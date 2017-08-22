خصوم «ماكماستر»

تاريخ النشر: الثلاثاء 22 أغسطس 2017

في غضون الأشهر القليلة الماضية، شنّ خصوم مستشار الأمن القومي «إتش آر ماكماستر» هجوماً قاسياً عليه، معتبرين ولاءه للرئيس دونالد ترامب منقوصاً، واتهموه بأن يغرد خارج السرب في سلسلة من القضايا الرئيسة، من إيران إلى إسرائيل، وخلال الأسبوع الجاري، جددت «المنظمة الصهيونية الأميركية»، الموالية لإسرائيل، هجومها على «ماكماستر» مشيرة إلى أن المدافعين عنه من بينهم منظمات تعتبرها معادية لإسرائيل، وأوضحت المنظمة في بيان لها أن من بين أنصار (ماكماستر) منظمة إسلامية متطرفة هي مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية، وجناح اليسار، وجماعة «ميديا ماترز» المعادية لإسرائيل التي يمولها قطب الأعمال «جورج سوروس»، والصحافي التلفزيوني «فان جونز» المناهض للاحتلال الإسرائيلي، وغيرهم.

ولكن يبدو أن تلك الحملة النشطة ضد «ماكماستر» تفتح الباب أمام انقسامات بين جناح اليمين، فقد نأى ملياردير «لاس فيجاس» وعضو الحزب «الجمهوري» «شيلدون أديلسون» بنفسه عن هجوم «المنظمة الصهيونية» على «ماكماستر» على رغم من حقيقة أنه يساعد في تمويل المنظمة.

وجاءت تلك الهجمات والهجمات المضادة في أعقاب عزل «ماكماستر» للموالين لترامب من مجلس الأمن القومي. وفي الأسابيع الأخيرة، حاول مستشار الأمن القومي بسط سيطرته على المجلس، الذي يعتبر الهيئة الاستشارية الأولى للرئيس بشأن سياسات الدفاع والخارجية، وذلك بإقصاء مجموعة من الأعضاء الذين يعتبرون مخلصين لأجندة السياسة الخارجية لترامب، التي كشف عنها أثناء الحملة الانتخابية.

وعلى رغم من أن ترامب دافع هو الآخر عن «ماكماستر» بإصدار بيان وصفه فيه بأنه «رجل جيد» و«موالٍ جداً لإسرائيل»، إلا أن ذلك لم يكفِ لإخماد الشك في نفوس اليمين الأميركي تجاه «ماكماستر».

إلياس جرول: محلل سياسي أميركي

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»