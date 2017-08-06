رعاية المواطن أينما وُجِد أولوية

إن تحقيق سعادة المواطن ورضاه كان نهج الآباء المؤسِّسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، والقاعدة الراسخة التي وضعها قادة الدولة أساساً للبناء والتنمية؛ فباتت رؤية للحكومة بجميع قطاعاتها ومؤسساتها ومستوياتها، ومنهج عمل يحكم جميع سياسات الدولة وقراراتها؛ حيث ظلت رعاية الإنسان وتحقيق سعادته ورفاهيته كلمة السر في مرحلة التمكين، التي بدأها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويسير وفق النهج نفسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، حفظه الله، الذين أولَوا الإنسان اهتماماً منقطع النظير، وبذلوا جهوداً استثنائية تمثلت في تبني خطط واستراتيجيات واضحة، وتوفير إطار قانوني وتشريعي متطوِّر، وإطلاق مبادرات بشكل متواصل؛ تهدف في مجملها إلى توفير الحياة الكريمة والرعاية اللازمة لمواطنيها، وتوفير جميع متطلباتهم وحاجاتهم؛ وصولاً بهم إلى درجات الرفاهية، وتحقيق معاني السعادة القائمة على المساواة في ربوع وطن الخير والأمن والعدل.
وفي هذا الإطار أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الحملة التوعوية للحج عام 2017 بالتعاون مع «صحة أبوظبي» و«صحة دبي» عبر تقديم المشورة الوقائية والنصائح الصحية إلى الحجاج خلال موسم الحج، وتوفير التطعيمات الأساسية والاختيارية اللازمة كالسحايا والإنفلونزا الموسمية والمكورات الرئوية لضمان سلامة الحجاج. وشدَّدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على أهمية الحصول على التطعيمات الخاصة بالحجاج للفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالأمراض المعدية؛ كون التطعيمات من أنجح وسائل الوقاية التي تحافظ على سلامتهم وأكثرها فاعليةً وجدوى، وأكدت الوزارة أن تطعيمات الحجاج تقدَّم في 122 مركزاً صحياً، ومتوافرة في جميع المراكز التابعة للوزارة، وأشارت الوزارة إلى أن شركات التأمين رفضت توفير التأمين الصحي للحجاج بسبب التكلفة العالية؛ ووضعت الوزارة خطة لتوفير ذلك للحجاج، كما أكدت أن هناك فرقاً طبية متنقلة ومجهَّزة للحجاج، وأنشأت بعثة الحج غرفة عمليات في المملكة العربية السعودية مرتبطة بغرفة العمليات في وزارة الصحة، وتعمل على مدار الساعة، ولديها فرق طبية جاهزة للطوارئ، ومعدات محمولة لتقديم الإسعاف إلى الحجاج، والوصول إليهم في زمن قياسي، وفي حال تعرض الحجاج لوعكة صحية يُدخَلون إلى المستشفيات على حساب الدولة، وجميع الحجاج الذين يحملون تصريحاً رسمياً يعالَجون في مستشفيات مكة المكرمة مجاناً، وهناك حالات لحجاج ركِّبت دعامات للقلب لهم في مكة مجاناً؛ فجميع حجاج الإمارات يحصلون على الرعاية الطبية المتكاملة.
وتبرهن تلك المبادرات أن دولة الإمارات تولي مواطنيها رعاية خاصة لا تعرف حدوداً أو مكاناً أو زماناً، رعاية تشملهم أينما وُجدوا، تنبع من دبلوماسية تنموية شاملة تنسجم مع توجُّهات الحكومة، وتبرهن على أن تحقيق التنمية المستدامة يسير في خطى متوازية لا تنفصل عن تحقيق سعادة الفرد ورفاهيته، ويعود الفضل في ذلك إلى وجود قيادة رشيدة مخلصة قريبة من شعبها، تتفاعل بشكل متواصل مع حاجاته، وتعمل على توجيه كل موارد الدولة من أجل إسعاده، وتضع أولوياتها الرئيسية العمل على رفاهية شعبها، ورفع مستوى معيشته، من منطلق إيمانها بأن الكيان الإنساني هو أغلى ثروات الوطن وهم صناع التنمية وهدفها في الوقت نفسه. وممَّا لا شكَّ فيه أن تلك المبادئ والأسس التي تقوم عليها سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه مواطنيها بكل ما تتضمَّنه من معانٍ سامية وقيم إنسانية رفيعة المستوى وأهداف طموحة، هي التي تُكسِبها احترام دول العالم أجمع، وتحقق الفاعلية لتحركاتها المتعلقة بالجانب الإنساني في الشرق والغرب، وتجعلها داعماً أساسياً لسياسات التنمية في كل المجالات، وتعزز مكانتها بوصفها دولة متحضِّرة تعطي الأولوية لبناء الإنسان ورعاية مواطنيها.
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عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.