الإمارات تتوسع وترتقي بجهود العمل الإنساني تاريخ النشر: الخميس 10 أغسطس 2017 في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في اليمن ووصولها إلى مستويات كارثية، تتزايد المسؤولية الإنسانية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة لمواصلة تقديم المساعدات الإغاثية والتنموية، التي وصلت منذ بداية الأزمة إلى أكثر من مليارَي دولار للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن، والوقوف إلى جانبهم، وهو ليس بالأمر الجديد على الإمارات التي لطالما عرفت بأنها الضوء الساطع الذي يظهر جلياً وسط العالم المليء بالصراعات السياسية والمشكلات الاقتصادية والمخاوف، التي خلفت وراءها شعوباً مشردة ودولاً مهددة وأوطاناً فقدت الأمن والأمان، ليمد يد الخير إلى كل من يحتاج، استكمالاً لمسيرة الخير التي غرس بذورها مؤسس الدولة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وفي هذا السياق وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، أعلنت المؤسسة تكفلها بعلاج 90 جريحاً مع نفقات مرافقيهم ممن تأثروا جراء الحرب والانتهاكات الحوثية، وذلك في مستشفيات الهند، ليبلغ عدد من تكفلت المؤسسة بعلاجهم إلى جانب المؤسسات والهيئات الإنسانية والخيرية الأخرى بالدولة، 300 جريح مع مرافقيهم. وكانت الإمارات قد تكفلت بعلاج 1500 من الجرحى اليمنيين في كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية السودان وجمهورية الهند، وسيرت القوافل الطبية والإغاثية دعماً للأشقاء في اليمن. وتتحمل المؤسسة توفير كل الوسائل لنقل الجرحى إلى المستشفيات المعتمدة بشكل فوري، وفقاً لبرنامج تم إعداده بهذا الخصوص. وجاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها محمد سيف المهيري رئيس فريق «الهلال الأحمر» الإماراتي بمحافظة شبوة مؤخراً لمستشفى عتق العام لتنفيذ توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تتمثل في توفير الاحتياجات الطبية الأساسية وتحسين نوعية الخدمات العلاجية التي تقدمها للأشقاء اليمنيين. وفي السياق ذاته سيرت الهيئة مؤخراً قوافل مساعدات إنسانية تضمنت مواد غذائية تم توزيعها على مناطق متفرقة. وتبرهن تلك الجهود على أن الإمارات تسير وفق رؤية منهجية شاملة لتنفيذ مبادرة صاحب السمو، رئيس الدولة حفظه الله، بإعلان عام 2017 عاماً للخير، الذي وضع مسيرة العمل الخيري التي انطلقت منذ اليوم الأول لقيام الدولة في إطار واضح المعالم، وكانت بمنزلة نقطة اندفاع نحو مزيد من العطاء السخي، حيث تسعى من خلالها لتطوير مسيرتها الإنسانية التي عرفت على مر العقود بأنها لا تنتهي ولا تعرف سقفاً، بل تمتد لتشمل كل من يحتاج إلى يد العون. ويوماً بعد آخر تثبت المواقف الحقيقية لدولة الإمارات شعورها بالواجب الإنساني حيال بلاد العالم أجمع في أي محنة، وضمن هذا الإطار، نجد أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي بادرت بتقديم شتى أشكال المساعدات للشعب السوري الشقيق منذ بدء الأزمة السورية التي عصفت بالشعب وشردت آلاف الأسر، وفي إطار جهودها للوصول إليهم أينما وجدوا، تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية تقديم الدعم والإغاثة للاجئين السوريين في مخيم مريجيب الفهود بالأردن، حيث زار فريق الإغاثة الإماراتي، المرضى من اللاجئين السوريين الذين يتم تحويلهم إلى مستشفيات تابعة لوزارة الصحة الأردنية. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية