عام الوفاء لزايد تاريخ النشر: الخميس 10 أغسطس 2017 مع تولي المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مقاليد الحكم في أبوظبي، اتضحت معالم نهج جديد برؤية جديدة لما يمكن أن تكون عليه المنطقة، في ظل القيادة الجديدة التي جاءت ببرنامج طموح ورؤية لما يمكن أن تكون عليه إمارة أبوظبي من جهة، وإمارات الخليج التسع التي حصلت على استقلالها من جهة أخرى. لقد جاءت هذه التغيرات في الوقت المناسب، فالمنطقة تموج بتغييرات عميقة وخطيرة، وهي بحاجة لحكمة قائد بمواصفات زايد الذي بمجرد أن انتهى من ترتيب الأوضاع الداخلية للإمارة وفي غضون أقل من عامين فقط، دعا إلى اجتماع لقادة الإمارات التسع بأبوظبي لتشكيل اتحاد يكون قادراً على حماية هذه الإمارات واستقرارها ويفتح أمامها طريق التنمية. في المجال الاقتصادي حرص زايد على الإسراع في بناء بنية تحتية متطورة، باعتبارها أساس التنمية، فاستدعى كبريات الشركات وأشرف بنفسه على تنفيذ المشاريع التنموية التي انتشرت في الدولة خلال زمن قياسي، فأُنجزت مئات المدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء والماء والطرق والموانئ والمطارات، مما شكل أرضية قوية لانطلاق المشاريع التنموية في كافة القطاعات، حيث يعتبر التنوع الاقتصادي أحد أهم إنجازات زايد الخير. وربط القائد بين تلك التطورات السريعة وبين رفاهية المواطن، قائلاً بأن لا خير في مال لا يسخر لخدمة الوطن والمواطن، وطبّق ذلك عملياً فوجه كافة المؤسسات لتسهيل تعليم المواطنين، وأمر بإنشاء جامعة الإمارات، وفتح الأبواب واسعةً لإرسال البعثات الدراسية للخارج والتي لم تقتصر على المواطنين فحسب، وإنما شمل ذلك أبناء الإمارات التسع حتى بعد قيام الاتحاد؛ لإيمان القائد وتمسكه بوحدة المنطقة، مما يعني أنه وجّه اهتماماً خاصاً للارتقاء بالمواطنين وتأهيلهم لإدارة الدولة الجديدة. سياسياً، تميزت رؤية زايد بالحكمة في التعامل مع مختلف التطورات، وقاد السفية باقتدار في منطقة لا تخلو من النزاعات والحروب، مؤكداً في الوقت نفسه الاستمرار في البرامج التنموية وعدم ربط ذلك بالتغيرات الجيو- سياسية، وهو توجه ميز زايد في إدارته ولا زال مستمراً ومعمولاً به حتى اليوم. تزامن ذلك مع ترسيخ الاتحاد، حيث أدار زايد بحكمة بعض التفاوتات الجزئية التي برزت في البداية، حتى أوصل الاتحاد إلى مرحلة متقدمة اندمجت فيها مكوناته وتداخلت، بحيث لا يمكن فصلها بأي وجه من الوجوه، مما يعني أن زايد يعد القائد العربي الوحيد الذي أنجز اتحاداً قوياً ومتماسكاً يستطيع حماية مكتسباته والدفاع عنها. ترافق ذلك مع توجيهات لاستكمال مقومات الدولة الحديثة في مجالات الثقافة والإعلام والرياضة وشؤون المجتمع والتشريعات التي تضمن الحقوق لمختلف فئات المجتمع، بما فيها المستثمرون المحليون والأجانب، حيث تم سن مئات القوانين والتشريعات في فترة زمنية قصيرة، كما تم تحديث بعضها استجابة للتطور الكبير الذي حققته الدولة. إن تلبية متطلبات دولة حديثة كان ينقصها الكثير من شروط البناء والتقدم لا يقدر عليه كل شخص، بل يتطلب جهداً خارقاً وغير عادي لاستكمال مقومات البناء والنهوض، وهو ما قام به زايد على أكمل وجه، ليضع نفسه إلى جانب القادة الكبار المؤسسين في العالم والذين لا يمكن نسيان أعمالهم الخالدة، فاليوم، كما هو الأمس، وكما هو الغد، لا يمكن ذكر دولة الإمارات دون ذكر مؤسسها وباني نهضتها زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. لذلك فسوف يكون 2018 عام الوفاء لزايد ولإنجازاته، لنقول لوالد الجميع: شكراً زايد، فقد تركت لنا دولة حديثة ومدناً جميلة وشعباً متعلماً وقادة يسيرون على نهجك، وهو جزء بسيط من الوفاء الذي يستحقه هذا القائد التاريخي.