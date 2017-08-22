تزوير التاريخ تاريخ النشر: الأربعاء 23 أغسطس 2017 في أول جملة من كتاب «مختصر دراسة التاريخ»، يقول المؤرخ جون آرنولد توينبي: «يميل المؤرخون في العادة إلى تبني آراء الجماعات التي يعيشون في محيطها ويكدحون، أكثر مما يميلون إلى تصحيح الآراء». وهكذا فكلنا حزبي ومنحاز، وقد يكون أقلنا انحيازاً من انتبه إلى أنه منحاز بالطبع. وهذه الحقيقة الصادمة هي من أثقل الأمور التي لا يعترف بها أحد في العادة، وربما تكون القدرة على المراجعة والنقد الذاتي من أهم مؤشرات النضج في المجتمعات، وخروج أناس ملهمين. أذكر هذا للصدمة التي انتابتني وأنا أشاهد فيلم «دنكرك» الذي عرضته السينما في كندا، وقد رغبت في مشاهدته باعتبار الخلفية التاريخية التي أحملها عن هذه المعركة بالذات، والتي تعتبر من أسرار الحرب العالمية الثانية. كيف ترك هتلر مئات الآلاف من القوات البريطانية المحاصرة تلوذ بالفرار، وهو يتأملها من عل ويده على الزناد. تركها تنجو بجلدها وتلقي سلاحها، ولو أراد لحوَّلها إلى معركة «كاني» من نموذج هانيبال في التطويق، أي مجزرة مروعة، فهانيبال بإمكانية تلك الأيام ذبح ثمانين ألف روماني، لكن هتلر لم يفعل وتركهم ينجون. الفيلم لم يعرض هذه الحقيقة ولا الملابسات التاريخية، ولا الجانب الألماني، وما حدث على وجه الدقة التاريخية. لو انتصر هتلر في الحرب لكان عرض الفيلم مختلفاً عن بطولة الألمان وصبرهم وشدة بأسهم ودقة تخطيطاتهم! ولو انتصر هتلر في الحرب لربما لم تنشأ إسرائيل، ولربما كنا نتحدث الألمانية بدل الإنجليزية، ولرأينا أفلاماً عن «بطولة» الساموراي و«روعة» موسوليني وكيف نجحت دول المحور في إنقاذ العالم من ستالين! من أعجب ما يسمع الإنسان تباين وجهات النظر، فقد اجتمعت بشاب قادم من روسيا فعرفت كيف يتم غسل الدماغ وبرمجة الإنسان. قال لي إن بركة ستالين على العالم هائلة فلولاه لانتصرت الفاشية، فالفضل في الخلاص من الفاشية يعود له أولاً وأخيراً، فهو منقذ العالم ومخلص البشرية. في حرب الأيام الستة صرخ الرفاق يومها في دمشق أن إسرائيل هزمت، لأنها لم تستطع إسقاط الأنظمة التقدمية في المنطقة، وقال أحد البعثيين يومها بنظرية بقعة الزيت، فتمدد إسرائيل هو مثل بقعة الزيت فوق سطح الماء. كما أن «حزب الله» الذي كان السبب في تدمير لبنان عام 2006 بسبب أسيرين إسرائيليين قال للجموع إنه انتصر، لكنه سراً اعترف بأنه لم يكن يتوقع أن لحم إسرائيل مرّ إلى تلك الدرجة. وتمضي الأمثلة على تزوير التاريخ منذ أيام أوروك وفرعون بسماتيك، فرمسيس الثاني رجع من معركة قادش بصلح مع الحثيين، لكنه أوعز لمن حوله بأنه رجع منتصراً، وحتى هزيمته أمام موسى لم تذكرها الأهرامات بكلمة، فمن يكتب خسائره أو يعترف بهزائمه؟ تقول النكتة عن جحا إن الذئاب طوقته فالتهمت حماره وتظاهر بالموت، وهو يقول: أيها الأوغاد تعرفون أني ميت ولو كنت حياً لرأيتم شيئاً مختلفاً.