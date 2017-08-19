زايد.. والرجال الأماجد تاريخ النشر: السبت 19 أغسطس 2017 تستحق دعوة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه لجعل عام 2018 هو "عام زايد" في مناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على مولد الزعيم المؤسس الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله، التوقف أمامها والتأمل ملياً في دلالاتها الظاهرة ومضامينها الباطنة، فالراحل الكبير بلغ حد الأسطورة بامتياز، دون تهوين أو تهويل، وبلغ لاحقاً مرحلة من العظمة في عيون النخب والعوام، عرباً وأجانب. لم تكن مردودات أو عوائد النفط لطمة للحضارة كما زعم ذات مرة بطريرك الاستشراق "برنارد لويس"، باسطاً المشهد على العرب بأجمعهم، ذلك أن "الحكيم زايد" كرّس وخصص تلك المداخيل للنهوض بدولته، البشر قبل الحجر، جامعاً العقل النير، مع حكمة الصحراء، وتراث البداوة، عطفاً على سدادة الرأي وحب الوطن، مدفوعاً بحماسة ورغبة في تحقيق السعادة والرفاهية لأبناء شعبه. تلك كانت المفاتيح الذهبية لمن يريد فهم كيف آلت الإمارات إلى ما هي عليه الآن. الإخلاص العميق لله، والذكاء الأعمق والفهم الناضج في رؤية الأشياء على طبيعتها، قادت "زايد الخير" عبر دروب مسارات الحياة ليقدم نموذجاً لدولة متسامحة في الداخل ومتصالحة في الخارج، الأمر الذي مكن لها من النمو المضطرد دون صراعات أو خلافات. أدرك "رجل الصحراء" عميق الصلة بالإنسان العربي الأصيل أن السلام هبة غالية، ولهذا آثر طوال حياته الدبلوماسية الهادئة المرنة في التعامل مع الجيران، وفي منطقة دق فيها الاستعمار أسافين من المكائد بعد أن رحل، ولهذا أضحت بلاده برداً وسلاماً، عطفاً على منهجيته الفكرية القائمة على نبذ استخدام القوة، أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية. عاش زايد إسلاماً نهضوياً حقيقياً منفتحاً على التنوير، داعياً لإنعاش التعاليم الإيمانية الإسلامية السمحة دون تشدد أو ميل للتطرف، مطالباً أبداً ودوماً بإسلام يحث على الرفق والرحمة، والاحترام والكرامة، بعد أن نسي أو تناسى الكثيرون في العالم العربي من رجال السياسة خاصة مقولات القرآن الكريم الحقيقية وأفعال النبي الكريم. لم يكن لأحد أن يزايد على عروبة "زايد الخير"، ودعمه للقضية الفلسطينية على نحو خاص، وهنا نشير إلى ما ذكره الدكتور محمد صادق إسماعيل في كتابه الصادر حديثاً تحت عنوان "التجربة الإماراتية... قراءات في التجربة الاتحادية"، حول تشجيع الشيخ زايد في عام 1969 نشاط النائبة "العمالية" البريطانية "مارجريت مكاي" ومعها بعض النواب البريطانيين، الذين كانوا يدافعون عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، حيث ظهر في لندن مركز حملة أبوظبي الإعلامية، والهدف منه تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 242، وتحسين أحوال اللاجئين الفلسطينيين إلى جانب عرض الأفلام والصور، وشراء معرض متنقل لنشر حملة إعلامية بين الشعب البريطاني، وقد حصلت "مكاي" وقتها على الدعم المادي من الشيخ زايد، والدعم المعنوي والعلمي من بعض الحكومات العربية. يتساءل المرء، ونحن على أعتاب "عام زايد" ترى ما هو أفضل إرث تركه "محبوب العرب" لشعبه بعد رحيله، مع الأخذ في عين الاعتبار، وكما قال أمير الشعراء أحمد شوقي "الناس صنفان... موتى في حياتهم... وآخرون بباطن الأرض أحياء"؟. الميراث الحقيقي الذي خلفه الشيخ زايد هو فضيلة حب العطاء وإيثار الآخر على الذات ونجدة الملهوف وعون المأزوم، وهي فضائل مستنيرة بأكبر قدر ممكن، فالعطاء يحقق علاقة تكاملية، حيث يستفيد العاطي قبل المتلقي. لقد كان عطاؤه فطرياً أبوياً دون انتظار جزاء أو شكور، ولهذا لا يستغرب الناظر لأبناء زايد اليوم وهم على درب العطاء سائرون وبالمحبة يهتدون. رحل "زايد الخير" بعد أن ترك في سيرته "نهج حياة" لم يكتب بأيدي الأكاديميين ولا الفلاسفة، ولم يقصد من خلاله أن يدرس ليملأ عقول الطلاب بأحداث معينة، بل كانت حياته مثالاً مضيئاً يعزز ميل الإماراتيين الإنساني العميق للبحث عن المعرفة الإنسانية الحقيقية، وعيشها ونسجها عربياً وأممياً في طريق الأنسنة الجديدة إنْ جاز التعبير. دعوة الشيخ خليفة تحمل ضمن مضامينها الباطنية قيمة عربية خلاقة، إنها الوفاء للجذور والأصول، فلا معاصرة ناجحة دون إصالة ثابتة في التربة الوطنية، والإخلاص للراحلين العمالقة، يدفع الأجيال الحضارية للبحث عن نماذج القيادات والزعامات الراسخة التي تعمل بعزم وتفكر وحزم. أفضل السبل للاحتفاء بالراحل الكبير والاحتفال بمئويته العام القادم، هي تعزيز مسيرة التجربة الإماراتية بالعمل الجاد الخلاق المبدع، وبالابتكار من خارج المألوف، وبتعزيز السبيكة الاجتماعية الداخلية الإماراتية، ما من شأنه التمكين للقفز فوق منزلقات العولمة ومؤامرات الكائدين والحاسدين. حلم زايد للإمارات وحلمه يتحقق حتى بعد الرحيل، وعلى شعب الإمارات الاستمرار في الحلم والعمل على تحقيقه، حتى وإن أدهش الكثيرين، فالواقعيون الحقيقيون هم الذين يحلمون، فإذا حلمنا وحدنا تبقى الأحلام أحلاماً، وإنْ كنا اثنين نحلم الحلم ذاته، ونبغي الشيء نفسه، فإن واقعاً جديداً سيولد. "زايد الخير" هو أحد هؤلاء الرجال الأماجد الذين نتوق لأن نجعل من تراب أرجلهم كحلاً لعيوننا. *كاتب مصري