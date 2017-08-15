ماذا يخبئ المستقبل للاتحاد الأوروبي؟ تاريخ النشر: الثلاثاء 15 أغسطس 2017 تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتحذير وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني لإدارة دونالد ترامب ضد أي «تدخل» في سياسة الاتحاد الأوروبي.. ماذا يعني ذلك المشهد لمستقبل أوروبا والنوايا الأميركية حيالها؟ فالأوروبيون منهمكون في إيجاد حلول ومعادلات تحقق مصالحهم بغض النظر عن الشريك الأساسي في الحسبة وخاصة أن التهديد الروسي من الممكن أن يتحول بين ليلة وضحاها إلى شراكة أوروبية أوسع تنهي الحلم الأميركي، وخاصة أن الصين وغيرها يعملون بصورة متوازية وتنسيق مستمر لتحطيم أسطورة الهيمنة الأميركية على أوروبا، وهم مدركون حاجة أوروبا الماسة لمصادر الطاقة الروسية من جهة وغير الروسية من جهة أخرى، ولذلك بارك الأوروبيون مخطط الصين وروسيا وشركائهم الأتراك والإيرانيين للهيمنة على مناطق الطاقة في العالم بتقاسم العراق وسوريا ووضع قدم في الخليج العربي ووضع اليد على مصادر ستتنبأ بمستقبل أوروبا بطريقة أو بأخرى، وذلك يفسر الصمت الأوروبي ومتابعة الأحداث دون التدخل مقابل حصة من التركة مستقبلاً! وبدورها تسعى الولايات المتحدة الأميركية لتفكيك الاتحاد الأوروبي تحسباً للسيناريو الأسوأ، وعدم الركون إلى البعد التاريخي والمصالح المشتركة بين الطرفين، والتغلغل الأميركي في العمق الأوروبي عسكرياً، والتي يقابلها رغبة الأوروبيين في الاستقلال من سطوة السوبرمان الأميركي وتدارك حقيقة البناء الأوروبي غير المكتمل، وبأن الاتحاد الأوروبي يقف الآن على مفترق طرق. وتبرز هنا أهمية المسؤولية الجماعية الأوروبية، والتي يصعب تحديدها، من أجل تحديد رؤية مشتركة، ولجان أوروبية مشتركة منغمسة في القضايا الثانوية تاركة وراءها القضايا الرئيسة، وبرلمان أوروبي انتخب بالاقتراع الشعبي على أساس انتخابي متنازع عليه، ولا تزال سلطته التشريعية غير معروفة حتى الآن! وبعيداً عن أوجه القصور في هذه المكونات الحيوية، فإن هيكل الاتحاد الأوروبي نفسه، هو الذي يفسر هذه الصعوبة في تحديد خط سياسي مشترك واستراتيجية مشتركة في المجالات المختلفة مثل الضرائب أو السياسة الاجتماعية، دع عنك غياب التجانس بين الدول الأعضاء، سواء من الناحية الدبلوماسية أو من حيث التاريخ والثقافة، مما يجعل من الصعب بوجه خاص وضع رؤية مشتركة للعلاقات السياسية والاستراتيجية فيما يتعلق بالعالم، سواء كانت العلاقات مع الصين، أو القوى الناشئة، أو روسيا أو حتى الولايات المتحدة والقضايا ومناطق الصراعات الدولية. ومن جانب آخر تستغل القوى الخارجية تزعزع اتحاد الداخل الأوروبي ولا تحرم نفسها من الاستفادة من كل نقاط الضعف وإيجاد ثغرات، تضمن عدم إعطاء الاتحاد الأوروبي وهيئاته السياسية الوزن والنظر في محاور جيوسياسية كبرى وفرض العلاقات الثنائية مع كل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، للاستفادة من هذا الفراغ الاستراتيجي في علاقة أقرب بكثير إلى توازن القوى من الحوار بين الشركاء. وما يشغل الأوربيون هو توقيت فك الارتباط المحتمل بين الولايات المتحدة في علاقاتها مع أوروبا، ولا سيما في مسائل الدفاع، كما يوجد قلق كبير بسبب التركيبة السكانية، وخاصة التزايد المتسارع في معدلات الولادة بين السكان المسلمين وأزمة الهجرة والفجوة بين الشمال والجنوب الأوروبي، والتي أوجدتها الأزمة العالمية في عام 2008، ناهيك عن أنها قارة مُزعزعة أيضاً بالإرهاب، وعودة شبح الحرب وأخيراً المجتمع الأوروبي الذي تُقوّضه البطالة المتوطنة مع عواقب وخيمة على كل من الشباب وكبار السن، وأضف إلى هذا التقارب العديد من العوامل المزعزعة للاستقرار في تصرفات روسيا في خضم إعادة إحياء قوتها المفقودة التي تظهر بشكل خطير على حدود الاتحاد الأوروبي، وما يمثله خروج بريطانيا اقتصادياً وعسكرياً وكونها القوة النووية الأوروبية الوحيدة مع فرنسا، ومع أنها ستبقى بلا شك ملزمه باتفاقيات الدفاع الثنائية، وما تمثله أوروبا كعائق استراتيجي لها حتى تفرض الظروف الوجودية السياسية غير ذلك.