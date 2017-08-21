إقصاء بانون تاريخ النشر: الأحد 20 أغسطس 2017 سبَّب «ستيف بانون» المتاعب في البيت الأبيض، وقد يصبح أكثر إثارة للمتاعب في الخارج، فقد قرر الرئيس ترامب إقالته من منصب كبير الاستراتيجيين في البيت الأبيض، بعد أسبوع مرتبك، حتى بمعايير البيض الأبيض، ولا سيما أن ترامب تعرض لانتقادات حتى من داخل حزبه بسبب تعليقه على أعمال العنف في «تشارلوتسفيل»، والتي حملت بصمات «بانون»، وفي خضم تلك الأحداث، هاتف «بانون» صحافياً من «أميركان بروسبيكت»، لم يتم الإفصاح عن هويته، وقلّل من شأن الموقف العلني للرئيس الأميركي بأن الخيارات كافة مطروحة على الطاولة في المواجهة مع كوريا الشمالية، قائلاً: «ليس هناك حلاً عسكرياً.. فلتنسوه!». وفي ظروف مختلفة، لربما كان ذلك الاتصال الهاتفي مخالفة خطيرة تثير عاصفة في حد ذاتها، فترامب يواجه بقوة التسريبات التي تكشف الاختلافات الداخلية، وها هو «بانون» يتحدث صراحة عن «مداولات الأمن القومي، ويتحدث بما يتناقض مع القائد العام». ولكن إذا عاد «بانون» إلى وسائل الإعلام، ونشر أموراً بين أنصار ترامب، فإنه من الممكن أن يصبح مشكلة للرئيس، غير أن ترامب بارع في إبقاء مساعديه السابقين في صفه، فـ«روجر ستون» و«كوري ليواندوسكي» خير مثالين على الأشخاص الذين كرسوا أنفسهم لمساندة الرئيس في وسائل الإعلام حتى بعد تركهم العمل معه، وإذا نجح ترامب في تسوية الأمر بصورة ودية، فسيبقى «بانون» حليفاً قيماً، وقد كشفت «واشنطن بوست» يوم الجمعة الماضي أن «بانون كان يتوقع عزله، ولذلك قدم استقالته، لكنه عازم على مواصلة الدفاع عن أجندة الرئيس من خارج البيت الأبيض». بيد أن «بانون» لن يحتاج بالضرورة إلى الانقلاب بشكل كامل على ترامب ليسبب له المتابع، فيمكنه أن يركز غضبه على منافسيه السابقين في البيت الأبيض الذين سحبوا الرئيس في اتجاهات مختلفة، فحتى مثل تلك الانتقادات يمكن أن تشوه صورة ترامب. كالوم بورتشرز: كاتب أميركي يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»