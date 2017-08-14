الذكاء الصناعي ومستقبل الرعاية الصحية تاريخ النشر: الإثنين 14 أغسطس 2017 يشير مصطلح الذكاء الصناعي، في معناه الواسع، إلى ما تتمتع به الآلات والأجهزة، من جوانب ومظاهر الذكاء المختلفة، ولكن بناء على أن تعريف الذكاء نفسه -لدى البشر أو غيرهم من الكائنات- غير واضح أو متفق عليه، يظل تعريف الذكاء الصناعي هو الآخر فضفاضاً إلى حد كبير، فمثلاً تبعاً لعلوم الكمبيوتر، يشير مصطلح الذكاء الصناعي إلى دراسة «العملاء الأذكياء» (Intelligent Agents)، أي الأجهزة القادرة على تحسس واستشعار البيئة المحيطة، والاستجابة للمتغيرات في هذه البيئة، بشكل يزيد من فرص النجاح في تأدية مهامها. وفي المفهوم العامي، يستخدم مصطلح الذكاء الاصطناعي، عندما تحاكي أو تماثل الآلة، الوظائف الذهنية المرتبطة والمقرونة بالعقل البشري، مثل التعلم، وحل المشكلات، واتخاذ القرارات. ويعتبر قطاع الرعاية الصحية من المجالات التي توغل فيها الذكاء الصناعي بقدر ملحوظ، مع تصاعد التوقعات بأن تأثيره سيتزايد بشكل سيغير من سمات هذا القطاع في المستقبل القريب، بناء على أن مجال الرعاية الصحيّة يعتبر من القطاعات المهمة التي يمكن للذكاء الصناعي -إذا ما طُبق بشكل سليم- أن يُحدث ثورة جذرية في جوانبه المختلفة، حيث يمكن للذكاء الصناعي أن يكون له تأثير واضح وعميق على الجوانب المختلفة لهذا القطاع الحيوي والمهم، من خلال توفير رعاية طبية للمرضى بمستوى متميز على صعيد التشخيص والعلاج. ومن خلال تسهيل إجراء البحوث والدراسات الطبية المعتمدة على أحدث الأساليب والأدلة العلمية، وتفعيل الممارسات الأكثر كفاءة، وتطبيق النظم الأكثر فاعلية والأقل تكلفة. فعندما يتعلق الأمر بنظم الرعاية الصحية يمكن تطبيق الذكاء الصناعي في جميع المنشآت والمجالات الصحية، مثل المستشفيات، ومواجهة قضايا الصحة العامة والأبحاث المتعلقة بها، وسبل ووسائل التشخيص، بالإضافة إلى تطوير واكتشاف الأدوية والعقاقير الحديثة، وتحسين نمط الحياة والسلوك الشخصي، وإدارة الأمراض والحالات المزمنة. ويحمل تطبيق الذكاء الصناعي في قطاع الرعاية الصحية فوائد جمة، تتجسد في المساعدة على تشخيص وعلاج الأمراض والمشاكل الصحية، بالاعتماد على أحدث ما وصلت إليه الأبحاث والدراسات العلمية. ورسم منهج واضح ومحدد لرعاية المرضى، ما من شأنه أن يقلل من الأخطاء الطبية. كما يمكن للتطبيقات الذكية أن تتيح رعاية للمرضى المستقرة حالتهم، أثناء وجودهم في بيوتهم، مما يقلل من الطلب على الخدمات الصحية داخل المستشفيات، ويوجه المصادر المتاحة لرعاية المرضى ذوي الحالات الحرجة والخطيرة. ويتيح توفر نظام الملفات الطبية الموحد والمشترك بين جميع مؤسسات الرعاية الصحية، تقديم رعاية طبية ثابتة ومستقرة لكل مريض حسب حالته وظروفه الصحية. ويمكن لنظم الذكاء الصناعي تحقيق الاستغلال الأمثل لوقت الطبيب بالاعتماد على التقنيات الحديثة، مثل تكنولوجيا التمييز الصوتي. كما يمكنها أن تساعد في إدارة الحالات المزمنة عن بعد، وتوفير الرعاية الصحية لهؤلاء المرضى أثناء وجودهم في منازلهم، من خلال مراقبة ومتابعة أعراض وعلامات مرضهم، وتذكيرهم بجرعات ومواعيد أدويتهم، وتوجيههم لزيارة الطبيب المعالج إذا ما استدعت حالتهم ذلك. وعلى صعيد الدراسات والأبحاث العلمية، يمكن أيضاً للأنظمة المعتمدة على الذكاء الصناعي اكتشاف وتحديد الأنماط المتكررة، من خلال تحليل كمية المعلومات الهائلة الموجودة في قواعد البيانات الصحية الضخمة، وبالتالي استخدام هذه النتائج في تحسين مستوى جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. كما يمكن لهذه النتائج أن تسهل من إجراء الدراسات والأبحاث الطبية، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والصحية الخاصة لأفراد المجتمع المحلي عند تطبيق نتائج تلك الدراسات. وتسرع وتسهل أنظمة الذكاء الصناعي المشاريع البحثية كذلك بقدر ملحوظ، بحيث يتم إنجاز هذه المشاريع في غضون شهور أو أسابيع بدلاً من سنين. وهذه الفوائد الناتجة عن استخدام الذكاء الصناعي في مجال البحوث والدراسات، من شأنها أن تخفض النفقات والتكلفة المادية المرتبطة بإجراء الدراسات المحلية. وبخلاف المخاوف من أن تستبدل الأنظمة المعتمدة على الذكاء الصناعي أفراد الطاقم الطبي، وبعيداً عن غياب الوعي أو الإدراك الكامل بين العاملين في قطاع الرعاية الصحية لاستخدامات وتطبيقات هذه التكنولوجيا المتطورة والحديثة، يعتبر الأمن الإلكتروني والحفاظ على السرية والخصوصية من أهم التحديات التي تواجه تطبيق الذكاء الصناعي في قطاع الرعاية الصحية، وهذا التحدي الأخير يمكن مواجهته من خلال إنشاء سياسة أمن معلومات وسرية، ووضع ضوابط أخلاقية، تطبق بحزم وصرامة على جميع المستخدمين في جميع المنشآت الصحية قاطبة.