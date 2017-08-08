«الحشد الشعبي» يقسم العراق تاريخ النشر: الثلاثاء 08 أغسطس 2017 أعلن مستشار الأمن الوطني العراقي فالح فياض في مارس الماضي، أن عدد مقاتلي «الحشد الشعبي» 140 ألف مقاتل بينهم 45 ألف مقاتل سُني، فهل كانت صناعة «الحشد» من أجل الدفاع عن جميع مكونات أبناء الشعب العراقي؟ ونتساءل: عندما يصرح رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، «حيدر العبادي» بأن قوات «الحشد الشعبي» تمثل كل العراقيين، وهي من حررت واستعادت الأراضي العراقية من سيطرة تنظيم «داعش»، هل يقول ذلك بمحض إرادته؟ والكل يعلم أن العبادي طبعاً في صراع سياسي مفتوح مع كتل مختلفة تتصارع على السلطة، والسلطة الفعلية بيد إيران! فبعد أن صادق رئيس الوزراء حيدر العبادي ومجلس النواب على «قانون الحشد الشعبي»، فقد منحوها الصبغة القانونية، وقاموا بإضفاء الشرعية على «الحشد» كتنظيم عسكري على قرار الحرس الثوري، تحت ذريعة الانضمام إلى الجيش العراقي، مما دعا قائد «فيلق القدس»، التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، يُدلي بتصريح مفاده أن «انضمام الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة العراقية، حوّل الجيش العراقي إلى جيش حزب إلهي». وكل ذلك يحدث والتيار الصدري يلوح باستخدام ورقة «سرايا السلام»، والتي يردد قيادات التيار بأن لديها قدرة افتراضية على بناء جيش من مئة ألف عنصر، وأن عدد المسجّلين على قائمة المتطوعين لدى التيار الصدري ربما يتخطى ذلك العدد بكثير، ونشير هنا إلى الرسالة من وراء زيارة «الصدر» للمملكة العربية السعودية، وما يحدث في «العوامية» بالقطيف في الثلاثة الشهور الماضية من أحداث، وكيف وصل التسليح للعناصر الخارجة على حكومة بلدها إلى سيناريو يتطور إقليمياً بصورة تنذر مما هو قادم من صراع في المنطقة ومن دور «الحشد الشعبي» وتحالفه مع الجيش السوري تحت قيادة إيران على إشعال النار في المنطقة برمتها. فشرعية «الحشد الشعبي» جاءت بخدعة ذكية من الثقل الحكومي العراقي الموالي لبيت الحكم الإيراني، بحيث تم إضفاء الشرعية على التنظيم بتحوير فتوى «السيستاني» حول «الواجب الكفائي»، حيث انبثقت من ثنايا تلك الفتوى تفرعات حوّلت الدعوى لكل المواطنين العراقيين للتطوع لمقاتلة «داعش» إلى فتوى تخص الفصيل الشيعي، وخاصة أن نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، كان يحتاج لمثل هذه الميلشيات الطائفية المسلحة لمواجهة المد «الصدري». وتبقى المجموعات اليمينية الموالية لخامنئي في «الحشد» حليفة مقربة من طهران تساعدها على التأثير في مسار الأحداث في سوريا والعراق، ويرجع ولاؤها الفقهي لخامنئي كسلطة دينية تسمو فوق الانتماءات الوطنية. وفي المقابل عجز «العبادي»، إلى حد كبير، عن كبح تأثير القادة العراقيين الموالين لخامنئي، مع أن هيئة «الحشد» تخضع إلى سلطة مكتبه كرئيس للوزراء، ولكن بسبب علاقات الهيئة مع وزارة الداخلية التي تديرها «منظمة بدر» الموالية لخامنئي، تتحكم طهران بالهيئة، وتفرض سطوة كبيرة على قرارات وتحركات «الحشد». والتحدي الذي يواجه العبادي وخضع له مرغماً يعود إلى حجم وتأثر مؤيدو خامنئي، في البرلمان والأحزاب اليمينية، وكتلة العامري، والمالكي، والمهندس، وجميعهم يحلمون بحرس ثورة إسلامي عراقي يفوق في قوته وتسليحه وتدريبه الجيش العراقي النظامي، كما أن لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي مسيرة وليست مخيرة. فعندما يؤكد العبادي على بقاء الميليشيات ورفض حلها، ودعم ميزانيتها، فهو يقر بأن ميليشيات «الحشد»، هي المكون الأقوى في المؤسسة العسكرية العراقية والضامن له في كرسي رئاسة الوزراء، ولكنه كيف سيواجه قيام مسعود بارزاني في إقليم كردستان بتشكيل جيش من أبناء الأقليات خارج إطار الدستور والقانون، والضغط على الحكومة المركزية، وكذلك على الأقليات من أجل السيطرة على مقدرات مناطقهم؟ بحيث تكون القوة مناوئة لـ«الحشد الشعبي» وفصائل عسكرية عديدة وفق الطائفة والقومية ستجعل العراق أرض الميعاد الفارسي، وسيحتد التنافس الإقليمي والدولي على المنطقة، وتتصاعد وتيرة الحروب بالوكالة، بهدف أن تصبح العراق دولة فاشلة ليس لها خيار سوى التقسيم.