مبادرات أبوظبي السكنية.. تحقق الاستدامة تاريخ النشر: الثلاثاء 08 أغسطس 2017 لا يكاد يمرُّ يوم إلا وتفاجئنا حكومة أبوظبي بقراراتها التي تضع الإنسان في قلب سياساتها الاجتماعية القائمة على مبدأ العدالة، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والهادفة إلى توفير كل أسباب الاستقرار والحياة الكريمة لكل القاطنين في الإمارة. فقد جاء إعلان دائرة الشؤون البلدية والنقل- بلدية مدينة أبوظبي، عن مبادرة وحدات سكنية تخدم ذوي الدخل المحدود، حاملة كل معاني الإنسانية والنبل. فالمبادرة من شأنها خدمة المجتمع، وتعزيز وتطوير علاقات الشراكة بين ملاك العقارات والمطورين والمستثمرين، وتحقيق المصالح المشتركة التي تصب في مصلحة الأفراد، وتحقق قيم الاستقرار لجميع السكان. إن مبادرة الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود، جاءت لتؤكد حرص القيادة الرشيدة، وحكومة أبوظبي، على ضرورة مواكبة احتياجات هذه الشرائح الاجتماعية، بشكل يتناسب مع قدراتهم المالية، وذلك عن طريق بناء مبانٍ جديدة، أو تحويل العقارات القائمة إلى وحدات سكنية، وإعادة تخطيطها وتعديل الاشتراطات الخاصة بتصاميمها الداخلية، كفرص استثمارية للمستثمرين والملاك المفردين والمطورين. وللمبادرة هدف شمولي، لا يعنى فقط بمصلحة الملاك والمستأجرين، بل إنها تهدف إلى دعم توثيق الوحدات السكنية، وتقنين التقسيم العشوائي للمباني، ما سينعكس إيجابياً على البيئة المجتمعية، ويحسّن المظهر الجمالي والحضري للمدينة، وسيعمّق مشاركة القطاع الخاص في توفير حاجة السوق العقارية، تحقيقاً لمتطلبات الاستدامة والتنمية في الإمارة، والتزاماً بالمسؤولية المجتمعية بتوفير سبل السعادة لهؤلاء، لكونها تتناسب مع إمكانياتهم من جهة، وتفتح في الوقت ذاته آفاقاً استثمارية جديدة للملاك ومطوري العقارات التجارية، من خلال إتاحة وحدات سكنية ذات قيم إيجارية معتدلة تتناسب مع مستويات دخولهم السنوية. ولم تغفل المبادرة عن تغطية كل الجوانب المتعلقة بالعقار، فهي تشمل المباني القائمة والمقسمة تقسيماً عشوائياً، وغير المستوفاة لشروط الترخيص، والمباني التي هي في طور الصيانة الشاملة، والمشغولة من قبل العزاب، والقابلة للتقسيم، وكذلك المباني الجديدة، فقد قسّمت الفئات المستهدفة منها وفقاً لفئتين: الأولى من الأسر والثانية من العزاب، وذلك في سعي من حكومة أبوظبي لتجسيد عنايتها الفائقة في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، بناءً على استراتيجيتها التخطيطية والتنفيذية القائمة على إرساء أعلى مقومات الحياة، وتقديم أرقى مستويات الخدمات الموجهة إلى سكان الإمارة، بسياسات تنموية وخدمية تسعى إلى تجسيد قيم العمل البلدي، المستند إلى أولويات ثلاث، هي: المجتمع والبيئة والاقتصاد، وذلك اعتماداً على تشريعات وقوانين تدفع عجلة التنمية المستدامة القائمة على توفير بيئة عيش آمنة للجميع. إن اهتمام حكومة أبوظبي بالقطاع العقاري، وضرورة حصول كل شرائح المجتمع على سكن ميسّر وملائم، إنما ينبع من أهمية هذا القطاع في الاقتصاد المحلي والمشروعات التنموية، وتحديداً تلك التي تهدف إلى تحقيق الرفاهية وسبل العيش الكريم للمواطنين والمقيمين في الدولة على حدٍ سواء، وهو ما أضاف ميزة تنافسية وبآفاق مستقبلية مشرقة مليئة بالفرص الواعدة لهذا القطاع المدعوم بالإنفاق الضخم على المشروعات السكنية، إرساءً للأرضية اللازمة لتكوين بيئة عمرانية عادلة للجميع. إن السياسات الاجتماعية لإمارة أبوظبي تعتبر الإنسان جزءاً أصيلاً من عملية التنمية الشاملة والمستدامة. ولذا فإن القيادة الرشيدة لا تتوانى عن حثّ وتوجيه الحكومة على التأسيس لمشروعات خدمية واستثمارية، تنطلق من دعم مسيرة البناء والنهضة الشاملة التي تشهدها الإمارة، والتي أصبحت وجهة مفضلة للاستثمارات التي تحقق قيمة مضافة إلى الاقتصاد، وترتقي بالخدمات المتوافرة للسكان، بنظام بلدي كفء، وفق أفضل الخدمات والمقاييس العالمية، واستناداً إلى الشفافية والمسؤولية في جميع المشاريع والقرارات. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية