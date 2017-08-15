الإمارات في عين المستقبل تاريخ النشر: الثلاثاء 15 أغسطس 2017 بينما جانب من العالم تعمه الفوضى والاضطرابات والنزاعات المسلّحة، هنالك جانب آخر من العالم نفسه، تتأهل بلدانه لتكون في عين المستقبل، مدفوعة بشغف المعرفة وفضول الاكتشاف، ما الذي سيكون عليه المستقبل بعد فترة من الزمن؟ الإمارات العربية المتحدة إحدى الدول القليلة في قائمة تلك البلدان التي حزمت أمرها، وأسرجت أحلامها تأهباً لمهمة استثنائية، مهمة مواكبة الثورة الصناعية الرابعة تأثراً وتأثيراً. نعرف جميعاً أنه كانت هنالك ثورة تقنية ثالثة انطلقت في خمسينيات القرن الماضي، مثّلتها الحواسيب الرقميّة، لكنها تشارف اليوم على نهايتها، بعدما وصلت إلى ذروة تطبيقاتها الذكية في مجالات التقنية التي باتت معروفة للجميع، لعل أبرزها الثورة في مجال مواقع التواصل الاجتماعي والعالم الرقمي. يلخص المتخصصون الثورة الصناعية الرابعة، أنها تقوم أساساً على السرعة والنطاق ونظم التأثير. وكلام كهذا يحتاج إلى تبسيط كيما يفهمه المرء. ما يمثل هذه (الثورة الرابعة) التي بدأت فعلاً هو (الذكاء الصناعي الذي انتج (الروبوت)، وقد اشتقوا له اسماً عربياً هو (الإنسالة)، إضافة إلى إنترنت الأشياء، والمركبات ذاتية الحركة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتقنية النانو الحيويّة). على صعيد (الربوبوتات) يحضرني مثالٌ على ذلك، فقد أُدخل (الروبوت) حيز الاستخدام العملي لدى الشرطة في الإمارات. ويتزامن الحديث عن هذا الكائن (الإنسالة)، مع آخر عن المركبات ذاتية الحركة التي بدأ تجريبها فعلياً في الإمارات، وهي السيارة، والطائرة المسيّرة أرضياً، المسمّاة (درونز). هذه كلها إحدى منتجات هذا الحدث الكبير والتاريخي، الثورة الصناعية الرابعة. لا خوف على مجتمعاتنا من هذه الثورة الجديدة، كما قد يظن بعضنا، فهي ملآى بالكثير من أوجه الخير للإنسانية؛ فالمؤكد أنها ستوفر فرصاً واسعةً للمجتمعات البشرية، لتحقق معدلات عالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، من أهمها الرعاية الصحيّة غير المسبوقة تاريخياً. الثورة التقنية عموماً ستختصر لنا الكثير من الوقت في عملية التطوّر التي ما انفك الإنسان ينشدها ويَجهد لتحقيقها. وفي إطار استعداد الإمارات لاستقبال هذه الثورة، كتبَ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مقدمة كاملة لكتاب (الثورة الصناعية الرابعة) الذي ألفه (كلاوس شواب). مما جاء فيها «لقد كنّا ومازلنا كبشرية مُغرمين بالمستقبل، واستكشاف حدوده، والتعرّف إلى متغيراته، يدفعنا فضولنا وشغفنا بالمعرفة لاستكشاف المساحات الغامضة في المستقبل المنظور، وأثر ذلك على أسلوب حياتنا وطريقتنا في أداء أعمالنا». بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، فأبدت استعدادها لتكون الحاضنة الأولى لهذه الثورة التقنية الرابعة. إن أحاديث كثيرة لمسؤولين إماراتيين كبار، جاءت لتؤكد أن البلاد تتجه إلى الاستثمار في اقتصاد المعرفة، مما يعني بالضرورة استخدام أدوات ومنتجات الثورة التقنية. كِتاب (كلاوس شواب) على درجة من الأهمية، فقد احتوى تفصيلات جوهرية للراغبين في الاستزادة، فالمؤلف هو المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، مما يمنح الكتاب درجة عالية من العلميّة والدقة، وقد ألمح المؤلف إلى أن (العالم يواجه تحديات عديدة، وسيصبح مفهوم الثورة الصناعية الرابعة، أكثر المفاهيم ثقلاً وتأثيراً في خلال المرحلة المقبلة، مدفوعاً بسرعة التطوّر والانتشار في نظم الابتكار، والتغيّر التكنولوجي). يبقى أن تفكيرنا يجب أن يتجه في هذه المرحلة إلى الجانب القانوني والأخلاقي، لتطويره، بحيث يضبط سلوكيات المنتجات التقنية، كالروبوتات والمركبات ذاتية الحركة، كي لا تنقلب علينا.