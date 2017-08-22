ما وراء اعتداء برشلونة تاريخ النشر: الثلاثاء 22 أغسطس 2017 يعتبر استهداف برشلونة الأخير من طرف شباب ملوثة عقولهم بمثابة استهداف لأوروبا بأكملها وللعالم في ضربة واحدة، لأن المدينة تستقبل حوالي ثمانية ملايين سائح سنوياً. إضافة إلى أن المكان الذي وقع فيه الاعتداء ذو رمزية كبيرة، فالمكان اسمه «لارامبلا» وهو في وسط المدينة وي، تسي شعبية لدى السياح والسكان المحليين على حد سواء. وتصطف على جانبيه الأشجار، وتمتد على مساحة 1.2 كيلومتر، وهو يقع قبالة «بلازا كاتالونيا»، وستجد هناك عازفي الشوارع، والكثير من المقاهي والمطاعم وسوق «بوكويريا» بما يجلب الكثير من المتعة والبهجة. كما يقع شارع «لارامبلا» أيضاً بالقرب من الميناء الذي توجد فيه أسواق محلية صغيرة الحجم، وفيها على الجبهات تذكارات من الرسامين... فلذلك لم يكن استهداف المدينة والمكان بعمل إرهابي اعتباطي. ‬ووقع ‬اعتداءان ‬بعمليتي ‬دهس، بفارق ‬ساعات ‬مما ‬أدى إلى ‬سقوط ‬14 ‬قتيلاً ‬على ‬الأقل، ‬ومئات ‬الجرحى، ‬وهذا ‬يذكرنا ‬بما ‬كان ‬قد ‬وقع ‬في ‬مدن ‬أوروبية ‬أخرى ‬مثل «نيس» ‬الفرنسية ‬ولندن... نعم إنه الإرهاب المتوحش... هذا التيار الظلامي العجيب الذي يغلق نفسه على نفسه، في عيش مستمر في الخيالات والأوهام، يمنع أتباعه من أي فهم صحيح أو صائب أو وعي سليم، ويقدم نفسه ضمن موجات غوغائية على أنه وحده هو الأمل والخلاص والنجاح! فيبيح قطع الرؤوس وتقتيل الأنفس... والإرهابيون الداعشيون والقاعديون وأصحاب «بوكوحرام» وغيرهم يعتبرون المجتمع المعاصر كله مجتمعاً جاهلياً، ينبغي الانقضاض عليه لهدمه وتخريبه وعدم مهادنته أو العيش فيه أو حتى مسايرته ومتابعته، فلا يوجد حسب مقولاتهم ومفاهيمهم إلا «حزب الله» – وحاشى أن يكونوا حزب الله- وهو الحزب الذي يضم قادة ومريدي هذا التيار المنحرف، وهناك حسب زعمهم «حزب الشيطان»، وهو الحزب الذي يجمع بين دفتيه من عداهم في العالم أجمع! إن الحرب ضد الإرهاب، كما أكدنا ذلك في الدورات السابقة لملتقيات «الاتحاد» في أبوظبي هي حرب غير كلاسيكية، لأنك لا تحارب بلداناً أو بلداً معيناً أو فئات في منطقة محددة محكومة بالجغرافية البرية والجوية والبحرية، وإنما هي حرب ضد أفكار خطيرة تضع للانتهازية عنواناً من الدين، وتقدم للذبح وإزهاق الأرواح وإفساد الأموال تبريرات دينية مغلوطة. فعندما تكون دعوى هؤلاء الهمجيين دعوى عدمية فوضوية، فإنها تدعو إلى تحطيم الأوطان وإشاعة الخوف والتدمير... وهم يسعون لكي تجتاح الفوضى كل شيء، ويقضي العدم على كل حياة، ودعواهم دعوى عدمية فوضوية لأنها تهدم ولا تبني، تقوض ولا تنشئ، تخلع ولا ترفع، وهم لا يؤمنون البتة بأن كل عمل في ديننا مبني على العقل واحترام الآخر وعلى الوسطية والسماحة، ولا بد أن يترابط بغيره ويتواشج بالمجتمع مع الإنسانية لإنشاء حضارة سامية سامقة، يكون كل إنسان في العالم محورها ومركزها. إن ما وقع في برشلونة مقلق ومحير، فبعد الانتكاسات المتتالية التي عرفها «داعش» في العراق، ظن بعض الخبراء الاستراتيجيين أن مثل هذه العمليات الإرهابية في الدول الغربية ستقل إن لم تتوقف، والراجح أن الجميع يفهم اليوم أن العالم لا يحارب فقط «داعش» وأخواتها وإنما يحارب فكراً استئصالياً ظلامياً لا بيت له ولا جغرافيا، والمكان الوحيد الذي يوجد فيه هو العقل الملوث، وهو مكان خطير قد تغلق في وجه صاحبه حدود الدنيا لكي لا تصل إليه الأسلحة والعتاد، وقد يتفنن في إيجاد طرق سهلة لتمرير جاهليته، فمكان المشكل في العقل وحله يكمن في العقل، ولله الأمر من قبل ومن بعد.