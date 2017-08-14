زايد.. قائد صنع التاريخ تاريخ النشر: الإثنين 14 أغسطس 2017 من النادر في تاريخ البشرية أن نجد رجلاً أجمع معظم قادة العالم على امتلاك شخصيته صفات القيادة والشهامة والبصر الثاقب والأخلاق والتفكير الاستراتيجي والعمل الجاد على مدار الساعة. هو من قالت عنه الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة: (إننا لمعجبون بالقيادة الحكيمة والخبيرة التي تمارسونها كرئيس والنجاح الاقتصادي الذي حققته بلادكم ماثل للعيان.. ماثل في المدن الجميلة والمنظمة وماثل في شبكة الطرق الممتازة وفي المطارات والموانئ وفي الاتصالات الحديثة التي تربط أبناء بلدكم بالعالم الخارجي، وفي البيئة الخضراء التي يتمتع بها مواطنوكم في الأماكن التي لم يكن فيها يوماً إلا صحراء، ولم توجهوا ثروة أو تفكير وطاقة بلادكم للأشياء المادية فقط، ولكنكم وضعتم الأساس لما هو اليوم نظام تعليمي حديث وشامل استعداداً لمتطلبات القرن الحادي والعشرين). إنه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الوالد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي حمل لواء الوحدة والاتحاد على يد والكرم والعطاء والتضحية على اليد الأخرى ولم يتراجع مطلقاً، رغم كافة التحديات المحلية والإقليمية والدولية، عن تحقيق حلم توحيد قبائل وشعوب كانت متفرقة فقام بجمعها تحت راية واحدة وكلمة واحدة وعلى طريق يبدأ بالتوافق والاتفاق، ويمضي على نهج الوحدة والتسامح والانسجام نحو نهايات متعددة، وليس نهاية واحدة، وهي السعادة والارتقاء والتميز وغيرها الكثير مما يشهده مواطن دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أكد ذلك الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عندما قال عن الوالد المؤسس: (لا يملك المرء إلا أن يبدي إعجابه بزعامة صاحب السمو الشيخ زايد وحنكته السياسية، وهذه المنجزات العمرانية والحضارية الهائلة التي تحققت بدولة الإمارات بفضل قيادة سموه في زمن قياسي). ولقد تحققت الرؤيا الاستراتيجية والبصيرة النافذة للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عندما عزم أمره أن يؤسس دولة تقوم على الاتحاد ليس فقط في الحدود الجغرافية والوثائق الرسمية والمؤسسات الحكومية وإنما اتحاد القلوب والتفكير والرؤية المشتركة وذلك لإيمانه العميق -رحمه الله- بأن: (الاتحاد ما قام إلا تجسيداً عملياً لرغبات وأماني وتطلعات شعب الإمارات الواحد في بناء مجتمع حر كريم، يتمتع بالمنعة والعزة وبناء مستقبل مشرق وضاح، ترفرف فوقه راية العدالة والحق، وليكون رائداً ونواة لوحدة عربية شاملة). ولذلك فإن الإنجازات كافة التي يعيشها مواطن الإمارات، ويشهدها القاصي والداني ما كانت لتتحقق لولا إطلاق الوالد المؤسس العنان لكافة المسؤولين والمواطنين للتفكير الإيجابي والإبداع والتميز في كافة مناحي الحياة والعمل، مما وضع دولة الإمارات العربية المتحدة في المراتب المتقدمة بين دول سبقتها بعشرات ومئات السنوات في النشأة والحضارة. وهو بذلك يؤكد على مقولته الخالدة: (نؤمن بضرورة توفر المناخ الحر الذي لابد منه لكي تخضب الأفكار وتتفاعل الآراء وصولاً للأفضل، غير أن الأفضل الذي نراه كمسؤولين ومواطنين مرة ثانية هو تعزيز المسيرة الاتحادية وتعميق مدلولاتها وتمتين أواصرها ليس لمصلحتنا نحن أبناء هذا الجيل فقط وإنما لمصلحة كل جيل قادم). وقد شهد العالم العربي بشكل خاص والعالم بشكل عام أن «أبناء زايد» على العهد ماضون ولراية الاتحاد رافعون ليثبتوا أن عمل ورؤية وتضحيات الوالد المؤسس لم تذهب سدى، وهم يعملون بجد وإخلاص على ترسيخ جذور الاتحاد بين جنبات «البيت المتوحد». وهم أيضا من تعاهدوا على أن عام 2018 الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، «عام زايد» سوف تشهد كل دقيقة منه إعلان الولاء والوفاء للوالد المؤسس تأكيداً على استمرار سفينة الاتحاد. *باحث إماراتي