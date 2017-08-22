ولاية الفقيه وولاية السفيه تاريخ النشر: الثلاثاء 22 أغسطس 2017 ليس هناك فرق كبير في المبدأ الذي يقوم عليه نظام ولاية الفقيه، وذلك الذي يقوم عليه نظام ولاية السفيه، فهما وجهان لعملة واحدة، بل وجه واحد لعملة واحدة، ويكاد التشابه بينهما يصل حد التطابق في السعي المحموم لتصدير الثورة، والتعصب المذهبي والاندفاع في نشر الأفكار والإيديولوجيات الهدامة، التي لا ترضى أن ترى العالم يعيش بأمان، والعمل بهوس لاستثمار كل الفرص التي تزعزع أمن واستقرار الشعوب المجاورة، واتباع سياسات التضييق والتغطرس في الداخل ضد كل من يخالف في الرأي أو المبدأ كلا النظامين. وهذا هو ما يفسر هوس نظام ولاية السفيه بإثارة المشاكل والقلاقل، وهو يأبى أن يرى دول مجلس التعاون مستقرة ومزدهرة، وفي منأى من الاضطرابات السياسية والفوضى العارمة، التي طالت دولًا ومناطق عديدة أخرى عبر العالم. وقد وجد نظام ولاية السفيه في قطر ضالته في دعم الإرهاب بكافة أشكاله وألوانه، وتغلغلت أذرعه الأخطبوطية في العديد من المجتمعات حتى تنشر بين مكوناتها الفوضى، وعملت على نشر الفتن بأسلوب إعلامي رخيص وبالغ المكر والسميّة، واعتمد إعلام ذلك النظام على وزير دعاية هتلر جوزيف جوبلز «اكذب اكذب حتى يصدقك الآخرون، واكذب اكذب حتى تصدق نفسك»! فهذا النظام القطري لم يحلُ له السير على خطى دول مجلس التعاون بالسعي، ومشاركتها سياساتها الرشيدة، وسعيها الحثيث نحو التنمية وتحقيق الرفاهية لشعوبها دون الخوض في غمار التدخل في شؤون الدول الأخرى البعيدة والقريبة، على حد سواء، بعكس حال النظام القطري الذي تحول بسرعة إلى مشعل فتن وحرائق، حتى كادت لا توجد دولة واحدة في المنطقة لم تطلها أيادي الغدر القطرية، التي تمول التنظيمات الإرهابية، وتدعمها بالأموال، وتضخ رياح الدعاية المسمومة لترويج أجنداتها المشبوهة، وتمجيد مجرميها شذاذ الآفاق القتلة! بل صنعت منهم «أبطالاً» أشاوس يصولون ويجولون بين عواصم محور الشر، متعطشين لسفك الدماء، واختلاق الأزمات، حتى تجد ولاية السفيه موطئ قدم في كل حريق، وفرصة مثلى للدخول بورقة «المصلح السياسي»، أو«الوسيط»، لتضع شروطها، وتبث سمومها وتدق الأسافين بين الشعوب في تلك الدول، حتى لا تقوم لها بعد ذلك قائمة، ولا تكون لها إمكانية تستطيع من خلالها أن تنهض وتنتفض لنفسها وحماية مصالح شعبوها. ولعل ليبيا خير مثال، فالعبث القطري الذي طالها جعلها تتكبد المعاناة، وتتجرع كل صنوف الألم على أيدي جموع الأشرار المدعومين قطرياً، وما زالت تجهد لتصل للمعافاة من شرور الفتن والمحن التي تجرعتها، وتجرعها شعبها وشهد القاصي والداني على منشئها، وأنها شرور وإرهاب مما «صُنع في قطر».