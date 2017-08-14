ترامب ومواجهة إيران تاريخ النشر: الإثنين 14 أغسطس 2017 يبدو أن الرئيس دونالد ترامب عازم على التشكيك في التزام إيران بالاتفاق النووي، عندما تُطرح تلك القضية أمامه الخريف المقبل، ولكن تلك ستكون بداية القصة، ذلك أنه من الممكن أن يُتبع هذا التصميم بإجراءات من شأنها أن تعصف بالاتفاق والعلاقات الأميركية الإيرانية، أو ربما يمكنه، مثلما يفضل بعض مستشاري الأمن الوطني البارزين، أن يتبنى أيضاً طريقة أكثر حذراً وتعقيداً. وثمة دفع متنامٍ داخل وخارج الإدارة الأميركية نحو التوصل إلى طريقة لتأكيد الانتهاكات من جانب إيران للاتفاق النووي، ولكن من دون إثارة أزمة. ويساور كثيرين القلق من أن الاستفزاز الذي يستلزم انهيار الاتفاق لن يُفضي إلى خطر تصعيد خطير وغير متوقع فحسب، ولكن أيضاً إلى تقويض الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة توسع إيران إقليمياً، ودعمها للإرهاب وأفعالها المؤذية الأخرى. والسؤال هو عما إذا كان فريق الأمن القومي لترامب يمكنه إقناع الرئيس بتبني طريقة وسط تجاه الاتفاق النووي الذي أدار حملة انتخابية ضده، وينتقده بوضوح. وحضَّ «تيلرسون» على تأكيد التزام إيران عندما حل موعده في أبريل ويوليو الماضيين، وفي كلتا المرتين أذعن ترامب لوجهة نظر «تيلرسون»، ولكن في حوار مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي، أشار ترامب إلى أنه لن يفعل ذلك مرة أخرى، وقال: «لو كان الأمر بيدي، لكنت أكدت عدم التزامهم منذ 180 يوماً مضت»، لافتاً إلى أنه يعتقد في المرة المقبلة أنه سيؤكد أنهم غير ملتزمين. ويتصور مجتمع المخابرات أن مخالفات إيران صغيرة، ولكن وجهة نظر الرئيس أن إيران تنتهك جوهر الاتفاق، حسبما أكد مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض، ومن غير الواضح أيضاً أي شيء سيحدث إذا قرّر الرئيس عدم الإقرار بالتزام إيران، إذ يمكنه الاستمرار في فرض العقوبات على طهران، ويمكنه أيضاً أن يتوقف عن إعادة فرضها. ويمكن للكونجرس كذلك أن يعيد فرض عقوبات إذا لم يقر ترامب بالتزام إيران. وبالنسبة لكثير من «الجمهوريين»، سيكون إجراء مفاوضات جديدة مع إيران أمراً معقولاً، ولكنه ليس ضرورياً فهم يتفقون مع ترامب على أن الاتفاق ليس جديراً بالحفاظ عليه، وقد أوضح السيناتور الجمهوري «توم كُتون»، عن ولاية أركنساس، أنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة تستفيد بشكل كبير من الاتفاق، ولذا فإن انهياره لا يسبب له مشكلة كبيرة على الإطلاق، مضيفاً: «إن حدس الرئيس بشأن إيران واضح وقوي». ويزعم «تيلرسون» ومستشار الأمن القومي «إتش آر ماكماستر» أنه إذا قرر ترامب عدم الإقرار بالالتزام الإيراني، فبدلاً من أن يلغي الاتفاق، يمكنه العمل على تحسينه، وزيادة الضغط على إيران بطرق أخرى، بحسب مصادر مطلعة على المناقشات. وبدوره يتفق مدير المخابرات المركزية الأميركية «مايك بومبيو» مع «تيلرسون» و«ماكماستر» على أن التهديدات الإقليمية الإيرانية تمثل أولوية على المدى القريب، ولكن على النقيض من «تيلرسون»، لم يؤيد «بومبيو» أبداً الإقرار بالتزام إيران. ويقود فريق «ماكماستر» مراجعة داخلية للسياسات بين الوكالات الحكومية من المؤكد أنها ستدعو إلى زيادة المواجهة ضد إيران في مناطق مثل اليمن وسوريا ولبنان، وإذا ظل الاتفاق النووي قائماً، فمن الممكن استخدامه كوسيلة ضغط، مع التصعيد على الجبهات الأخرى، وفق ما يرى بعض الخبراء. وإذا عزم ترامب على إخراج الولايات المتحدة من الاتفاق مع إيران، فلا يمكن لأحد أن يمنعه، ولكن في هذه الحالة عليه على الأقل أن يقلص فرص تسبب قراره في أزمة دبلوماسية تمنع الولايات المتحدة من مهمة محاربة أنشطة إيران الشنيعة الأخرى. ----------------- جوش روجين* * كاتب أميركي متخصص في السياسة الخارجية والأمن الوطني يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»