«صنع في الإمارات» يعزز القطاع الصناعي تاريخ النشر: الثلاثاء 15 أغسطس 2017 يأتي اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة، اللافت للنظر بالقطاع الصناعي الواعد في ظل نمو القطاع وتعاظم دوره وقدرته على تقديم أكبر قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنوع في قطاعاته وفي مصادر الدخل الوطني، ولاسيما في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الدولة نهجاً وممارسة، والتي حققت نجاحاً مشهوداً في السنوات الأخيرة، واعتماد الدولة رؤاها الاستراتيجية المتجسدة في «رؤية الإمارات 2021»، و«مئوية الإمارات 2071»، الرامية إلى الاعتماد على اقتصادات غير نفطية مستدامة ومتنوعة، تقوم على المعرفة والابتكار، مع تقليص دور العائدات النفطية، وصولاً بالدولة إلى مصاف الدول المتقدمة، حيث يعد قطاع الصناعة من الروافد الحيوية المهمة للاقتصاد الوطني. ومع تنامي نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وزيادة معدلات صادرات الدولة في السنوات الأخيرة، تتزايد الجهود الرامية إلى تعزيز دور القطاع الصناعي، وفي إطار مساعي الدولة لتكون رائدة عالمياً في مجال الصناعة، رفعت الإمارات شعاراً جديداً للمرحلة الراهنة، هو شعار «صنع في الإمارات»، واضعة المنتج المحلي في صدارة قائمة أولويات خططها الاستراتيجية، كونه أحد أهم الأعمدة في تنويع واستدامة الاقتصادي الوطني. وفي سياق تطوير وتنمية قطاع الصناعة، لزيادة مساهمته في الناتج المحلي، وتمييز المنتجات الإماراتية المستوفية لمعايير ومواصفات التصنيع والجودة والترويج للمنتجات الإماراتية، في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2017، بشأن نظام علامة «صنع في الإمارات»، وتناول القرار الوثائق والشروط والإجراءات الخاصة لإصدار شهادة العلامة، وتسري أحكامه على المنتجات المصنعة داخل الدولة، بما فيها المنتجات المصنعة في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة. ومما لا شك فيه، أن الإمارات نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في تأسيس قاعدة صلبة، انطلق منها القطاع الصناعي نحو مزيد من النمو والتقدم والقدرة على التنافسية، حيث بات ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد قطاع النفط والغاز، ونجح في تعزيز وجود المنتجات المحلية والصناعات الوطنية في الأسواق العربية والعالمية، والتي استطاعت بالفعل الصمود والمنافسة، نظراً إلى ما تستند إليه من جودة ومواصفات وفق أعلى المعايير العالمية، وذلك بفضل المقومات والمميزات التي تمتلكها الإمارات، والتي تمكنها من دفع هذا القطاع إلى موقع منافس على المستويين الإقليمي والدولي، فدخول الدولة في مشروعات صناعية ضخمة مع عدد من المؤسسات العالمية، وإصدار قوانين جديدة محفزة للتنمية الصناعية، وإقامة مناطق صناعية كبرى، بالإضافة إلى منظومة الطرق والمواصلات المتميزة التي تمتلكها الدولة بما فيها الموانئ والمطارات الدولية والمستودعات اللوجستية المزودة بأحدث التكنولوجيات وأكفأ الكوادر البشرية، وكذلك توافر التشريعات والقوانين التي تحمي حقوق المستثمرين، فضلاً عن الاستقرار الأمني والسياسي الذي تحظى به الدولة في ظل التخبطات الاقتصادية والسياسية والأمنية الراهنة، سيكون من أهم روافد انتعاش القطاع الصناعي الوطني، ما يمهد الطريق أمام الدولة لتصبح الملاذ الآمن للمستثمرين في البيئة الصناعية على مدار السنوات القادمة. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية