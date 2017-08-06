مأزق اليسار اللاتيني

تاريخ النشر: الإثنين 07 أغسطس 2017

كان فرز الأصوات لا يزال جارياً في فنزويلا، ولكن نتيجة تصويت 30 يوليو لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بإعادة صياغة دستور وطني جديد كانت جاهزة بالفعل. وكان اليسار الأميركي اللاتيني، الذي هلل بقوة من أجل التصويت، هو الخاسر الأكبر.

ولنبدأ بما هو واضح. حتى بمعايير الديمقراطية الصعبة في فنزويلا، فإن خطة كتابة دستور فنزويلي آخر - وهو الدستور الـ27- كانت محاكاة زائفة. فلم تهتم الحكومة كثيراً بالتشاور مع الفنزويليين حول ما إذا كانوا يريدون وثيقة جديدة، كما يتطلب الدستور الحالي، وردّت على الغضب الجماهيري على مثل هذا القرار بقوة؛ حيث لقي نحو 125 شخصاً مصرعهم في هذه الموجة من الغضب التي اندلعت منذ أبريل.

قد تعتقد أن كل هذا سيجعل داعمي الديمقراطية يتوقفون، ولكن الشخصيات الرائدة في اليسار الأميركي اللاتيني كانت جميعها صامتة عندما كانت لا تبارك صراحة سياسة حكومة الرئيس نيكولاس مادورو وهي تهاجم المنشقين باعتبارهم أدوات رأسمالية أو وكلاء للإمبريالية.

وربما كانت الكارثة في فنزويلا، وتغير الحظ في جميع أنحاء المنطقة، فرصة للأحزاب اليسارية المفصولة لإعادة التفكير بشأن السرد المناهض للولايات المتحدة، والذي طالما كان موجوداً في أميركا اللاتينية. بيد أن التساهلات مستمرة، كما اتضح من أصوات قرع الطبول من المعجبين بتصويت فنزويلا «التاريخي»!

وبالطبع، فإن قدراً كبيراً من هذا ربما يكون مجرد تباهٍ سياسي لا علاقة له بفنزويلا بقدر ما يتعلق بالأجندات المحلية. وفي هذا الصدد قال لي أحد الساسة اللاتين «إن الانضمام إلى اليسار المتشدد هو وسيلة لكي تتجنب الأحزاب المناقشات بشأن ما يحدث من خطأ، علاوة على أن الخط الخاص بمكافحة الإمبريالية، والتهديد الرأسمالي يولد إجماعاً سهلاً بين الراديكاليين، ويسمح لهم بتجاوز الاقتتال الداخلي».

انظروا مثلاً إلى حزب العمال في البرازيل، الذي أدت أجندته الشعبوية المسرفة إلى أزمة اقتصادية، ما دفع البلاد إلى أسوأ ركود رسمي وتقشف مؤلم تشهده. فإذا كان اليسار المتعثر في أميركا اللاتينية يبحث عن نص جديد، فإن قادته سيحسنون صنعاً إذا أنصتوا إلى أصوات ناخبيهم، وليس إلى الضجيج الإيديولوجي في كراكاس.

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ماك مارجوليس*

* كاتب متخصص في شؤون أميركا اللاتينية

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»