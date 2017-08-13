محاذير ضرب بيونج يانج تاريخ النشر: الأحد 13 أغسطس 2017 فيما يتأمل العالم في معنى تهديد الرئيس دونالد ترامب لكوريا الشمالية بـ«النار والغضب»، حري بنا أن نتساءل لماذا لم يأخذ أسلافه هذه الخطوات لمنع برنامجها النووي، فعندما واجه بيل كلينتون تهديد كوريا الشمالية بالخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي، فكر في القوة العسكرية، لكنه انتهى به المطاف بالانخراط في مفاوضات فيما أصبح يعرف باسم الاتفاق الإطاري المشترك، وقام الكوريون الشماليون بتجميد برنامج البلوتونيوم مقابل الحصول على شحنات الوقود ومفاعل الماء الخفيف من الولايات المتحدة، ولم يتم تسليم أي منهما بشكل كامل. ثم كان هناك جورج دبليو بوش الذي لم يكن يحب كوريا الشمالية. ووضع الأمة في «محور الشر» الأصلي. وفي عهده، اكتشفت الولايات المتحدة أن بيونج يانج لديها برنامج سري لتخصيب اليورانيوم، في انتهاك لروح الاتفاق الذي أبرمه كلينتون. وفي 2006، قامت كوريا الشمالية باختبار أول جهاز نووي لها. وبحلول عام 2007، رفع بوش العقوبات المشددة المفروضة على نخب النظام ودخل في مفاوضات جديدة. والمفاجأة أن كوريا الشمالية انسحبت من هذه المحادثات في النهاية، أيضاً. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»