سياسة الهجرة.. وجوهر أميركا تاريخ النشر: السبت 12 أغسطس 2017 الهجرة أمر شخصي بالنسبة لي، كما هي بالنسبة لأميركيين كُثُر. فما لم تكن مواطناً أميركياً منحدراً من المواطنين الأصليين الذين شتتهم المستوطنون عندما وطئِوا للمرة الأولى أرض الولايات المتحدة، أو أميركي من أصل أفريقي منحدر من أولئك الذين أُحضروا عنوة كعبيد، فإننا جميعاً مهاجرون أو أبناء مهاجرين. وقد حظيت بالعمل مع نائب الرئيس آل جور، الذي عينني في عام 1993، للمشاركة في رئاسة مشروع دشّنه لمساندة السلام الفلسطيني الإسرائيلي. وفي طريقي إلى البيت الأبيض للاجتماع معه للمرة الأولى، لم أستطع تمالك نفسي، فتأثرت كثيراً عندما جال بخاطري التاريخ الذي حملني إلى ذلك المكان. وهكذا، عندما جلسنا في مكتبه بالجناح الغربي، وطلب مني أن أحدثه قليلاً عن نفسي، فأجبته: «جاء والدي من منزل حجري مكون من غرفة واحدة أرضيتها ترابية في تلال لبنان. ودخل الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية، وأصبح مواطناً منذ 50 عاماً فقط، واليوم يجلس نجله مع نائب رئيس الولايات المتحدة، وربما أنه سرد مختصر يا سيدي، لكنها قصتي!». ومثل ملايين آخرين في فترة ما قبل وما بعد الحرب العالمية الأولى، جاء أبي وأشقائه الأربع وشقيقتيه ووالدته، إلى الولايات المتحدة هرباً من الصعوبات الاقتصادية والصراعات السياسية، بحثاً عن الفرصة والحرية. وقد كانت الحياة التي تركوها صعبة، والحياة التي وجدوها هنا كان لها نصيب من المشكلات. وكحال كثير من اللبنانيين والسوريين، كانوا باعة متجولين، وهو ما جعلهم عرضة للانتقاد، وقد عانوا من التمييز، وأُطلقت عليهم أوصاف مثل «الطفيليات» و«القمامة السورية». وقد كانت هناك جهود لترحيلهم، ولأوهن الأسباب تم رفض دخول البعض وترحيل آخرين. وها أنا أروي قصتي الأميركية، مدركاً أنها قصة يمكن أن يرويها ملايين آخرين. وأعلم أيضاً، عندما أستقل سيارة أجرة، وألتقي سائقاً مهاجراً من نيجيريا، أو أذهب إلى مطعم، ويخدمني مهاجر حديث من تونس، أو أحاول التحدث بكلمات قليلة تعلمتها بالإسبانية، إلى امرأة سلفادورية تأتي لتنظيف مكتبنا، أنه بعد أقل من جيل من الآن، سيتمكن أطفالهم من رواية قصة مماثلة بشأن التضحيات البطولية التي قدمها آباؤهم لمنحهم فرصة الازدهار بحرية بالولايات المتحدة الأميركية. وذلك هو ما نحن عليه، وهو القصة الجماعية لماضينا ولا تزال تحدد هويتنا، ومن سنكون عليه في المستقبل. فقد جئنا من شواطئ شتى، فارين من الصراعات والصعوبات، باحثين عن فرصة الازدهار والحرية. لذا، عندما كشفت الإدارة الأميركية عن قانون جديد للهجرة الأسبوع الماضي، من شأنه تقليص نصف عدد اللاجئين، وبشكل عام عدد المهاجرين الذين يُسمح لهم بالدخول، وإنهاء نظام القرعة الذي منح تأشيرات لأفراد من دول لها تمثيل ضعيف في الولايات المتحدة، وفضل مقدمي طلبات للحصول على تأشيرة بسبب مهاراتهم الخاصة، فإنني أشعر بقلق واضطراب شديدين. غير أنها ليست هذه المرة الأولى في تاريخنا، التي يحاول فيها أشخاص تقليص الهجرة، وإعادة تعريف المعنى الحقيقي للولايات المتحدة الأميركية. فقد واجهنا ذلك التحدي من قبل. والآن، انتقلت تلك المعركة إلى جيلي، وعلينا أن نخوضها، احتراماً للإرث الذي تركه لنا أسلافنا، وللحفاظ على وعد أميركا من أجل الأجيال المستقبلية. جيمس زغبي* رئيس المعهد العربي الأميركي