التميُّز والابتكار أساسان لتحقيق الاستدامة تاريخ النشر: الأربعاء 23 أغسطس 2017 بات الوصول إلى مصافِّ الدول المتقدمة هو الغاية التي تنبثق منها الخطط الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أيقنت قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن السبيل إلى تحقيق أهدافها المستقبلية المتجسِّدة في «رؤية الإمارات 2021» و«مئوية الإمارات 2071»، هو ترسيخ نهج الابتكار القائم على العلم والمعرفة في منظومة الأداءين المؤسسي والفردي على حدٍّ سواء، وقد تمحورت الجهود المبذولة على مدار السنوات السابقة حول جعل الابتكار والتميز نقطتي الانطلاق نحو تحقيق استدامة النمو، وقد نجحت الدولة بالفعل في أن تجعل الابتكار نهجاً راسخاً في مختلف مؤسسات الدولة، وفي هذا السياق جاءت جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز، لتعكس حرص الجهات المشاركة فيها على النهوض بالأداء المؤسسي لديها، وفق أفضل الممارسات المتبعة في مجالات الحوكمة والخدمات والإدارة، حيث تسلمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مشاركات 53 جهة حكومية في فئة «جوائز أفضل خدمة حكومية»، و533 طلباً لنَيل «وسام رئيس المجلس التنفيذي»، وذلك في إطار المنافسات على الجائزة في دورتها الخامسة. وقد تلقت الأمانة العامة المشاركات عبر المنصة الرقمية للجائزة التي توفِّر حلولاً متكاملة لإجراءات التقدُّم إلى الجائزة مروراً بعمليات التقييم، الأمر الذي يدعم توجهات التحول الرقمي والذكي في حكومة أبوظبي، ويعزِّز مساعيها نحو الارتقاء بالأداء الحكومي وتطويره بشكل مستمر. وتعكس جائزة وسام رئيس المجلس التنفيذي، إيمان القيادة بضرورة تقديم أفضل الخدمات المبتكَرة، والعمل على استحداث المبادرات التي تسهم في إسعاد المتعاملين ورفاهيتهم، ما ينعكس إيجاباً على أداء الموظفين الذين يقومون بدور رئيس في الارتقاء بالأداء المؤسسي، كما أنها تبرهن على الجهود الحثيثة للدولة بهدف تذليل التحديات كافة أمام الموظفين لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتحفيز المبادرات الفردية، بما يسهم بدوره في تحسين الخدمات والإجراءات الحكومية، وتسهيلها، انسجاماً مع أهداف خطة أبوظبي. وقد شهدت مشاركات فئة وسام رئيس المجلس التنفيذي ارتفاعاً بنسبة 27.2% مقارنة بالدورة الماضية من الجائزة، ما يعكس زيادة عدد أفضل الممارسات والتنافس الكبير في سباق التميز بين مختلف الجهات. وقد نجحت حكومة أبوظبي في أن تقدم نموذجاً يحتذى به في دعم مبادرات الابتكار والتميز التي تُعَدُّ جوهر بيئة العمل، وعاملاً أساسياً في تنفيذ رؤية الإمارة، ونتج ذلك عن جهود متواصلة من أجل الارتقاء بمكانتها، وتعزيز تنافسيتها، وتُعَدُّ جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز من بين تلك الجهود والمبادرات المميزة التي حققت أصداء قوية، نظراً إلى الدور الاستثنائي الذي تقوم به في الارتقاء بالخدمات، وإحداث التطوير اللازم في العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات، بما يسهم في المحافظة على الإنجازات، واستمرارية تحسين الأداء الحكومي، كما أنها تسهم في خلق نوع من المنافسة الإيجابية، وتشجيع التفوُّق الوظيفي بما يساعد على إبراز الطاقات القيادية المتميزة لتحقيق أقصى درجات التنافسية، بما يحقق أهداف الدولة ورؤية أبوظبي الاستراتيجية. إن جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز تعبِّر في الحقيقة عن رؤية شاملة لتطوير العمل الحكومي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدَّمة إلى أفراد المجتمع، تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها، وهي رؤية ترتكز على التحديث المستمر لأنظمة العمل الحكومي، والاستفادة من التجارب الحكومية الرائدة على مستوى العالم أجمع، بما يتماشى مع متطلبات حكومات المستقبل، ومن هنا فلا عجب أن تصبح الإمارات نموذجاً في الثقة بالحكومة وقدرتها على تحفيز الابتكار، وفي الكفاءة الحكومية، وجودة الخدمات على مستوى المنطقة والعالم. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية