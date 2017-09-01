بيئة عمل مثالية تاريخ النشر: الجمعة 01 سبتمبر 2017 تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة بيئة مناسبة للعمل من حيث المؤشر العام للرواتب وتوفر فرص التوظيف، فضلاً عن حرصها على توفير الظروف الملائمة داخل سوق العمل، مع مراعاة ما يتطلبه ذلك من احترام لحقوق المستخدَمين وتوفير الحوافز المادية، والمعنوية، كما تحرص الجهات الرسمية المعنية بضمان حقوق العمال وإلزام كل المؤسسات العامة والخاصة باحترام الشروط التعاقدية مع العمال. ووفاءً لتلك المبادئ في التعامل مع العمال من منطلق أخلاقي وثقافي واقتصادي، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات التي تم إنشاؤها لحماية حقوق العمال، كمنظمة العمل الدولية (ILO)، ومنظمة العمل العربية وغيرها من المنظمات التي يتطلب التوقيع عليها الوفاء بحقوق العمال بكل شفافية وموضوعية. كما صادقت الإمارات على تسع اتفاقيات منظمة للعمل الدولي والرئيسي المتعلق بحقوق العمال، وتبنت العديد من القوانين لحماية حقوقهم، وخاصة فيما يتعلق بضمان القوانين المتعلقة بمجالات التوظيف والأجور والسكن والصحة لملايين العمال الموجودين داخل الدولة، حيث يعيش اليوم على أرض الإمارات أكثر من سبعة ملايين عامل أجنبي، ينحدرون من 200 جنسية في العالم، يعمل أغلبهم في القطاع الخاص. وقد أسهمت السياسة الرشيدة لدولة الإمارات من خلال جهود وزارة العمل ومختلف الإدارات المعنية في التحسين المستمر لبيئة العمل وإيجاد الحوافز الرامية إلى استقطاب الكثير من الكفاءات والعمالة الماهرة، في الوقت نفسه الذي شجعت العديد من الشركات العالمية على الاستثمار داخل الدولة وهو ما أسهم بدوره في خلق المزيد من فرص العمل بموازاة دور القطاع العام. وفي هذا السياق فقد أكد موقع بيت. كوم المتخصص في سوق الوظائف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال استبيان أجراه مؤخراً بالتعاون مع المنظمة المتخصصة بأبحاث السوق «يوجوف» تحت عنوان (مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط)، أن 69% من الشركات المستطلعة بالإمارات تخطط لتعيين موظفين جدد خلال 2018. وهو ما تم اعتباره أمراً غير مفاجئ، نظراً لحركية سوق العمل التي تعلن عن حاجتها يومياً إلى 3000 وظيفة داخل الإمارات. ووفق هذا الاستبيان، فإن 51% من أصحاب العمل في الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة داخل دولة الإمارات ينوون تعيين موظفين جدد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل، يتوزعون بين تخصصات إدارية وتسويقية وهندسية. هذا وتشير التوقعات إلى استمرار تطوّر سوق العمل في دولة الإمارات، خلال الفترات القادمة سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص، وذلك نتيجة لسياسة التوسع الاستثماري والخطط التنموية الطموحة التي تعمل دولة الإمارات على تحقيقها في أفق السنوات الخمس القادمة، فضلاً عن العمل المستمر كي تظل بيئة العمل مثالية في الإمارات، وتجذب أصحاب المهارات والكفاءات. لقد دأبت دولة الإمارات العربية المتحدة على حماية حقوق جميع العمال، فوضعت القوانين الضامنة لذلك بدءاً بوضع أول قانون سنة 1980، قبل أن يتم تعديله، بعدها تم وضع القانون الاتحادي رقم (24) لعام 1981 والقانون الاتحادي رقم (15) لعام 1985 والقانون الاتحادي (12) لعام 1986 الذي يحتوي على 193 مادة ويغطي جوانب علاقات العمل كلها، وحقوق الموظفين والعمال. كما تحرص الإمارات بشكل مستمر على مواكبة كل التطورات العالمية في مجال حقوق العمال وتلتزم بتعهداتها كافة في هذا المجال. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية