الأميركيين، وهي أشياء يحتاج إليها في الوقت الحالي. ذلك أن معدلات التأييد الشعبي له ما زالت دون مستوى 40 في المئة، وهو معدل متدن للغاية بالنسبة لرئيس لم يمر على وصوله إلى البيت الأبيض أكثر من ثمانية أشهر.