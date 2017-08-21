«لوبي» السيارات! تاريخ النشر: الإثنين 21 أغسطس 2017 عندما يتعلق الأمر بصناعة السيارات، يقسو الألمان على أنفسهم بشكل لا هوادة فيه، وربما يخرج هذا الاتجاه عن نطاق السيطرة. وقد بدأت الفضيحة الأخيرة لشركات السيارات بقصة على غلاف مجلة «دير شبيجل» الإخبارية الأسبوعية الشهيرة، حيث أشارت المجلة إلى أن شركات فولكس فاجن وديلمر وبي إم دبليو كانت تعمل كاتحاد «كارتل» منذ تسعينيات القرن الماضي. ووصفت كيف كونت الشركات عدداً ضخماً من مجموعات العمل للموافقة على المعايير والمواصفات المشتركة -مثل الإبقاء على خزانات اليوريا لمحركات الديزل صغيرة نسبياً حتى تكون هناك مساحة كبيرة متاحة تحت غطاء المحرك للإضافات السعرية. وقد تم تصوير اتفاق اليوريا باعتباره شريراً بشكل خاص: فالخزانات الأصغر تعني مزيداً من التلوث، لأن شركات صناعة السيارات لا يمكنها إجبار العملاء على المجيء للتغيير كلما كان ذلك ضرورياً. وبالتالي، قد يكون هذا هو السبب جزئياً في كارثة التلاعب في انبعاثات فولكس فاجن والمشاكل الأكبر التي تتعلق بمحرك الديزل، الذي يواجه حظراً في بعض الدول الأوروبية. كما أن مشاكل صناعة السيارات تعد أيضاً تهديداً سياسيا مباشرا للمستشارة الألمانية «أنجيلا ميركل» التي تعاملت مع لوبي السيارات بشكل ودي، ودفعت من أجل إصدار تشريع أوروبي أكثر مرونة بشأن انبعاثات السيارات. أما حزب الخضر، الذي يكافح من أجل البقاء في البرلمان في الانتخابات القادمة في سبتمبر، فقد اغتنم الفرصة لانتقاد ميركل وحزبها المسيحي الديمقراطي المحافظ لمحاولة إخفاء التواطؤ. كما تعد «دبريس» عضوا في الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وهو الشريك في الائتلاف مع حزب ميركل، والذي يبحث عن وسائل لتقويض هيمنة ميركل في استطلاعات الرأي. ------------------- ليونيد بيرشيدسكي* * محلل سياسي روسي مقيم في برلين ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»