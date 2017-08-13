جهود مستمرة في التصدي للهجمات الإلكترونية تاريخ النشر: الأحد 13 أغسطس 2017 في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة التي لا تتوقف في التصدي للهجمات الإلكترونية التي تتزايد خطورتها يوماً تلو الآخر، وباتت وباء عالمياً متنامي الانتشار في مختلف أرجاء المعمورة في الآونة الأخيرة، جاء الكشف عن نجاح الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في هيئة تنظيم الاتصالات في التصدي لنحو 289 هجمة إلكترونية خلال الربع الأول من عام 2017، كخطوة تعكس مدى الجهود التي يبذلها الفريق في معالجة أي محاولات اختراق للمواقع الإلكترونية أو تعطيلها عن العمل. وتشكل الهجمات التي تصدى لها الفريق الوطني منذ يناير وحتى نهاية مارس الماضي 27.4% من إجمالي الهجمات الإلكترونية التي جرت معالجتها خلال عام 2016. ويعكس هذا التقرير الجهود الأمنية الفاعلة التي تقوم بها هيئات الدولة ومختلف الأجهزة الأمنية في التصدي لهذه الجرائم بقدر عالٍ من الكفاءة والاحترافية. ووفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات، فإن الهجمات الإلكترونية استهدفت مواقع حكومية وشبه حكومية وأخرى تابعة للقطاع الخاص، ومنها عدد من البنوك المحلية. وشهد الشهر الأول من العام الجاري النشاط الأكبر للهجمات الإلكترونية، حيث وصل عددها إلى 136 هجمة، 133 منها استهدفت مواقع إلكترونية حكومية، و3 هجمات مواقع تابعة للقطاع الخاص. أما في فبراير، فقد بلغ عدد الهجمات 114 هجمة، منها 86 كانت موجهة إلى مواقع تابعة للقطاع الخاص، و23 لمواقع حكومية، بينما شهد مارس الذي تلاه انخفاضاً من حيث عدد الهجمات 39 هجمة، منها 21 ضد مواقع خاصة، و18 ضد مواقع حكومية. واستهدفت هذه الهجمات، بحسب الفريق الوطني، تشويه مواقع إلكترونية أو تعطيلها عن الخدمة أو الخداع والاحتيال وسرقة الوثائق. وتحرص «الهيئة» باستمرار على مطالبة جميع الجهات المعنية بضرورة التأكد باستمرار من اتباع سياسة أمن المعلومات المطلوبة فيها، إلى جانب الحرص قدر المستطاع على عمل نسخ احتياطية لبياناتها وحفظها على أجهزة أخرى ليست متصلة بالإنترنت. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية