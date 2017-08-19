الإرهاب في فيرجينيا تاريخ النشر: السبت 19 أغسطس 2017 في يوم السبت الموافق 12 من أغسطس الجاري، تجمهرت مجموعة من القوميين ينتمون إلى اليمين المتطرف المؤمن بتفوق البيض في منطقة «تشارلوتسفيل» بولاية فيرجينا، احتجاجاً على الإزالة المقترحة لتمثال «روبرت إدوارد لي»، وهو جنرال عسكري أميركي، قاد جيش التحالف الجنوبي أثناء الحرب الأهلية الأميركية. وتضمنت المجموعة ممثلين من جماعة «كلوكلوس كلان» والنازيين الجدد، ووضع بعضهم شارات نازية أثناء مسيرتهم. وفوراً تم تصنيف ذلك الفعل الشنيع على أنه «عمل إرهابي» و«جريمة كراهية»، وكما هو مفهوم، ستتم توجيه تهمة القتل من الدرجة الثانية لـ«فيلدز»، إلى جانب تهم أخرى. وتشير التقارير إلى أن «فيلدز» كان معجباً أثناء المرحلة الثانوية بـ«أدولف هتلر» والحركة النازية، وقد كانت ردود الأفعال المحلية على الفاعليات في «تشارلوتسفيل» قوية جداً. وتعرض الرئيس دونالد ترامب لانتقادات شديدة بسبب تصريحاته المبدئية على أعمال العنف، فقد أدان «كافة الأطراف»، ولم يذكر المؤمنين بتفوق البيض الذين بدؤوا العنف. وإخفاقه المبدئي في انتقاد جماعة «كلوكلوكس كلان» والنازيين الجدد، تسبب في غضب شرائح المجتمع السياسي الأميركي كافة. وعلى رغم أن موقع «جاك تابر»، الصحافي بـ«سي إن إن» والقومي الأبيض، وصف تصريحات ترامب المبدئية بأنها «جيدة حقيقة»، إلا أنه بعد يومين من الانتقادات المستمرة من جانب «الجمهوريين» و«الديمقراطيين»، قرأ ترامب بيان إدانة لكل من «المتفوقين البيض» و«كلوكلوكس كلان» و«النازيين الجدد». بيد أن ذلك البيان لن يوقف المطالبات الموجهة لترامب للنأي بنفسه عن اليمين المتطرف، ولكن المعضلة التي يواجهها الرئيس الأميركي هي مأزق الاستفادة السياسية من أنصار ذلك التيار. فإذا رفض أن يكون أكثر وضوحاً في معارضته لآرائهم، فإنه سيتعرض لانتقادات شديدة من قبل كثير من الأميركيين، وخصوصاً من شعروا بالغضب من حملته التي كانت تسعى لإثبات أن باراك أوباما لم يكن مواطناً أميركياً. وسيضع أيضاً نفسه في خلاف مع كثير من «الجمهوريين» الذين حاولوا طوال سنوات تفادي الزعم بأنهم في الأساس حزب للبيض الأثرياء، من دون تمثيل شرائحي واسع النطاق يعكس وجه أميركا المتعدد. وحتى الآن، نجح ترامب بصورة استثنائية في جذب الأثرياء والفقراء من الأميركيين البيض، وفي حين لم يتغير مستوى معيشة معظم المواطنين البيض من الفقراء، إلا أنهم أضحوا يشعرون بمزيد من الاحتواء في السياسة الوطنية، وبتجاهل أقل من النخب الليبرالية. وقد تمكن ترامب من سبر أغوار غضبهم الشديد من النخب السياسية في الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري». وهو ما يجعل قاعدة أنصاره الأساسية راغبة في مسامحته مهما زادت أخطاؤه. وفي الحقيقة أن «ملامح ظاهرة ترامب هي ما يجذب كثيراً من أنصاره الأساسيين، وكلما هجته وسائل الإعلام وانتقدته، زادت شعبيته لدى قاعدته، فأنصاره لا يكترثون كثيراً لعلاقاته الغريبة مع روسيا والرئيس بوتين، ونبرته المتنمّرة تجاه كوريا الشمالية». والتحدي الذي يواجه الرئيس ترامب هو لزوم التأكد من أنه لا يزال يحافظ على ذلك التأييد، أملاً في أن يُترجم موقفه المتشدد تجاه الهجرة غير الشرعية، ومطالبته بصفقات تجارية أفضل، وتفاخره بأنه سيعيد الوظائف لمجتمعات البيض المكتئبين، إلى تحسينات عملية في مستويات المعيشة اليومية. وحتى الآن يبدو سجله متبايناً، ففي حين اتخذ موقفاً تجاه الهجرة أكثر حسماً من سابقيه، إلا أنه أخفق في إصلاح برامج الرعاية الصحية، ولم يقدم سوى القليل على صعيد توفير فرص عمل جديدة من خلال مشاريع البنية التحتية المطلوبة بشكل كبير. وعلى رغم تمتع «الجمهوريين» بالأغلبية في الكونجرس، إلا أنه عجز عن تمرير أي قانون جوهري جديد خلال الأشهر الستة الأولى له في المنصب، كما أن علاقته مع قادة «الجمهوريين» في الكونجرس تعاني أيضاً من توتر متزايد. ---------------- جيفري كمب* * مدير البرامج الاستراتيجية بمركز «ناشيونال إنترست» - واشنطن