الاحتياطي الفيدرالي والمهمة الأصعب تاريخ النشر: السبت 19 أغسطس 2017 مع انتهاء ولاية "جانيت يلين" في شهر فبراير 2018، سيتعين على ترامب ترشيح رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة، مع تأكيد مجلس الشيوخ على هذا الترشيح. وسيكون هناك الكثير من النقاش حول مزايا وانعكاسات مختلف المرشحين لتولي هذه المهمة. لكن سيكون من المهم أن يبدأ الرئيس وأعضاء مجلس الشيوخ بالتفكير في التحديات التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد. إننا لم نشهد من قبل هذا المزيج المواتي من انخفاض معدل البطالة والتضخم على مدى عقود. كما شهدت الأسواق استقراراً ملحوظاً بشكل كبير لسنوات. ويحظى مجلس "الاحتياطي الفيدرالي" باحترام كبير، وفقاً لمعايير مؤسسات واشنطن الأخرى والبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم. ويعد هذا كله تقديراً لقيادته وانعكاساً للظروف الحسنة. إنني أتوقع أن يصبح عمل الاحتياطي الفيدرالي أكثر صعوبة على مدى السنوات القليلة القادمة. ومن المرجح أن يلقي الاقتصاد والمالية والسياسة بتحديات جديدة تتطلب استجابات خلاقة وغير تقليدية. وإذا كان التاريخ يدل على شيء، فمن المرجح أن يدخل الاقتصاد في مرحلة من الركود خلال فترة ولاية الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والتي تستمر أربع سنوات. إن الانتعاش هو الآن في عامه التاسع، مع النمو الكامن البطيء نسبياً (لأسباب ديموغرافية وتكنولوجية على حد السواء)، وانخفاض معدلات البطالة وارتفاع أسعار الأصول من خلال تدابير عديدة. وحتى من دون هذه العوامل، هناك فرصة بنسبة 20% أو نحو ذلك في أنه إذا لم يدخل الاقتصاد في مرحلة ركود في أي وقت من الأوقات، فإنه سيدخل في ركود في غضون عام. وهناك احتمالات بنسبة الثلثين أن يحتاج رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى معالجة الركود. تاريخياً، كان الاحتياطي الفيدرالي يستجيب لفترات الركود من خلال خفض أسعار الفائدة بشكل كبير. وهذه المرة، من غير المرجح أن يكون هناك مجال لهذا النوع من خفض المعدلات. وللتأثير على أسعار الفائدة، يتعين على مجلس الاحتياطي الفيدرالي التدخل المباشر في السوق. ولن يكون هذا سهلا نظراً إلى سندات الخزانة ذات العشر سنوات، والتي من المتوقع أن ينخفض عائدها بشكل سريع رداً على الركود. ونتيجة لذلك - وإلى حد لا يمكن تقديره - من المرجح أن يصبح الاقتصاد هشاً للغاية ضمن الإطار الحالي لاستهداف التضخم. وسيتعين على القيادة الجديدة المسؤولة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن تفكر جدياً في تحويل هذا الإطار، ربما من خلال زيادة التركيز على نمو الناتج المحلي الإجمالي، مع التركيز على مستوى الأسعار أكثر من التضخم (ذلك أن فترات انخفاض التضخم تتبعها فترات ارتفاع التضخم) أو زيادة هدف التضخم. وأي من هذه الخطوات سيكون سهلا ً نظراً للظروف الحالية. وبمجرد أن يأتي الركود، من المرجح أن يكون ذلك متأخراً جداً. لورانس اتش سامرز* * الرئيس السابق لجامعة هارفارد وزير الخزانة السابق ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»