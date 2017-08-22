ترسيخ ثقافة العمل التطوعي تاريخ النشر: الثلاثاء 22 أغسطس 2017 يأتي احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم العالمي للعمل الإنساني هذا العام بشكل مميز، حيث يتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام الخير2017، وفي هذا السياق أطلقت زايد العطاء مبادرة «شباب الإنسانية»، بهدف ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني في فئة الشباب من مختلف الجنسيات، حيث تتضمن برامج المبادرة حزمة من المشاريع الإنسانية الهادفة إلى استقطاب الشباب وتأهيلهم وتمكينهم في مجال العمل الإنساني محلياً وعالمياً كسفراء، ويأتي ذلك استكمالاً لدور مبادرة زايد العطاء في إثراء الحركة التطوعية والإنسانية من خلال مبادراتها وبرامجها التي تقدم نموذجاً متميزاً ومبتكراً في مجال العمل الإنساني. واستمراراً لتجسيد دولة الخير لدورها الرائد في العمل الإنساني، أطلق أول مستشفى أطفال في دولة الإمارات «الجليلة التخصصي» برنامجه التطوعي الأول من نوعه «أبطال الجليلة»، بحضور ومشاركة معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة، والدكتور محمد العوضي المدير التنفيذي للعمليات في المستشفى وكبار المديرين وعدد من ممثلي وسائل الإعلام. ويهدف البرنامج التطوعي إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في الإسهام بالارتقاء بصحة الأطفال وتحقيق سعادتهم ورفع الوعي المجتمعي بأهمية التطوع في رسم البسمة على وجوههم، وهذا ما أكدته معالي الرومي، كما قدمت معاليها قدوة حسنة، حيث سجلت في النظام الإلكتروني للمبادرة، كأول متطوعة في البرنامج، وقامت بأول عمل تطوعي، حيث التقت عدداً من الأطفال المرضى وقرأت لهم كتاباً بعنوان «القائدان البطلان» يحكي قصة المغفور لهما بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمهما الله، وجهودهما ومساعيهما في تأسيس دولة الإمارات. وعلى جانب آخر، تعكس مبادرات العمل الإنساني المتواصلة في الدولة نمو دور المؤسسات غير الهادفة للربح وتعزيز إشراكها في تجسيد استراتيجية الخير التي تنتهجها الدولة، حيث إن مسؤولية تعزيز ثقافة العمل التطوعي تقع على كاهل الجميع، وقد أفاد تقرير حديث صادر من مركز إحصاء أبوظبي عن ارتفاع إجمالي إيرادات قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح، والتي تخدم ظروف الأسر المعيشية، بنسبة 19% خلال 2016، حيث بلغت 701.8 مليون مقارنة مع 590.1 مليون في 2015. غدت ثقافة العمل التطوعي مقياساً رئيسياً من مقاييس تطور وتحضر المجتمع وأحد محركات التنمية المجتمعية، وفي السنوات الأخيرة، شهد العمل التطوعي في دولة الإمارات طفرة كبيرة، حيث تحصد الدولة ثمار نهج الخير وثقافة التطوع الذي غرس بذوره مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه؛ واستطاع هذا النهج على مدار أكثر من أربعة عقود من الزمن أن يسهم في اعتلاء دولة الإمارات موقع الريادة على خريطة العمل الإنساني والتطوعي على المستويين الإقليمي والعالمي. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية