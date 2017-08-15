قطر: إفلاس الإعلام ويأس النظام تاريخ النشر: الثلاثاء 15 أغسطس 2017 تنبح الآلة الإعلامية «الإخوانجية» الآن بكل ما تستطيع من جعجعة وتخاريف للنيل من العظماء الذين وقفوا سداً منيعاً أمام أطماع «الإخوان المفلسين»، وتصدوا لإرهابهم الدنيء في المنطقة، فكلما اقترب وقت انقضائهم وزوالهم تتعالى أصوات صراخهم الموتور، فاليوم باتت الدول العربية تتعافى من شرورهم، وبدأت المجتمعات العربية تعرف حقيقتهم الماسونية، وأهدافهم الشيطانية الرامية للتسلط على العرب والمسلمين وتغيير واقعهم المستقر والمطمَئِن إلى مستقبل مظلم ومشؤوم، بل مزحوم بكل الكوارث والمخاطر. وهكذا تتواصل حملات المنصات «الإخوانجية» بين الحين والآخر الساعية للتحامل على كل من تصدوا لمخططاتهم وعرّوا زيف وسفَه أيديولوجياتهم، التي تستهدف المنطقة واستقرارها، وخاصة الدول والشعوب الخليجية والعربية، التي وقفت سداً منيعاً ضد مطامعهم في تغيير خريطة المنطقة، وحرق كل ما فيها من أوطان وبلدان، ولا شك أن خطابات الكراهية والبرامج المعادية التي تصدر بين الحين والآخر من منصاتهم القابعة في قطر، تهدف إلى محاولة إخفاء الحقائق والجرائم الإرهابية الإخوانية - القطرية عن الرأي العام العربي والعالمي أيضاً، وهي محاولة يائسة لطمس آثار التهم الثابتة عليهم بالأدلة الموثقة والقرائن المصدقة، والتي جعلت النظام القطري اليوم في مواجهة مباشرة مع دول العالم أجمع، وحشرته في الزاوية وفضحته مع صنائعه ووكلاء أعماله الإرهابيين وأيديهم جميعاً ملطخة بدماء الأبرياء الذين راحوا ضحية المؤامرات القطرية خلال حرائق «الربيع العربي» المنحوس. كما لعبت دولة الإمارات أيضاً دوراً رئيسياً لمساندة الأشقاء الليبيين ومساعدتهم على الخروج من دوامة الفوضى والإرهاب التي فرضها عليهم العبث القطري في بلدهم، فكانت جميع مخططات النظام القطري وملياراته هباءً منثوراً أمام الجهود الإماراتية الرامية لإعادة لاستقرار للأراضي الليبية. كما سعت الإمارات كذلك خلال الفترة الماضية لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله فكانت ضمن التحالف الدولي للقضاء على الإرهاب، وتصدت بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين لجميع التنظيمات الإرهابية التي تهدد المنطقة، وهذا ما يثير حفيظة مصدّري الإرهاب ومموليه فكان هدفهم النيل من سمعة الإمارات التي وقفت حجر عثرة ضد مطامعهم ومطامحهم في نشر أجواء الترهيب والتخريب في كل مكان. كما أزعج أعداء الأمة أيضاً، وقوف دولة الإمارات بجانب الأشقاء البحرينيين، وسعيها بكل جهد للقضاء على الإرهاب الذي يستهدفهم بين الحين والآخر، ومشاركتها بفاعلية وميدانياً لتثبيت أمن واستقرار مملكة البحرين، وكل ذلك لم يرضِ القطريين الذين أمضوا أكثر من 20 سنة وهم ينفخون في كير الفتنة، ويسعون لزعزعة استقرار البحرين وتهديد أمنها، وقد فشلوا في كل ذلك وانقلبوا خاسرين، وعادوا من كل مؤامراتهم بخفي الحمَدَين.