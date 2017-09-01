فرصة الاختيار

تاريخ النشر: الجمعة 01 سبتمبر 2017

fعد تدمير إعصار كاترينا لولاية نيو أورلينز في 2005، قدّم أستاذُ العلوم الاقتصادية بجامعة هارفرد، إدوارد جليسر، مقترحاً مستفزاً يتمثل في منح المال للسكان من أجل إعادة بناء حياتهم بدلاً من إنفاق مليارات الدولارات من المساعدات الفدرالية على إعادة إعمار المدينة، وكتب يقول: «تخيلوا أننا سننفق 100 مليار دولار على البنى التحتية من أجل سكان المدينة، لكن البديل هو منح كل واحد منهم شيكا بقيمة 200 ألف دولار». ولا شك أن هذا المبلغ سيُحدث فرقاً كبيراً ويغيِّر حياة الناس في مدينة فقيرة، لكن ذلك لم يحدث بالطبع.

أثناء تعافيهم من آثار إعصار هارفي، سيتعين على سكان مدينة هوستن أن يقرروا بأنفسهم أين يعيشون. وهنا يأتي دور فكرة جليسر، إذ علينا أن نبقي على المساعدات المقدمة للسكان المشردين بسيطة، وألا نميِّز بين مكان السكن وإعادة الإعمار. كما علينا ألا نطلب وثائق كثيرة جداً، ونكتفي بإصدار شيكات بناءً على الأماكن التي كان يعيش فيها الناس عندما ضرب «هارفي»، ونتركهم ليقرروا الطريقة الأفضل للتعافي من تأثيرات الإعصار.

وعليه، يجدر بنا ألا نشجّع الناس على البقاء في المناطق الأكثر خطراً، لكن الأهم من «إعادة الإعمار» هو التعافي.

فرجينيا بوسترل

محللة سياسية أميركية

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «بلومبرج نيوز سيرفس واشنطن بوست»