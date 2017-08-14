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رحيل الكبار.. عبد الحسين عبد الرضا
تاريخ النشر: الإثنين 14 أغسطس 2017
عند رحيل العظماء يصيب التاريخ وجلٌ ويعتري حراكه ألمٌ، فالعظماء في كل مجال وفي كل فن، ومنهم الفنانون الكبار يخلدون فنهم برسومات بارعة ومنحوتات أخّاذة أو مسرحيات أو مسلسلات خالدة، أو أغانٍ ومعزوفات لامعة، أو نصوص شعرية أو نثرية تبقى طويلاً في ذاكرة الشعوب وخلد الإنسانية. تألمت الشعوب الخليجية والعربية لفقد فنان كبير بحجم وتاريخ وتجربة الراحل الكويتي الكبير عبد الحسين عبد الرضا، تألمت لأنه كان جزءاً من ذاكرة الأجيال التي استمتعت بفنه الأصيل وخفة دمه التي أدخل بها السعادة على مدى عقودٍ في قلوب وعقول الناس، وتحديداً الأجيال التي عرفته قبل بروز ما كان يعرف بالصحوة الإسلامية التي غيرت وخربت قلوب وعقول الأجيال التي سيطرت عليها.
أحد آثار تلك الصحوة المشؤومة، هو أن البعض ينفر لمجرد ذكر اسم الفنان، لأنه يعني بالنسبة له شراً محضاً بحدّ ذاته، بغض النظر عن فنه الجميل وأعماله الخالدة وأهدافه السامية، فالطائفيون المتطرفون البغيضون يكرهون فيه ما يرمز له من وحدة الشعوب والوطنية والوعي، ولأنه يحمل سلاحاً شعبياً ينازعهم على الجمهور والمشاهدين برسالة هي على النقيض من رسائلهم. مات طلال مدّاح محتضناً عوده بكل الحب وحنجرته تصدح بالفن الجميل على مسرح المفتاحة بابها قبل بضعة عشر عاماً فاحتضنت القلوب فنّه وخلّدت أغانيه، ولم يزل جمهوره يتزايد ويتصاعد لإخلاصه العميق لذلك الفن والجمال وملامسته لشغاف القلوب بصوته الشجي وحنجرته البارعة.
لم يكن عبد الحسين مغنياً محترفاً مثل طلال ولكنه كان إنساناً مثله، وفناناً كوميدياً أدخل السعادة في القلوب فبكته تلك القلوب عند الرحيل، وقد سمعت من الصديق خلف الحربي أن عبد الحسين وهو في المستشفى في أيامه الأخيرة كان شغوفاً بتفاصيل عمله القادم ومسلسله الذي لن يجئ للأسف، وهكذا هم العظام يموتون على حلم بإبداع جديدٍ يقدمونه لجماهيرهم التي تبادلهم حباً بحبٍ وشغفاً بشغف.
«درب الزلق» هذا العمل الخالد دخل البيوت والقلوب بلا استئذانٍ وبقي فيهما، كجزء من ذاكرة أجيال، فعلى الرغم من ضعف الإمكانات التي أنتج فيها وقلة عدد الحلقات، إلا أن الإبداع والتميز خلّده في الذاكرة، ولم تزل أجيال تتناقل العبارات الكوميدية والمواقف المضحكة وكأنها شاهدتها بالأمس القريب.
كفنّان وطني مخلص كان عبد الحسين منافحاً كبيراً عن وطنه الكويت، وقد قدّم مسرحية «سيف العرب» منافحاً عن الكويت ضد الاعتداء الغاشم الذي قام به صدّام حسين باحتلاله الكويت ممثلاً الدور الوطني المخلص الذي يقدّمه الفنان المبدع لوطنه، وكذلك مواقفه المعلنة ضد الطائفية والإرهاب والتطرف بشكلٍ عامٍ بغض النظر عمّن يقف وراءه من الجماعات الإرهابية سنيةً كانت أم شيعيةً.
عبد الحسين عبد الرضا هو أحد رموز النهضة الثقافية الكبرى التي شهدتها الكويت في سبعينيات القرن المنصرم حين كانت منبر إشعاع ثقافي وفني كبير قبل تبتلى كغيرها بطغيان المتطرفين المنتسبين لما كان يعرف بالصحوة الإسلامية التي سعت بقضها وقضيضها للقضاء على كل جميل في حياة الناس، ويجب أن يخلّد ذكره بشكل رسمي وشعبي ليبقى نبراساً حضارياً يضيء للأجيال القادمة طريق التميز والنجاح.
في عام 2015 أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانوناً لمكافحة التمييز والعنصرية، شكّل سابقة يجب أن تحتذى لضرب جذور التطرف وخطاب الكراهية، وتتضح الحاجة لمثل هذا القانون حين يتطاول المتطرفون في لحظة الموت المهيبة على فنان بحجم الراحل الكبير عبد الحسين عبد الرضا.
لم يرحل عبد الحسين إلا وقد أخذ تيار الكراهية في الأفول فجماعاته تصنّف إرهابية على مستوى الدول وخطابه يُنبذ ويُنقض على مستوى الشعوب. رحم الله عبد الحسين عبد الرضا.
عبدالله بن بجاد العتيبي*
*كاتب سعودي