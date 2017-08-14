كوبا: حظر السفر؟!

تاريخ النشر: الإثنين 14 أغسطس 2017

أثارت «أندريا جونز- روي» الشهر الماضي جدلاً اقتصادياً مثيراً للاهتمام على الموقع الإلكتروني «فايف ثيرتي إيت»، حيث زعمت أن اقتراح الرئيس دونالد ترامب بإعادة فرض حظر على سفر الأميركيين إلى كوبا ربما يساعد في الواقع اقتصاد تلك الدولة الجزيرة. وقالت: «إن كوبا لا تظهر سوى علامات قليلة على التنوع الاقتصادي: إنها بالفعل تعاني من هجرة العقول المحلية.. والحكومة ما زالت تدير معظم الاقتصاد.. ونظراً لعدم وجود تنوع، والفجوة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء، وحقيقة أن الحكومة ستريد الاستفادة من التجارة السياحية المتنامية من خلال الفنادق التي ترعاها، فإن كل الدلائل تشير إلى أن السياحة ذات آثار عكسية»، ولكن هل يعني هذا أن اقتراح ترامب بحظر السفر إلى كوبا ربما يكون نعمة عليها؟ بالتأكيد لا.

ويعد الاستثمار الأجنبي المباشر مهماً أيضاً لأنه يعمل كقناة لنقل التكنولوجيا والممارسات الإدارية من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة، وعادة ما تجد الدراسات أن المصانع المملوكة للأجانب في الدول النامية تكون أكثر إنتاجية من المصانع المملوكة محلياً، وهناك أدلة واضحة على أن الاستثمار الأجنبي المباشر ينقل التكنولوجيا إلى السكان المحليين في أماكن مثل فيتنام وكينيا، ومن شأن حظر السفر إلى كوبا أن يقطع جزءاً كبيراً من هذا التدفق المفيد، ما يحتم عليها أن تعتمد على تكنولوجيا عفَّى عليها الزمن.

وحتى إن كانت الشركات الكوبية ستتمكن من التصدير من دون الاستثمار الأجنبي المباشر، فإن حظر السفر سيظل يمنع التكنولوجيا والممارسات الإدارية من الانتشار من أميركا إلى كوبا وهذا له تداعياته السلبية أيضاً على اقتصادها.

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نوح سميث*

* أستاذ مساعد في دراسات التمويل بجامعة ستوني بروك

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»