عام زايد.. الحكمة والقدوة تاريخ النشر: الثلاثاء 08 أغسطس 2017 كان ميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حدثاً استثنائياً وعلامة فارقة في التاريخ، ليس فقط على المنطقة العربية، وإنما على العالم أجمع، هذه الشخصية الفذة التي حباها الله بصفات قلما توجد في عصرنا الحاضر، والتي أراد الله بها أن يحل الخير والبركة والأمن والاستقرار على يد حكيم العرب، وكما يعلم الجميع أن الفترة التي عاشها الشيخ زايد كانت مليئة بالكثير من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أن برؤيته وفطنته وحبه للحياة، استطاع تجاوز جميع تلك المعضلات. يأتي إعلان دولة الإمارات اعتماد 2018 عام الشيخ زايد، إيماناً بأن زايد رمز للعمل والخير والعطاء والتسامح والانفتاح، ففي حياته، طيب الله ثراه، واجهت المنطقة العديد من الأحداث السياسية، بدءاً من التحدي الذي واجهه في منطقة العين، وكيف تخطى ذلك بالتفاف القبائل حوله، ومن ثم حرصه على تطبيق ذلك المشروع الوحدوي على بقية إمارات الدولة، وتحقيق اتحاد شامخ يجمع سبع إمارات على قلب واحد وهدف واحد. هذا العام بطبيعة الحال لن يكون عاماً عادياً، مثلما كان الشيخ زايد شخصية غير عادية، بل استثنائية بكل المقاييس، ليكون مناسبة وطنية تقام للاحتفاء بالقيم والمبادئ التي رسخها الشيخ زايد، وما جسده من مبادئ وقيم لا تزال الأساس الصلب الذي نهضت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة، وما يكنه له شعبه من حب وولاء، وتخليد شخصية الشيخ زايد ومبادئه وقيمه عالمياً، كمثال لواحد من أعظم الشخصيات القيادية في العالم ومن أكثرها إلهاماً، في صبره وحكمته ورؤيته، وتعزيز مكانة المغفور له الشيخ زايد بوصفه رمزاً للوطنية وحب الوطن، ويأتي أيضاً تخليداً لإرثه وفكره ورؤيته.