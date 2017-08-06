ميزانية «الخارجية»

تاريخ النشر: الأحد 06 أغسطس 2017

لقد كتبنا مؤخراً عن المخاوف واسعة النطاق في مجتمع السياسة الخارجية، داخل وخارج وزارة الخارجية الأميركية، بشأن إدارة وتوجيه ودور الوزارة في ظل قيادة الرئيس التنفيذي السابق لإحدى شركات النفط «ريكس تيلرسون». وقد جعلت الوظائف السياسية التي لا تزال شاغرة والإخفاق في الدفاع عن ميزانية الوزارة، وعدم التركيز على الفهم الجوهري لدور الديمقراطية والقيم في علاقاتنا الخارجية من وزارة الخارجية الأميركية حالياً أسوأ وأقل فاعلية مما كانت عليه في الإدارات السابقة، حتى سنوات أوباما. والآن، وصل الأمر إلى أبعاد دستورية، ففي اليوم، الذي وقّع فيه الرئيس دونالد ترامب من دون مراسم رسمية قانون العقوبات على روسيا، نجحت وزارة الخارجية الأميركية في تقويض الانطباع بأن الإدارة جادة بشأن وقف السلوك الروسي.

ونقلت صحيفة «بوليتيكو» أن «وزير الخارجية ريكس تيلرسون يعارض مناشدات مسؤولين في وزارته لإنفاق زهاء 80 مليون دولار خصصها الكونجرس لمحاربة الدعاية الإرهابية والتفسيرات الروسية الخاطئة».

وتلك هي الأموال التي تم تخصيصها بالفعل من قبل الكونجرس، الذي أصبح تيلرسون ملزماً بإنفاقها. وأشارت «بوليتيكو» إلى تصريح وزير خارجية أميركي سابق بأن «مركز المشاركة العالمية هو واحد من بين قليل من المراكز التابعة للحكومة الأميركية التي يمكن تفويضها بمهمة مجابهة ودحض المعلومات المغلوطة التي تنشر ضد الولايات المتحدة».

وعلى الكونجرس أن يدعو تيلرسون ليرى ماذا يحدث في وزارة الخارجية، ويسأله حول ما إذا كان يدرك أن إنفاق الأموال المخصصة ليس أمراً اختيارياً؟

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»