السليطي وعبدالرضا.. الثرى والثريا تاريخ النشر: الأحد 20 أغسطس 2017 شيعت دولة الكويت الفنان الاستثنائي الراحل عبدالحسين عبد الرضا، الذي قدّم خلال مسيرته تجربة غنية لا يقدمها إلا الكبار القلائل من أمثاله. كان الراحل أبو عدنان رمزاً للمسرح والفكاهة الخليجية، وقدم درساً في كسب محبة الجمهور والوعي بالفن ووظيفته المعنية بصياغة الوجدان الجماعي للشعوب. كان الحزن في الخليج كثيفاً على رحيله، وفي الوقت نفسه أعاد الحزن على فقدانه التذكير بالفرق بين الفنان الكبير الذي يحافظ على مكانته وتاريخه، وبين من يورط نفسه في الاستجابة لانفعالات مؤقتة تجعله يخسر تاريخه الفني ويتقزم في أوساط الجمهور ويفقد شعبيته. وأقرب مثال لهذا اللون من الحمق والتوظيف السياسي الأعمى للفن ما قدّمه مؤخراً القطري غانم السليطي. المقارنة صعبة للغاية بين القدير أبو عدنان وبين سليط اللسان الشتام غانم، رغم أنه فنان ساخر وله أيضاً تاريخ في الدراما، لكن ما جدوى تاريخه السابق بعد أن قرر صناعة خاتمة فنية سيئة له. وبهذيانه يدفع السليطي ضريبة من تاريخه، لأنه لا يدرك أن على الفنان الحقيقي الحذر أثناء الأزمات التي تحدث بين الدول، لأن طبيعة الفن والإبداع تختلف عن السياسة وجدالاتها. فالعمل الفني الناجح هو الذي يعيش في المستقبل، وعندما يتحول الفنان إلى معلق سياسي يخسر الكثير من احترام الجمهور. على العكس من ذلك ظل فنان الكويت الكبير محافظاً على رمزيته وعلى تميزه. بينما قرر السليطي أن يهدم كل ما بناه. وهذا هو الفرق بين الفنان الواعي المثقف وبين المؤدي الذي يستجيب للشعبوية ويفشل في الحفاظ على اتزانه. تورط السليطي في توظيف الدراما في السياسة، وتجاهل أن الجمهور يحاسب الفنان على كل هفوة يرتكبها. فماذا استفاد من إقحام نفسه في الأحداث بشكل هزلي؟ لقد أحرق بطاقته الفنية فقط. لم يأخذ السليطي درساً من الفنان الراحل عبدالرضا الذي كسب الخلود في وجدان محبيه. ومن المآثر التي تروى عنه أنه ظل موجوداً في الكويت، ولم يغادر وطنه أثناء تعرضه للغزو العراقي، وفضل البقاء رغم ذلك الظرف الاستثنائي الصعب. ودخل الغزاة بالفعل إلى منزله وبحثوا عنه ولم يتمكنوا من العثور عليه. وبشأن الأزمة مع قطر، لا يمكن أن تجمع أربع دول على خطورة الأداء السياسي القطري على الأمن القومي من باب المناكفة فقط، فكل الدلائل تثبت عبث قطر بأمن المنطقة من خلال دعمها لجماعات تخريبية متطرفة. ومن أحدث القرائن مكالمة مسربة دارت بين رئيس الوزراء القطري السابق وبين المدعو علي سلمان، المعارض البحريني ورئيس «جمعية الوفاق»، في تنسيق واضح من قبل قطر ضد البحرين لاستهداف سيادتها. بالطبع سوف تلجأ الدوحة كعادتها إلى الإنكار والمغالطة، رغم علمها أنها غارقة في ورطتها وكل يوم تتكشف حقائق جديدة. والفنان الشتام السليطي يكابر مثل بلده. وندعوه أن يتأمل معنى ودلالة حزن الناس على الراحل عبدالحسين عبدالرضا، الفنان الإنسان، الذي يعجز السليطي عن أن يحظى بالقليل من المجد الذي ناله بفنه وسلوكه، والأهم من ذلك الفطنة في توظيف الموهبة الفنية ومعرفة أنها سلاح ذو حدين. لأن الفرق واضح بين الموهبة التي ترفع من شأن صاحبها، كما حدث مع فنان الكويت الذي رفع اسم بلده عالياً وخلّد اسمه في لائحة الكبار، وبين من يستخدم موهبته لتقزيم نفسه من خلال تسجيل مشاهد تمثيلية بائسة لا علاقة لها بالفن. وفيما قامت قطر بتأجير كيانها وسياستها الخارجية لعصابات معادية للفن والوطن والإنسان، يبقى الفرق بين الفنان الذي يكسب حب الجمهور حتى بعد رحيله، وبين من يشتم الآخرين، مثل الفرق بين النجوم الساطعة في السماء وبين نقيق الضفادع في مستنقعات الوحل، والغرق في تجميل سياسة دولة تدعم الإرهاب.