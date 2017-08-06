إرهاب باسم حقوق الإنسان!

تاريخ النشر: الإثنين 07 أغسطس 2017

تزامناً مع هروب المدانين في قضية خلية العبدلي ونشر حيثيات حكم محكمة الجنايات الكويتية، والتي جاء فيها أن المتهمين تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني و«حزب الله»، واتهم القضاء الكويتي إيران و«حزب الله» بتمويل ودعم الخلية الإرهابية في الكويت، كشفت النيابة العامة في البحرين أن أجهزة الأمن البحرينية تمكنت من ضبط خلية إرهابية على صلة بميليشيات «حزب الله» اللبناني كذلك تخطط لأعمال تضر بأمن البحرين والسعودية والإمارات، وكانت تتستر بالعمل الحقوقي تحت ما يسمى «مرصد المنامة لحقوق الإنسان» وذلك «للعمل من خلاله كواجهة وساتر لدعم الأعمال الإرهابية التي يقوم بها داخل البحرين. وقد قام بتقسيم العمل بين أعضاء التنظيم كمجموعات، تقوم بعمل يزعم أنه حقوقي وتحشد لمسيرات غير قانونية مطالبة بالحقوق، ويتم استغلال تلك المسيرات للقيام بأعمال الشغب والتخريب والأعمال الإرهابية ضد أفراد ومركبات الشرطة ومبنى وزارة الداخلية في المنامة». وفقاً لبيان السلطات البحرينية. وكانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين قد أدرجت ما يسمى ب«حزب الله البحريني»، ضمن الكيانات المدرجة على لائحة الإرهاب.

ظلت البحرين مستهدفة من إيران و«حزب الله» على رغم أن «حزب الله» يلوذ بالصمت أحياناً ويبادر إلى النفي أحياناً أخرى بينما تتولى الأبواق الإعلامية الإيرانية مهمة شن الهجوم ونفي الاتهامات البحرينية لطهران و«حزب الله» اللبناني، وتتهم المنامة الحزب بتدريب بحرينيين في معسكرات تدريب على حمل السلاح وصنع المتفجرات والتخابر وغيرها من الأنشطة الرامية إلى نشر الفوضى وزعزعة النظام والانقلاب عليه.

واليوم يعود «حزب الله» الإرهابي للتخريب ونشر الفوضى، ولكن هذه المرة بسلاح مختلف، فتحت شعار حقوق الإنسان، وبمسمى «مرصد المنامة لحقوق الإنسان» يقوم «حزب الله» اللبناني باستخدام العمل الحقوقي للنيل من السلطات البحرينية، حيث يمول ويدعم العديد من الأشخاص الذين ينتمون لعدد من المنظمات الحقوقية المزعومة بهدف إرسال تقارير مزورة عن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين والسعودية والإمارات بغرض تشويه سمعة هذه الدول أمام المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان والإضرار بمصالحها القومية.

إن تسييس حقوق الإنسان واستخدام ملفات حقوق الإنسان كورقة ضغط على الدول ليس بالجديد ولكنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تفريغ العمل الحقوقي من مقاصده النبيلة ليتحول إلى أداة لممارسة الضغط السياسي للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ودعم محاولات تغيير الحكومات، وهي لعبة إيران و«حزب الله» وأذنابهم الجديدة في البحرين.

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* كاتبة إماراتية