«إعصار» أغسطس

تاريخ النشر: الخميس 10 أغسطس 2017

أغسطس 2017 بالنسبة لترامب شهر محفوف بالمخاطر بشكل خاص. هذا لأن أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من الجمهوريين سيحصلون على توبيخات كثيرة من الناخبين طوال الشهر. وبالتأكيد، يمكن لترامب أن يستمر في تغريداته بأن سوق الأسهم مرتفع ومعدلات البطالة منخفضة. ولكن عندما يكون 80% من الأسهم مملوكة لـ 8% فقط من الناس، ويتراجع معدل خلق فرص العمل في أول خمسة أشهر لترامب في الرئاسة، مقارنة بآخر خمسة أشهر لأوباما في منصبه، فإن التغريدات الرئاسية تستطيع بالكاد حماية هؤلاء الأعضاء من انفجار الحرارة السياسية في أغسطس.

أما حلفاء ترامب في الكونجرس فهم يتجهون لقضاء العطلة في أغسطس دون تقديم إصلاح الرعاية الصحية - والأسوأ من ذلك أن عليهم الدفاع عن الأصوات بسبب مشروع قانون فاشل ولا يحظى بشعبية. إن ترامب حتى لم يقدم خططاً جادة بشأن الإصلاح الضريبي، والبنية التحتية ورعاية الطفل والاستعانة بمصادر خارجية - وكلها وعود «المائة يوم الأولى»، التي لا تزال بعيدة المنال. ويتزايد عدد الناخبين الذين يشعرون بالضجر. وسيجد الأعضاء «الجمهوريون» في الكونجرس ناخبين وقادة محليين غاضبين في أغسطس. وسيتراجع حظ ترامب في الكونجرس أكثر وأكثر.

فهل تستجيب إدارة ترامب بفاعلية؟ لقد جرد الرئيس لتوه وزارة الأمن الداخلي من قائدها، وانتقده الرئيس السابق لمركز التنبؤ بالأعاصير لأن خفض ميزانيته سيؤثر على العمل. وكمسألة سياسية، فإن الاستجابة للأعاصير المدمرة في ساحل خليج فلوريدا سيؤدي إلى انتقاد ترامب – ليس من قبل زعماء الولايات الزرقاء (الديمقراطية) الذي يستطيع تجاهلهم أو السخرية منهم - ولكن من الأعضاء الرئيسيين في تحالفه.

رونالد كلين: أحد كبار المساعدين في البيت الأبيض في عهد أوباما وكلينتون.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»