الاستدامة نهج وأسلوب حياة تاريخ النشر: الخميس 17 أغسطس 2017 إن ما يميز الرؤى الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، هو اعتمادها نهج الاستدامة في كل خطوة تخطوها نحو تحقيق رؤيتها في أن تكون في مصاف الدول المتقدمة بحلول الذكرى الخمسين لتأسيسها. ولطالما كانت الاستدامة عماد التنمية، وذلك بفضل الرؤية العميقة والاستشرافية للقيادة الرشيدة للدولة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي آمنت بأن توفير الحياة الكريمة ورفاهية العيش لأبنائها، سيكون هو نقطة الانطلاق نحو إعلاء شأن الوطن وتعزيز تنافسيته، وقد تجسدت تلك الرؤية في سعي الدولة الدؤوب نحو توفير بيئة اجتماعية مستدامة، غايتها بناء أسرة واعية ومتمسكة بالقيم الإماراتية العربية الأصيلة، وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، لتكون لبنة لمجتمع متماسك، وهذا ما أكدته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، حيث قالت: إن الاستدامة أسلوب حياة وعمل واستثمار ومسؤولية الجميع من دون استثناء، أفراداً، وأسراً، ومؤسسات حكومية وشبه حكومية أو خاصة. جاء ذلك في كلمتها التي تصدّرت تقرير الاستدامة الصادر عن مؤسسة التنمية الأسرية للعام 2016، بمناسبة حصول تقرير الاستدامة السادس 2016، لمؤسسة التنمية الأسرية على شهادة G4 من المبادرة العالمية في أمستردام، حيث تمكنت المؤسسة من استيفاء متطلبات الإفصاح عن تقرير الاستدامة G4 المستوى الأساسي، ما يعكس التزام المؤسسة تبني أفضل الممارسات والمفاهيم في الاستدامة، سواء في مبادراتها أم برامجها الاستراتيجية والتشغيلية. ويأتي هذا تجسيداً لدور المؤسسة في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وتحقيق رفاه الأسرة والمجتمع، من خلال تبني المؤسسة نهج الاستدامة وتطبيقاتها، وخاصة في المجال الاجتماعي الذي تتفرد به، من خلال تنفيذ مبادراتها ومشروعاتها الاستراتيجية التي تحافظ على تماسك وتلاحم وترابط الأسرة والمجتمع، وبناء وتطبيق منهجيات متكاملة وشاملة في العمل والأداء المؤسسي والاجتماعي، ويأتي هذا أيضاً ترسيخاً للدور الذي قامت - وما زالت تقوم به - مؤسسة التنمية الأسرية على مدار سنوات طويلة، حيث تتماشى رؤى وتوجهات المؤسسة مع خطة أبوظبي 2030، التي تتخذ من الاستدامة عماداً لها على مختلف الصعد. وقد قالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك: «المؤسسة تعمل باستمرار على وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بها للبرامج والمبادرات التي تحقق الاستدامة، وتمكّنها من أداء دورها بفاعلية في مجتمع إمارة أبوظبي، عبر مناقشة قضايا الأسرة والمرأة والطفل محلياً وإقليمياً ودولياً، وباعتماد أفضل الممارسات لابتكار مبادرات تساعد في بناء الأسرة وتنمية أفرادها، وتقوية المجتمع، ملتزمةً بقيم الدولة ومُثلها العليا». لقد قطعت الإمارات شوطاً في طريقها نحو التطوّر والتقدّم الحضاري، كما أن المكانة المرموقة التي وصلت إليها على الخريطة الإقليمية والعالمية على جميع الصعد، لم تأتِ من فراغ، وإنما كانت نتاج رؤية تنموية، اتخذت بالفعل الاستدامة والشمولية عماداً لها، ولم تغفل شيئاً، حيث عمدت إلى بناء الإنسان، وحرصت على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وتسلحت بهذه الأسس في مسيرتها التنموية، وبالفعل استطاعت أن تتبوّأ مركزاً عالمياً وريادياً في مجال التنمية المستدامة، وما زالت تواصل جهودها اللامتناهية لترسيخ نهج الاستدامة. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية