رعاية المواطن أينما وُجِد أولوية تاريخ النشر: الإثنين 07 أغسطس 2017 إن تحقيق سعادة المواطن ورضاه كان نهج الآباء المؤسِّسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، والقاعدة الراسخة التي وضعها قادة الدولة أساساً للبناء والتنمية؛ فباتت رؤية للحكومة بجميع قطاعاتها ومؤسساتها ومستوياتها، ومنهج عمل يحكم جميع سياسات الدولة وقراراتها؛ حيث ظلت رعاية الإنسان وتحقيق سعادته ورفاهيته كلمة السر في مرحلة التمكين، التي بدأها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويسير وفق النهج نفسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، حفظه الله، الذين أولَوا الإنسان اهتماماً منقطع النظير، وبذلوا جهوداً استثنائية تمثلت في تبني خطط واستراتيجيات واضحة، وتوفير إطار قانوني وتشريعي متطوِّر، وإطلاق مبادرات بشكل متواصل؛ تهدف في مجملها إلى توفير الحياة الكريمة والرعاية اللازمة لمواطنيها، وتوفير جميع متطلباتهم وحاجاتهم؛ وصولاً بهم إلى درجات الرفاهية، وتحقيق معاني السعادة القائمة على المساواة في ربوع وطن الخير والأمن والعدل. وتبرهن تلك المبادرات أن دولة الإمارات تولي مواطنيها رعاية خاصة لا تعرف حدوداً أو مكاناً أو زماناً، رعاية تشملهم أينما وُجدوا، تنبع من دبلوماسية تنموية شاملة تنسجم مع توجُّهات الحكومة، وتبرهن على أن تحقيق التنمية المستدامة يسير في خطى متوازية لا تنفصل عن تحقيق سعادة الفرد ورفاهيته، ويعود الفضل في ذلك إلى وجود قيادة رشيدة مخلصة قريبة من شعبها، تتفاعل بشكل متواصل مع حاجاته، وتعمل على توجيه كل موارد الدولة من أجل إسعاده، وتضع أولوياتها الرئيسية العمل على رفاهية شعبها، ورفع مستوى معيشته، من منطلق إيمانها بأن الكيان الإنساني هو أغلى ثروات الوطن وهم صناع التنمية وهدفها في الوقت نفسه. وممَّا لا شكَّ فيه أن تلك المبادئ والأسس التي تقوم عليها سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه مواطنيها بكل ما تتضمَّنه من معانٍ سامية وقيم إنسانية رفيعة المستوى وأهداف طموحة، هي التي تُكسِبها احترام دول العالم أجمع، وتحقق الفاعلية لتحركاتها المتعلقة بالجانب الإنساني في الشرق والغرب، وتجعلها داعماً أساسياً لسياسات التنمية في كل المجالات، وتعزز مكانتها بوصفها دولة متحضِّرة تعطي الأولوية لبناء الإنسان ورعاية مواطنيها. ـ ــ ـ ــ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.