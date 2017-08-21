«تشارلوتسفيل».. صراع مستمر! تاريخ النشر: الإثنين 21 أغسطس 2017 أثارت الأحداث المزعجة والمأساوية في شارلوتسفيل الأسبوع الماضي جدلاً قديماً قدم أميركا ذاتها. فقد شهدت أمتنا مجموعة متنافرة من المتعصبين الذين ذهبوا إلى تلك المدينة، زاعمين «إنقاذ» تماثيل «أبطال الكونفدرالية». وبعضهم كان مسلحاً، وكثير منهم رددوا شعارات نازية حول التطهير العرقي، وتعريفهم ل«الأميركية الحقيقية». وواجههم خصومهم الذين ردوا بتأكيد ما وصفوه ب«قيم التنوع والتسامح الأميركية». ومع تطور المواجهة إلى أحداث عنف مرعبة، نتساءل: ماذا يعني ذلك كله بشأن هويتنا كأمة وكشعب؟ غير أنه كانت هناك دوماً أميركا أخرى عبر العصور تمثلت في وعد بقانون الحريات، وهؤلاء الذين وهبوا حياتهم لإنهاء العبودية، والجهود التي لم تكل ولم تمل من المدافعين عن حقوق المرأة والعمال والحقوق المدنية لنيل المساواة والفرص للجميع. وانعكست أيضاً في حكمة أبراهام لينكولن، وفرانكلين روزفلت، والقيادة الملهمة لمارتن لوثر كينج، وتلك الكلمات البسيطة المحفورة على تمثال الحرية. وذلك أيضاً جزء من التاريخ الأميركي، ويجب ألا علينا أن ننساه. وفي كل العصور، ظلت هاتان الفكرتان محصورتين في صراع مستمر، ومن المهم ألا ننسى أنهما كانتا دائماً معنا. وإذا نسي الأميركيون الجانب المظلم من قصة الولايات المتحدة، والحاجة الدائمة لمواجهته، فعندئذ يمكن أن يصبحوا ضحية له عندما يطل برأسه مهدداً. وكذلك، إذا نسوا القصة التي سطرها عظماؤهم، فمن الممكن أن يقعوا فريسة لليأس، وفقدان الأمل الذي يمكن أن يبزغ مشعاً بنوره في عالم مظلم. وعلى رغم أننا نخوض تلك المواجهة منذ نشأة أمتنا، إلا أن الأمر الفريد بشأن التحدي الذي تواجهه الولايات المتحدة بوضوح في الوقت الراهن هو موقف البيت الأبيض الفاتر والمثير للقلق من أحداث العنف في «شارولتسفيل». غير أن الأنباء السارة هي أن الإدارة الأميركية ليست هي من سيسطر الفصل الأخير من تلك القصة، فالمسيرات الحاشدة وإضاءات الشموع التي تشجب التعصب وعدم التسامح تجري في أنحاء المدن الأميركية. وفي كل يوم، تصدر إعلانات جديدة عن إزالة تماثيل ترمز للعبودية من قبل المسؤولين في المدن والولايات. وقد انضمت الطوائف الدينية إلى شجب التعصب والكراهية، وأعرب الرؤساء الأميركيون السابقون الأحياء كافة، وكذلك عدد كبير من «الجمهوريين» و«الديمقراطيين» عن رفضهم للعنصرية والكراهية. والحقيقة أننا نتجه نحو الأفضل، لكن ذلك لن يحدث بين عشية وضحاها، وستواجهنا صعوبات كثيرة، وقد بات المؤكد أنه سيقع الإنصات إلى أصوات العقلاء. وعلى رغم ذلك، علينا أن نتذكر أننا سنواجه دوماً التحديات ذاتها التي لطالما كابدتها بها أمتنا. وهذا الصراع الدائم بين الأميركيتين لن ينتهي، ولكن ينبغي ألا نفقد الأمل أبداً في أنه بمقدورنا هزيمة جانبنا المظلم، كما أن علينا أن ندرك أن قوى التعصب والإقصاء ستكون دائماً موجودة لتتحدانا، فهو صراع لن ينتهي! --------------- رئيس المعهد العربي الأميركي- واشنطن