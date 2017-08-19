تيار التجديد وأسئلة المرحلة

تاريخ النشر: السبت 19 أغسطس 2017

نشأت في العالم الإسلامي منذ القرن الثامن عشر ثلاثة تيارات فكرية واختيارات سياسية، ما زالت مستمرة حتى الآن.

والثاني التيار السلفي كرد فعل على التيار العلماني. فالانبهار بالجديد ينقلب إلى الدفاع عن القديم، وتقليد الغرب الحديث يؤدي إلى تقليد القدماء.

والثالث التيار التجديدي الذي نشأ في مصر في مدرسة الأفغاني الذي هاجر إليها واستمر فيه تلاميذه من بعده مثل محمد عبده.

ومن ثم نشأ طرفان ووسط. طرفان: العلمانية والسلفية، ووسط وهو تيار التجديد. وكانت الاختيارات الثلاثة معروضة على العالم الإسلامي، ووقعت أحداث حتمت هذا الاختيار أو ذاك. فلما صاغ الأفغاني الإسلام في العصر الحديث في شعار: الإسلام في مواجهة الاستعمار في الخارج والقهر في الداخل تبنى الضباط المصريون الشعار بقيادة أحمد عرابي. وجاء الإنجليز واحتلوا مصر في 1882 بعد هزيمة العرابيين العسكرية بذريعة حماية سلطان مصر والدفاع عن نظام الخلافة. فخشي محمد عبده من عواقب الثورة السياسية ومناطحة السلطة السياسية والانقلاب عليها والخروج على الحاكم فآثر التغير الاجتماعي وإصلاح المحاكم الشرعية ونظام التعليم والقضاء على العادات الاجتماعية. فلما قامت الثورة الكمالية في تركيا بقيادة مصطفى كمال، ونجح العلمانيون في الاستيلاء على الحكم خشي رشيد رضا، تلميذ محمد عبده الأثير، من أن يتكرر النموذج التركي في باقي أرجاء العالم الإسلامي فارتد سلفياً كرد فعل على العلمانية. وارتد التجديد مرة ثانية إلى الوراء.

وما حدث من انهيار في التيار التجديدي حتى أصبح سلفياً حدث أيضاً في التيار العلماني بعد أن قوي التغريب فيه. وازداد التعارض إلى حد التناقص بين السلفية التي صب فيها التجديد، والعلمانية التي صب فيها التيار العلمي العلماني.

وإذا كان التيار العلماني الأول الذي يتبنى النموذج الغربي ضعيف النشأة، حملته الأقلية إلا أنه اشتد أكثر فأكثر بزيادة الانبهار بالغرب في عصر القطب الواحد والعولمة والقنوات الفضائية ووسائل الاتصال الحديثة وقيم الاستهلاك واتساع رقعة الطبقات الغنية. كما اشتد التيار السلفي أيضاً في بعض الحالات لضعف الدولة الوطنية وضياع الاستقلال الوطني، وتحولها إلى دولة فاشلة تنومياً في لداخل وتابعة للخارج. وكلما ضعفت الدولة الوطنية اشتد الاستقطاب بين التيارين المتنازعين كسلطة بديلة. بل وصل الأمر إلى حد الحرب الأهلية في الجزائر، والتي كان ضحيتها أكثر من مئة ألف.

ويستطيع التجديد أن يعاود الكرة حماية للأمة من الضغوط الخارجية والمشاريع المفروضة عليها مثل مشروع الشرق الأوسط الكبير، والمتوسطية والعولمة. كما يستطيع أيضاً حماية الأمة من تفتيت الأوطان بعد القضاء المشروع القومي العربي، ثم على الدولة القطرية في بعض الحالات.

إن التجديد يتطلب أولاً موقفاً نقدياً من القديم وإعادة بناء علومه بما يتفق مع تحديات العصر وأزماته. كما يتطلب ثانياً موقفاً نقدياً من الغرب الحديث وتحويله من مصدر للعلم ليصبح موضوعاً للعلم من أجل القضاء على أسطورة النموذج الأوحد، والثقافة العالمية، والمعلم الأبدي. كما يستدعي ثالثاً التنظير المباشر للواقع الذي نعيشه وتحويله إلى نظرية حتى لا يكتفي فكر التجديد بتأويل النصوص القديمة ونقد النصوص الحديثة دون تحويل الواقع إلى نص جديد.

إن مهمة المجددين الآن هي تقييم تجارب التجديد الماضية على مدى قرنين من الزمن من أجل استئنافها في حركة تجديد راهنة، تنهي‏‭ ‬هذا‭ ‬الاستقطاب‭ ‬بين‭ ‬السلفية‭ ‬والعلمانية‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬الأوطان‭ ‬واستقلالها.

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* أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة